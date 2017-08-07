Спасатели местного значения

Постоянное бюро парламента решило, что на этой неделе необходимо провести два пленарных заседания. Судя по скромному количеству вопросов (по десять), включенных в повестку дня на четверг и пятницу, данное решение можно объяснить лишь желанием улучшить статистику о проведенных в ходе весенне-летней сессии заседаниях. Более того, в начале заседания в четверг депутаты несколько подкорректировали повестку, отложив половину запланированных к обсуждению проектов.

Как обычно, социалисты выдвинули несколько предложений по дополнению повестки дня. В частности, они настаивали на проведении в парламенте слушаний представителей правительства о мероприятиях, которые будут проведены в День Победы, 9 мая. По словам депутата Влада Бэтрынчи, в кабинете министров озабочены подготовкой не к этому празднику, а ко Дню Европы.

Кстати, в минувшую пятницу парламентское большинство проголосовало сразу в двух чтениях проект, в соответствии с которым в Молдове 9 мая будет отмечаться и День Европы. Фракции социалистов и коммунистов не поддержали данную инициативу, заявив, что эти действия правящей коалиции направлены на постепенное вытеснение, подмену Дня Победы. Президент Игорь Додон отказался промульгировать законопроект об учреждении еще одного праздника, но ему придется сделать это после того, как парламент повторно поддержит его.

Спикер Андриан Канду, отвечая на мотивацию социалистов, заметил, что правительство заблаговременно утвердило перечень мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, в которых, кстати, задействован и парламент. Поэтому нечего социалистам «вводить людей в заблуждение». С ним не согласилась коммунист Инна Шупак. Она отметила, что Делегация Европейского союза в Молдове организует в Кишиневе определенные мероприятия, связанные с Днем Европы 13 мая. Так что парламентскому большинству стоит учесть это. Замечание не было услышано, и инициативу социалистов о слушаниях отклонили.

Работу начали с обсуждения проекта закона о ратификации Парижского соглашения по климату, принятого 12 декабря 2015 года. Данная инициатива была выдвинута президентом страны, но отстаивать необходимость ратификации в парламент пришел министр окружающей среды Валериу Мунтяну. Этот документ пришел на смену Киотскому протоколу и его основная цель - добиться значительного снижения выбросов парниковых газов и тем самым удержать глобальное потепление на планете в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию по отношению к средней температуре доиндустриальной эпохи.

По оценкам экспертов, в настоящее время усилия мирового сообщества по сокращению парниковых газов не отвечают указанной цели сдерживания глобального потепления. Так, уровень совокупных выбросов рискует достигнуть отметки в 55 гигатонн в 2030 году, в то время, как по мнению экспертов ООН, эта максимальная отметка не должна превысить 40 гигатонн. По словам министра, соглашение подписали 196 государств, из которых 144 уже ратифицировали документ и приступили к реализации задач, прописанных в нем.

Он также отметил, что для нас данное соглашение несет только положительные эффекты, т. к. ратифицировав его, Молдова в качестве слаборазвитой с промышленной точки зрения страны сможет рассчитывать на получение финансирования целого ряда экологических проектов, например, по озеленению. Фонды на эти цели выделяются высокоразвитыми индустриальными государствами. Господин Мунтяну отметил, что на уровне правительства уже принята национальная стратегия по сокращению парниковых выбросов до 2030 года.

Сейчас предстоит лишь разработать соответствующие программы по секторам, в которых предстоит добиться снижения объемов выброса парниковых газов: в электроэнергетическом секторе, на долю которого в настоящее время приходится 67% парниковых газов, производимых РМ, в сельском хозяйстве, от свалок. Для достижения поставленных целей Молдове предстоит сократить объемы потребляемой энергии, повысить энергоэффективность зданий, развивать возобновляемые источники энергии; обновить автомобильный парк, в основном, грузовой специализированный и сельскохозяйственный; решить проблему утилизации отходов. По оценкам специалистов отраслевого министерства, на эти цели понадобится около $340 млн.

По мнению коммуниста Олега Рейдмана, в целом соглашение преследует благие цели, но на самом деле оно таит в себе и определенные риски для Молдовы. Он считает, что, беспрекословное выполнение положений документа может привести к сокращению в республике объемов производства собственной энергии, которые в настоящее время составляют 23% от общего потребления. Поэтому, считает он, следует более серьезно отнестись к этому вопросу. Министр с депутатом не согласился и отметил, что Молдове все-таки стоит присоединиться к соглашению и не искать в нем скрытый подтекст. Ведь по этому пути пошли все развитые страны мира, а чем мы хуже…

Демократ Корнелий Дудник поинтересовался у министра, не намерено ли правительство предпринять меры по сокращению вредных выбросов автомобильным транспортом, ведь, насколько известно, молдавский автопарк довольно устарел. Валериу Мунтяну согласился с тем, что в этом плане очень нужно предпринять дополнительные меры. Однако в условиях, когда население не в состоянии приобретать более новые, экономичные автомобили, делать это сложно и преждевременно. Но, по его словам, в министерстве над этим думают, и не исключено, что через какое-то время будут введены дополнительные сборы с тех автовладельцев, машины которых потребляют больше топлива, а значит, больше загрязняют окружающую среду. В итоге проект о ратификации утвердили сразу в двух чтениях.

Замминистра внутренних дел Олег Бабин представил депутатам проект поправок и изменений, которые, как было заявлено, устанавливают юридическую базу для формирования и деятельности в регионах страны территориальных постов спасателей и пожарных. Чиновник объяснил, что в настоящее время, в соответствии с действующими нормативными актами, в мероприятиях по спасению людей, тушению пожаров, а также по оказанию первой медицинской помощи задействовано 1381 человек, что составляет порядка 60% минимума от установленных нормативов. Поэтому, дабы сократить негативные последствия чрезвычайных ситуаций и предлагается формировать территориальные посты спасателей и пожарных. Создаваться они будут органами местного публичного управления первого уровня, совместно со Службой гражданской зажиты и чрезвычайных ситуаций.

Проект уточняет, что территориальный пост спасателей и пожарных является госучреждением, которое «оказывает услуги с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, спасения людей и обеспечивает первичное реагирование до прибытия основных сил аттестованных спасателей и пожарных». Персонал данных структур будет состоять из сотрудников, включая исполнителей альтернативной (гражданской) службы и/или добровольцев. Авторы предусмотрели, что данные посты в обязательном порядке должны быть оснащены пожарной техникой и специальным оборудованием, необходимым для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Финансовое и материально-техническое обеспечение территориальных постов предложено осуществлять за счет местных бюджетов и из «других источников, предусмотренных законодательством». Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций может передавать административно-территориальным единицам оборудование для материально-технического оснащения данных структур. А вот оплата труда сотрудников, как предлагают авторы, должна в полном объеме лечь на местные бюджеты.

Именно этот момент и вызвал дискуссии в парламенте. Как отметил демократ Анатолий Загородный, не совсем правильно возлагать на местные бюджеты ответственность по оплате труда сотрудников территориальных постов. Ведь о том, что местные бюджеты ограничены в возможностях – известно всем, а тут правительство намеревается еще больше увеличить расходы местных властей. В итоге, считает он, это приведет к несвоевременной оплате труда, что, в данном случае, несет в себе массу рисков. По его мнению, ко второму чтению нужно найти дополнительные возможности и возложить ответственность по выплате зарплат данной категории работников на министерство внутренних дел, в подчинении которого находится Служба чрезвычайных ситуаций.

Либерал-демократ Юрие Цап, ярый защитник интересов местных властей (в свое время 10 лет был примаром Флорешт), поддержал коллегу и добавил, что в ситуации, когда государство не предоставляет местным администрациям новых источников пополнения бюджетов, возлагать на них новые финансовые обязательства – безответственно. Несмотря на замечания, проект проголосовали в первом чтении.

Также в ходе заседания депутаты одобрили решение парламента об отставке заместителя председателя парламента Лилианы Палихович, прошедшей в законодательный орган по спискам ЛДПМ, которая на днях подала заявление о сложении депутатского мандата.