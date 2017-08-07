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НБМ прогнозирует высокий темп

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Национальный банк Молдовы вновь изменил прогноз инфляции на 2017 и 2018 годы в сторону повышения. Прогноз среднегодовой инфляции на текущий год регулятор увеличил с 5,2% до 6,8%. На будущий год – с 4,9% до 5,1%.

 

Измененный прогноз инфляции был сначала опубликован в кратком виде 28 апреля, как объяснение к решению исполнительного комитета НБМ по денежной политике. Расширенное обоснование содержится в «Обзоре инфляции №2», который 4 мая на пресс-конференции представил глава НБМ Сергей Чокля.

 

Как поясняется в названном документе, годовой уровень инфляции будет иметь тенденцию к росту вплоть до конца 2017 года. После чего ожидается постепенное замедление темпов инфляции.

 

При этом, начиная со II квартала текущего года, уровень инфляции будет выходить за пределы «вариативного интервала» на протяжении четырех кварталов подряд. Отметим, что специалисты НБМ предпочитают сейчас не использовать термин «таргетированного интервала». Хотя в меморандуме МВФ содержится четкое обещание удерживать инфляцию в заданных рамках.

 

В ранее согласованное русло «5,0% годовых ± 1,5 процентных пункта» инфляция в случае успеха предпринимаемых сейчас действий руководства НБМ вернется только к концу следующего года.

8980 Автор: Александр ТАКИЙ
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