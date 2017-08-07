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Европейские партии против

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Лидеры двух крупных европейских формирований - Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) - выступили против любых изменений избирательной системы в Молдове. Документ, подписанный Джозефом Доулом и Хансом ван Бааленом, опубликован накануне на сайте партий.

 

«В последние годы мы внимательно следили за событиями в Молдове, но никогда не были так обеспокоены происходящим там, как сейчас. Молдову возглавляет Демократическая партия (член европейских социалистов), которая называет себя проевропейской, но, на самом деле, она не является ни проевропейской, ни промолдавской», - считают авторы документа.

 

По их мнению, предложенный ДПМ проект перехода на мажоритарную систему проведения парламентских выборов - это «отчаянная попытка сохранить власть партии, которая не набирает даже 4% голосов избирателей». Они считают, что «это делается для того, чтобы ее лидер сохранил власть».

 

Лидеры ЕНП и АЛДЕ высказались против любых изменений избирательной системы и обещали донести свою позицию до всех европейских институтов. Они пригрозили, что будут требовать прекращения финансирования Молдовы из европейских фондов, «если парламент утвердит такие изменения без полной поддержки оппозиции и гражданского общества».

 

Джозеф Доул и Ханс ван Баален отмечают в этой связи, что «РМ идет по пути становления авторитарного государства, а Западу власти РМ продают стабильность и проевропейскость». Авторы указывают также на то, что «молдавские власти подавляют оппозицию, контролируют прессу и превращают судебную систему в инструмент запугивания».

 

«Народ Молдовы хочет больше рабочих мест, лучшего здравоохранения и достойного будущего для своих детей, а не изменений избирательной системы. ЕНП и AЛДE всегда боролись за реформирование Молдовы и поддерживали ее на европейском пути. Мы будем продолжать делать это вместе с теми европейскими политическими силами, у которых такие же интересы», - говорится в заявлении.

 

ЕНП является наиболее влиятельной партией в Европе и имеет самую большую фракцию в Европейском парламенте. В партию входят 73 коллективных члена, национальные партии из 39 стран. Ее членами являются главы правительств 16 стран ЕС. АЛДЕ является европейской партией, которая объединяет ряд либеральных и либерально-демократических партий стран Европы.

9190 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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