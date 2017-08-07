В работе кабмина - белая полоса

Прошлая неделя оказалась для кабинета министров одной из самых нелегких. Пришлось все силы направить на ликвидацию последствий стихийного бедствия, а тут еще и ряды министров вновь поредели – под предварительным арестом оказался министр транспорта и дорожного хозяйства Юрий Киринчук.

Теперь уже одна четверть министерских кресел пустует – ранее в отставку был отправлен министр обороны Анатол Шалару, глава министерства информационных технологий и связи Василе Ботнарь предпочел возглавить «Молдовагаз», а с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуардом Грама приключилась та же история, что и с Киринчуком. В этой связи вполне объяснимо, почему депутаты правящего большинства не захотели отправить в отставку еще и министра просвещения Корину Фусу при рассмотрении в прошлую пятницу вотума недоверия ей, хотя даже они вынуждены были признать некомпетентность и «непонятность» министра. Глава кабмина Павел Филип уже назвал неполный комплект министров «проблемой, которая сказывается на эффективности принятия решений и качестве управления». И выразил убеждение, что в ближайшее время приемлемое решение будет найдено.

А проблема – во взаимоотношениях разных ветвей власти в Молдове. Президент Игорь Додон предупредил, что не даст согласие на выдвижение в министры людей по принципу партийной принадлежности и согласно договоренностям между правящим большинством, когда компетентность, профессионализм и неподкупность чиновников учитываются далеко не в первую очередь. Последствия такого подхода, в принципе, мы сегодня и наблюдаем.

С другой стороны, коалиция Демпартии и Либеральной партии были необходимы не только для раздела министерских портфелей, но и для голосования в парламенте. Отойти от принципа «партийных министров» - значит поставить под сомнение наличие правящего большинства в парламенте. Однако, Демпартия в последнее время заметно «обросла мясом» в парламенте за счет присоединения депутатов, отколовшихся от других формирований. Если она решит, что сможет принимать решения в законодательном органе без голосов либералов (или найдет для них другие аргументы для голосования, помимо министерских должностей), то назначение министров может состояться по другому алгоритму. Согласится ли на это президент – другая сторона проблемы.

Между тем, как в жизни черная полоса часто сменяется белой, так и в работе кабинета министров случаются поводы не только для озабоченности и экстренных действий, но и для оптимизма и праздника души.

Очередное заседание правительства премьер-министр начал с поздравлений по случаю оценки «автоматом» (следовательно – как минимум на «хорошо») выполнения Программы сотрудничества с МВФ. Результатом такой оценки стало выделение нашей стране очередного (второго по счету) транша на сумму $21,5 млн. Как подчеркнул премьер, «успех заключается не только в выделении денег, но и в том отношении, что продемонстрировал МВФ по отношению к Молдове».

Другим поводом для позитивного настроя министров и всех государственных служащих должны стать празднования Дня Европы в Молдове. Именно празднования, потому как хотя в названии это всего один день, на деле различные мероприятия будут проходить в течение всего нынешнего месяца. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр, призвав все государственные учреждения активно участвовать в организуемых властями празднествах.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, основные празднования пройдут 13 мая в парке Штефана чел Маре в центре столицы, где традиционно будет функционировать «Европейский городок». Активное участие в его организации примут посольства всех стран ЕС, аккредитованных в Молдове, а также многочисленные европейские проекты.

Премьер-министр объяснил, почему Молдова должна так широко и массово праздновать День Европы. «Организуемые мероприятия очень важны, так как в основе нашей программы правления - Соглашение об ассоциации с ЕС. Нам удается повысить популярность ЕС среди наших граждан, и я уверен, что если мы будем продолжать в том же темпе, европейский курс нашей страны станет необратимым», - цитирует Павла Филипа пресс-служба правительства.

Занимался кабинет министров на заседании и рутинными делами, хотя и весьма значимыми. Наиболее резонансное событие – утверждение бывшего министра юстиции Виктории Ифтоди судьей Конституционного суда Молдовы. Она займет место нынешнего председателя КС Александру Тэнасе, полномочия которого истекли. Кто станет новым главой КС, решат сами члены суда на своем заседании.

На этом кадровые назначения не закончились. Правительство утвердило назначение главами дипломатических миссий Республики Молдова за рубежом трех новых послов. Бывший вице-премьер по реинтеграции Виктор Осипов займет пост Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Молдова в Австрии, а также станет постоянным представителем нашей страны при ОБСЕ и при Отделении ООН в Вене. Депутат парламента от ПСРМ и советник президента Молдовы по внешней политике Андрей Негуца вернется послом в Российскую Федерацию, где он уже возглавлял миссию с 2008 по 2012 годы. До этого Андрей Негуца также был послом во Франции и представителем Молдовы при Совете Европы.

Третьим назначенным послом стал еще один депутат от ПСРМ Виктор Сорочан, который возглавит посольство в Беларуси и станет постоянным полномочным представителем Молдовы при уставных органах СНГ.

Покончив с назначениями, правительство занялось вопросами более приземленными. Были утверждены изменения и дополнения в Правила дорожного движения, которые призваны повысить безопасность дорожного движения. Изменения касаются новых элементов дорожной сигнализации, скорости передвижения в населенных пунктах и за их пределами, а также на некоторых участках дорог.

Как отмечается в информационном сообщении пресс-службы кабинета министров, отныне максимальная допустимая скорость движения транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов, установлена в 40 км/ч в населенных пунктах и 70 км/ч – за их пределами. При сильных осадках, тумане или гололеде, снегопаде максимальная разрешенная скорость вне населенных пунктов должна быть минимум на 20 км/ч ниже.

Хорошие новости приготовило правительство для молодых медиков. Согласно принятому решению кабмина, единовременное пособие для молодых специалистов – врачей и фармацевтов, трудоустроившихся в сельских населенных пунктах по распределению министерства здравоохранения, увеличится на 50%. В конкретных суммах пособие для врачей и фармацевтов увеличится с 30 тыс. леев до 45 тыс., а для медицинского и фармацевтического персонала – с 24 тыс. леев до 36 тыс.