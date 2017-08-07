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Молдову ждет ягодный бум

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Производство ягод в Молдове может утроиться к 2020 году. Этот экспертный прогноз был озвучен на II-ой ежегодной Конференции ягодников в Молдове, состоявшейся на прошлой неделе в Кишиневе.

 

Как считает Андрей Манчу, менеджер проекта «Улучшение производства и доступа на рынок производителей ягод» (AMIB), общая площадь под ягодными культурами в нашей стране может увеличиться за пятилетие до 6 тыс. га. В том числе земляники садовой – до 2 тыс. га, малины – 1,5, черной смородины – 0,6, крыжовника – 0,5, ежевики – 0,35 тыс. га, облепихи и шиповника – до 0,3 тыс. га и т.д. Производство ягод возрастет примерно втрое – до 14,5 тыс. тонн. При этом внутренний рынок в 2021 году, предположительно, поглотит более трети от производимого объема продукции. Количество занятых в этой отрасли к тому моменту удвоится и достигнет 10 тыс. человек.

 

В 2015 году, по данным AMIB, площадь ягодников в Молдове составляла в целом 3 тыс. га, клубники – 1,3 тыс. га, малины – 0,8, черной смородины – 0,4, крыжовника и ежевики – по 0,1, облепихи и шиповника – по 0,07 га. Продукции тогда было произведено 4,7 тыс. тонн, в том числе клубники – 2,5, малины – 1,7 тыс. тонн. Среднее потребление ягод в стране составляло не более 1,1 кг на душу населения. При средней цене продаж ягод порядка $1,5/кг общая оценочная емкость рынка страны не превышала $6 млн.

 

Оптимистичный прогноз развития ягодной отрасли страны на предстоящее пятилетие спикеры конференции, видимо, основывают на весьма позитивной динамике этого процесса в предыдущие годы. Так, по сведениям, которые представил на форуме исполнительный директор Центра деловых консультаций (ССА) Анатолие Паладе, за период 2013-2015 гг площадь ягодных плантаций в Молдове выросла на 275% (с 0,8 тыс. га), а валовой сбор продукции с них – на 325% (с 1,1 тыс. тонн).

 

Динамика производственных показателей в ягодной отрасли нашей страны существенно превышает общемировую. За пятилетие (2009-2014 гг.) глобальная площадь ягодных плантаций увеличилась с 808 до 905 тыс. га, а производство продукции – с 9,8 до 11,8 млн тонн. Площадь ягодников и урожай с них составляют лишь примерно 2% от общей площади и урожая фруктов в мире, тогда как экспорт-импорт – 8-10% от глобальной торговли плодовой продукцией. По мнению экспертов, диспропорция между быстро растущим спросом на ягоды - особенно на платежеспособных рынках стран Евросоюза – и сравнительно невысоким приростом их мирового производства создает хорошие предпосылки для развития этой отрасли в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

 

В этом плане примером для молдавских фермеров может стать ягодный сектор плодоводства Сербии – лидера в экспорте замороженной малины, Украины – лидера в закладке новых ягодных плантаций, Польши – лидера в селекции новых сортов и технологиях уборки ягод.

 

Как считает эксперты, определяющую роль будет играть та стратегия развития отрасли, которую в Молдове выберут и простимулируют уполномоченные госструктуры. Моделей может быть несколько. Первая – фокусировка на стратегической монокультуре, а именно малине. Вторая – специализация на малине, землянике и ежевике. Третья – специализация, прежде всего региональная/зональная, на шести ягодных культурах: землянике, малине, ежевике, шиповнике, облепихе, голубике.

 

При этом лимитирующих факторов довольно много. Как отметили на конференции гости из Польши, ягодный бизнес требует значительных инвестиций в сертификацию (по стандарту Global GAP), послеуборочную инфраструктуру и ручные операции – на фоне сокращающихся и дорожающих трудовых ресурсов. Кроме того, доктор сельскохозяйственных наук из Сербии Александр Лепосавич особо отметил, что важную роль на функционирование ягодного сектора в странах Южной Европы оказывает природный фактор – ограниченность водных ресурсов и меняющийся климат.

 

Кстати, по оценке председателя Ассоциации производителей ягод «Bacifera» Прасковьи Сава, от недавнего снегопада в центральной и южной зонах страны ягодные плантации пострадали не слишком серьезно, незначительный ущерб осадки нанесли лишь наиболее старым кустам малины, ежевики и крыжовника. Кроме того, из-за обрушения теплиц некоторую часть продукции потеряли производители ягодной рассады, а также питомниководы – особенно в районе Криулень.

 

Гораздо больший ущерб понесли производители ягод в северной зоне страны. Значительная часть плантаций земляники - особенно сортов, дающих один урожай в году - там была повреждена заморозками. Меньше пострадали посадки ремонтантных сортов земляники, однако и на этих плантациях ожидается существенного сокращение первого урожая на 30-40%. Ситуация усугубляется тем, что первая неделя мая выдалась солнечной, температура воздуха поднялась до 24-25 градусов. В сочетании с ветром это привело к тому, что верхний слой почвы довольно быстро теряет влагу за счет интенсивного испарения. В таких погодных условиях, как считает Прасковья Сава, плантациям земляники в ближайшие дни понадобится поддерживающий полив. Но не все производители ягод готовы обеспечить ирригацию технически и финансово.

 

Специалисты отмечают то важное обстоятельство, что ягоды в целом, а земляника и малина в особенности, в определенном смысле выступают альтернативой ранним косточковым фруктам. Именно эти плантации пострадали от недавней стихии в наибольшей степени. Соответственно, цены на черешню, вишню, абрикос в текущем сезоне, видимо, будут очень высокими. С учетом этого есть основания предполагать, что за фруктовым «ценовым локомотивом» вверх потянутся и цены на ягоды.

6930 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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