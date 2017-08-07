Война с инфляцией, но с оглядкой

Второй месяц подряд Национальный банк Молдовы принимает решения об увеличении для коммерческих банков нормы обязательных резервов по привлеченным средствам в национальной валюте. В конце марта он поднял планку с 35% до 37%. А с начала мая обязательные резервы в леях по указанию НБМ должны поддерживаться банками на уровне 40% от расчетной базы.

Что заставляет ННБ поднимать планку резервирования в национальной валюте до новых рекордных высот? Ответ прост – забота о сдерживании темпов инфляции.

Почему именно таким способом? Потому что применение регулятором других инструментов сейчас проблематично.

В распоряжении НБМ четыре способа воздействия на финансовый рынок. Первый – это «операции на открытом рынке». Из всех видов «операций открытого рынка» сейчас наиболее востребованный – «эмиссии сертификатов НБМ». Интерес к заимствованиям у регулятора коммерческие банки давно утратили. Причина - хронический переизбыток в банковской системе краткосрочной денежной ликвидности. Даже операции РЕПО с августа 2016 года ни разу не проводились.

Зато возможность регулярно размещать свободные средства в двухнедельные «сертификаты» пользуется всё возрастающим спросом. Так как обеспечивает коммерческим банкам стабильную прибыль за счет перенаправления средств, находящихся на текущих счетах клиентов. Прежде всего, юридических лиц, которым безналичные средства кроме как в банках держать негде.

Вложения сроком на 14 дней оплачиваются Нацбанком по ставке, равной «базисной». По данным статистики, уже к концу марта среднедневные остатки размещенных в «сертификаты» денежных средств превысили 6 992 млн леев. Это на 10% больше, чем в начале текущего года. И ровно в пять (!) раз больше, чем двенадцать месяцев тому назад.

В марте 2016 года НБМ выплачивал по «сертификатам» доход из расчета 19,0% годовых. В марте текущего года по «базисной» ставке – 9,0%. Но несмотря на снижение ставки более чем вдвое, расходы Нацбанка на обслуживание «сертификатов» не уменьшились, а выросли. В марте прошлого года НБМ заплатил коммерческим банкам за депонирование средств в «сертификатах» менее 22,2 млн леев. А по итогам марта текущего года - 52,5 млн леев. То есть в 2,4 раза больше.

Даже при достигнутом объеме «сертификатов» (а он постоянно увеличивается) повышение ставки на каждый процент означает рост расходов НБМ по этой статье на 70 млн леев в год.

Нацбанк, разумеется, не коммерческое учреждение. Но и ему надо откуда-то брать живые деньги для оплаты «привлекаемых средств». Которые, заметьте, им самим никак не используются – значит и не приносят доход. «Абсорбирование избытка национальной валюты – это чистый расход для регулятора. Иностранную валюту он, пусть и под небольшие проценты, размещает на внешних рынках. А любые формы привлечения средств в молдавских леях – это расходная статья бюджета НБМ», - поясняют специалисты.

Еще одним инструментом воздействия НБМ на рынок по определению являются т.н. «постоянно действующие механизмы» - кредиты-overnight и депозиты-overnight. Как мы уже отметили, спроса со стороны коммерческих банков на кредиты, тем более краткосрочные, давно не наблюдается. Зато спрос на «ночные» размещения растет со стороны банков от месяца к месяцу. Согласно опубликованной статистике, средний остаток депозитов-overnight в апреле дорос до 1 106 млн леев.

По итогам четырех месяцев 2017 года объемы денежных средств, регулярно размещаемых на депозитах-overnight, более чем в три раза превысили показатели соответствующего периода 2016 года. Темп прироста объема этих вложений хоть и высок, но ниже, чем по «сертификатам».

Это объяснимо. Остатки на депозитах-overnight Нацбанк оплачивает по ставке 6,0% годовых. То есть на треть более низкой, чем по «сертификатам».

По такой же ставке, как и депозиты-overnight, регулятором оплачиваются и обязательные резервы коммерческих банков в национальной валюте. К началу апреля обязательными к поддержанию было почти 10,5 млрд леев. На два миллиарда больше, чем в соответствующий период прошлого года. Но тогда обязательные резервы в нацвалюте оплачивались пол ставке около 16% годовых. Сейчас - по ставке 6,0%. Так что по этой статье у НБМ до недавнего времени наблюдалось сокращение расходов на оплату банкам «обязательных к поддержанию резервов». По нашим расчетам, март к марту они сократились более чем вдвое - со 113 млн до 52,5 млн леев.

С переходом к концу мая банков на новую норму обязательного резервирования в «40% от расчетной базы» объем замороженных таким образом средств в нацвалюте вырастет приблизительно на 1,5 млрд леев. И достигнет практически 12 млрд леев.

Оплата такого объема по действующей ставке в 6,0% годовых будет обходиться Нацбанку в 60 млн леев ежемесячно.

Исходя их этих достаточно простых расчетов, нетрудно понять причину, почему исполком НБМ предпочел расширить норму обязательного резервирования, а не поднять уровень базисной ставки. При приблизительно схожем количественном эффекте, такая форма абсорбирования обойдется регулятору на треть дешевле.

При этом, как нам представляется, ещё одно соображение с оглядкой на бюджет - но уже не свой, а на государственный – оказало существенное влияние на решения НБМ по денежной политике. Повышать базисную ставку регулятор не стал, учитывая последствия для рынка государственных ценных бумаг. Точнее, для объема расходов министерства финансов по обслуживанию внутреннего долга. Для минфина каждый дополнительный процент к нынешней ставки доходности ГЦБ оборачивается расходами не меньшими, чем для НБМ. По той простой причине, что изменение «базисной ставки» практически сразу же сказывается на ставках ГЦБ, формируемых на первичных аукционах.

Даже сейчас коммерческие банки, как говорят их представители, «сугубо из социальной солидарности» вкладывают средства в «казначейские обязательства» и «облигации» минфина по ставкам ниже 8% годовых. Тогда как имеют практически неограниченную возможность направлять те же суммы в «сертификаты НБМ», гарантирующие им доходность в 9,0% годовых.

По правде сказать, нам кажется, что руководители коммерческих банков уже начинают задумываться о том, как долго и в каком объеме НБМ будет эмитировать свои «сертификаты», исходя из спроса на них. Данные об ускорении темпов инфляции подталкивают к мысли, что в своем нынешнем безразмерном виде «сертификаты» продержатся, как минимум, до осени или даже до начала следующего года.

Четвертый инструмент проведения денежной политики – интервенции на внутреннем валютном рынке в настоящий момент невозможны по причине укрепления курса национальной валюты. Если бы Нацбанк решил абсорбировать леи в обмен на инвалюту из резервов (которые к тому же вырастут за счет очередного транша кредита МВФ), он бы тем самым стимулировал рост курса лея. А дальнейшее движение курса вверх способно подорвать успехи экспортеров и снизить шансы на привлечение иностранных инвестиций. Кроме того, укрепление лея сокращает доходы государственного бюджета за счет «неблагоприятной курсовой разницы» от таможенных платежей и пошлин в иностранных валютах.

Исполком Национального банка Молдовы 28 апреля принял решение о наложении штрафных санкций на одиннадцать бывших руководителей КБ «Moldindconbank» А0. Общая сумма штрафов составляет 1 719 785 леев.



В пресс-релизе НБМ указывается, что санкции наложены за допущенные нарушения положений закона «О финансовых учреждениях» и нормативных актов НБМ. Должностным лицам, работавшим на руководящих постах в MICB, инкриминируется несоблюдение правил кредитования. В частности, нарушения норм концентрации рисков, классификации активов, выдачи кредитов группам «связанных и/или действующих согласованно лиц».