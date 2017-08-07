Винные открытия весеннего «Вернисажа»

Весенний «Вернисаж вин» был полон открытий. В первую очередь впечатлило рекордное число участников – 48. Среди них было семь новичков – EstEuroVitis, Fragolino, Kara Gani, Mihai Sava, Tartcomvin, Vinaria-Hînceşti, Vinaria «Mileştii Mici». Сенсацию принесло вручение призов за «Лучшее белое вино» и «Лучшее розовое вино». Оба приза-декантера ушли в одни руки (такого ещё не было) – Vinaria-Purcari за Pinot-grigio de Purcari, 2016 и Vinohora rose, 2016.

Хотелось бы отметить, что среди представленной потребителям продукции больше стало вин из местных сортов винограда. Особенно порадовали сортовые вина из винограда молдавской селекции Виорика. Все вина Viorica, которые довелось попробовать, можно назвать удачными. Они отличаются друг от друга, но у всех есть выраженные сортовые признаки – аромат бусуйока (базилика). И, похоже, у них есть хорошие перспективы стать одной из визитных карточек молдавских белых вин.

«Виорика – один из самых удачных сортов, вина из которого получаются всегда, - говорит заместитель генерального директора по качеству ЗАО KVINT Галина Ползикова. – Это сорт очень яркий, мощный. В нашем вине в аромате присутствуют тона чайной розы, персика, абрикоса. И на второй ноте раскрывается яркий насыщенный бусуйок. Очень хорошая компоновка этого аромата, а вкус полный, с гармоничной кислотностью. С этим сортом мало хлопот. Мы производим вино Viorica лет восемь-десять, просто мы его не пытались позиционировать. Теперь включили его в новую серию Vinvoyage. Из Виорики урожая 2016 года мы произвели ice-wine, в июне будет его розлив, но вино уже продано в Китай».

Компания Suvorov-vin из урожая прошлого года впервые изготовила вино Viorica. Поскольку своих виноградников нет, виноград был приобретен. Заместитель генерального директора по качеству Галина Дьяур поделилась технологическими секретами производства: «Мы применили частичную мацерацию на мезге с использованием ферментных препаратов, чтобы ароматика была более сильной. Брожение проводили при низкой регулируемой температуре, потом сделали сурли. Результат вы видите в бокале». Вино нарядного светло-соломенного цвета, в тонком развитом аромате преобладают легкие тона цветов акации и бусуйока, в послевкусии – тоже бусуйок. Viorica, 2016 в марте была представлена на выставке Prowein, в Дюссельдорфе, и весь произведенный объем (7 тыс. дал) был законтрактован.

Также хотелось бы обратить внимание потребителей на вина из винограда Виорика под ТМ Timbrus (ООО Bravo-wine), Carpe Diem и Cricova – в серии Oraşul Subteran. Они очень достойные.

К сожалению, из-за большого числа участников не было возможности пообщаться со всеми. Из новичков показалось интересным предприятие ООО Tartcomvin – до недавнего времени завод первичного виноделия, расположенный в с. Тартаул Кантемирского р-на. По словам директора завода Андрея Новака, у них есть свои виноградники – порядка 160 га. В этом году уже посажено 5 га Рара-нягрэ и готовятся к посадке еще на 15 га Саперави. Завод с 2010 года в процессе модернизации, уже обновлен на 90%. «Мы давно хотели разливать свои вина, но нас к этому подвигла программа поддержки «Проекта конкурентоспособности Молдовы» USAID, которая помогла и с кураторами по виноделию, и с маркетологами. Так мы создали торговую марку Novac для бутылированных вин», - говорит Андрей Новак.

Среди вин из классических европейских сортов под этой маркой было и уникальное сортовое вино Alb de Oniţcani из винограда молдавской селекции Оницканский белый. Этот технический сорт, в основном, использовался для производства коньячных виноматериалов (благодаря своей устойчивости к болезням, его можно культивировать без химзащиты и производить из него органические продукты). Виноделы считали, что у него слишком высокая кислотность, и не рассматривали его для моносортового вина. Но последние два года осень была очень теплой, виноград хорошо набирал сахар, и кислотность в ягодах, соответственно, падала. Виноделы предприятия экспериментировали с разными расами дрожжей, пока не подобрали оптимальную. После брожения сусла при низкой температуре его отправили дображивать в дубовых барриках. На «Вернисаже» нам показали пробную версию вина, которое еще не совсем готово. Через месяц оно обещает обрести большую округлость и улучшить вкус. Всего будет разлито около 2 тыс. бутылок Alb de Oniţcani. Этим вином заинтересовался и винный эксперт из Великобритании Роберт Джозеф. Я не могла его не спросить о винах Novac. Он перечислил то, что попробовал, - Chardonnay, Riesling и Alb de Oniţcani – все 2016 г., назвав их хорошими.

Также из вин «Вернисажа» он отметил, как наиболее понравившиеся, от производителей «новой школы, которые более свежие», - Carpe Diem, Gogu Winery, Minis terrios, Fautor, Vinaria-Purcari, Et cetera и ATU. «Конечно, если никого не забыл», - добавил эксперт. Вина под маркой ATU, которые понравились английскому винному критику, выпускает самый крупный производитель саженцев – ООО EstEuroVitis. Владельцы предприятия рассматривают свои первые шаги в виноделии, как хобби. Вина из урожая 2016 г. из европейских сортов через месяц выйдут на рынок. Несмотря на то, что это был первый сезон переработки, новичок сразу замахнулся и на изготовление розового вина из Каберне-совиньона, которое выработано с остаточным сахаром.

Если большинство предприятий-участников «Вернисажа» заявляли о премьерном показе своих вин, то Илие Гогу сообщил, что уже завершил продажу вин Blanc de Merlot, 2016, которое он вывел на рынок еще в декабре прошлого года. Партия была очень маленькой – 450 бутылок, и разлетелась в винотеках за месяц. Зато пока еще есть Sauvignon-blanc, 2016 тоже декабрьский (партия насчитывает около 3 тыс. бутылок). Как Илие удается так рано выйти на рынок? «Раньше было запрещено выпускать вина до 1 января, а теперь нет, лишь бы вина были стабильными, - отвечает винодел. – Но я не всю партию разливаю сразу, пока люди пробуют, потом просят ещё. Я стараюсь минимально обрабатывать вина, чтобы сохранить ароматы и свежесть винограда».

Тоже минимальные обработки вин применяет и Константин Стратан, который производит вина под брендом Equinox из органического винограда. На «Вернисаже» можно было попробовать единственное в Молдове оранжевое вино – в серии 5 elemente, которое изготовлено во второй раз. Такое вино из первого урожая – 2014 г. было быстро распродано (всего лишь 290 бутылок). Оно необычно тем, что из белых сортов винограда производится вино по технологии красных вин – с брожением сусла на мезге в течение недели. Затем оно выдерживается в дубовых бочках на дрожжевом осадке. Соответственно, и букет у него – не как у белых вин: в нем – ароматы мокрой опавшей листвы в осеннем лесу, цедры лимона, пряностей. Также винодел представил первое и единственное в нашей стране вино без сульфитирования – красный купаж Trei crai, 2013.

В тот вечер можно было продегустировать много новых интересных блендов, как например, розовый Cabernet-sauvignon – Shiraz – Malbec, 2016 от Et cetera. Вино получилось лёгким и свежим, с грейпфрутом и клубникой в аромате. По словам его автора Александра Лукьянова, rose должно быть таинственным. Чем более взрывной аромат вина, тем хуже его вкус.