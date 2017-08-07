Новый глава Мобиасбанка

Антуан Пьер Габизон (Antoine Pierre Gabizon), новый председатель Cовета директоров КБ Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A., на этой неделе официально приступил к исполнению своих обязанностей. Он сменил Рида Текая, который руководил MBSG предыдущие пять лет.

Антуан Габизон – кадровый сотрудник Sosiete Generale с 33-летним стажем. Он обладает опытом работы в подразделениях этой финансовой группы как во Франции, так и за рубежом. До назначения в Молдову на протяжении 8 лет руководил дочерними банками в Казахстане, Украине и Грузии в качестве главного исполнительного директора. А также возглавлял BRD Finance, действующую в Румынии компанию, специализирующуюся на потребительских кредитах. Последнее место работы до приезда в Молдову – глава Банка Республика (Тбилиси, Грузия).

Антуан Габизон родился в 1958 году, в Париже. Он обладает дипломами о высшем образовании по специальности «экономика и финансы» Института политических наук, и «деловое администрирование» университета Париж-Дофин (Université Paris-Dauphine).