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ТОП-10 лучших молдавских розовых вин

№ 17 (1183) 05 мая 2017

26 апреля состоялся региональный мини-конкурс розовых вин, в котором участвовали около 40 вин из Молдовы, Румынии и Украины.

 

В жюри из 10 дегустаторов были такие известные эксперты, как энолог из единственного в мире Экспериментально-исследовательского центра розовых вин Натали Пузалг (Франция), винный критик мирового уровня, основатель конкурса London International Wine Challenge и редактор журнала Meininger Wine Business International Роберт Джозеф (Великобритания), вице-президент Европейской ассоциации сомелье, мэтр-сомелье Брижит Лелу.

 

В десятку лучших вин вошли

 

1. Rose de Purcari (ООО Vinăria-Purcari)

 

2. Merlot, Feteasca-Neagră, Saperavi (ООО Bravo-Wine)

 

3. Cabernet-Sauvignon (ООО Migdal-P)

 

4. Cabernet-Sauvignon (CVC Mileştii Mici)

 

5. Merlot (ООО Vinăria-Hânceşti)

 

6. Cabernet-Sauvignon (АО Vinuri de Comrat)

 

7. Syrah, Feteasca-Neagră, Tempranilio (ООО Fautor)

 

8. Tămâioasa de Sălcuţa (ООО Sălcuţa)

 

9. Cabernet-sauvignon, Merlot (ООО Chateau-Vartely)

 

10. Dor rose (ООО Vinăria-Bostavan).

 

На следующий день эксперты вместе с представителями винодельческих предприятий обсудили мировые тенденции в производстве розовых вин, дегустировали образцы, участвовавшие в конкурсе, и обсуждали их.

 

Региональный мини-конкурс розовых вин является частью кампании Rosés de Moldova, которая проводится в течение апреля-июля 2017 г. В нее также включен «Вернисаж вин», посвященный розовым и белым винам, и ещё предстоят тематические дегустации Wine Friendly.

6860 Автор: Ангелина ТАРАН
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