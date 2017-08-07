Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Плоды внедрения DCFTA

№ 17 (1183) 05 мая 2017

На внедрение европейских стандартов и нормативов в Молдове за три года деятельности проекта «Поддержка процесса DCFTA в Республике Молдова» было израсходовано €2,8 млн. Проект осуществлялся с 2014 по 2017 гг и был направлен на синхронизацию молдавского законодательства с европейским и внедрение в Молдове передовых практик ЕС.

 

 

 

«В результате того, что в Молдове все больше соблюдаются требования европейского рынка, как главного направления внешнеторговой деятельности, товарооборот между РМ и странами ЕС достиг 65% от всего объема внешней торговли, - отметил глава представительства ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола. – В последние несколько лет в РМ наблюдается хорошая динамика прихода крупных иностранных инвесторов. Могло ли быть лучше? Безусловно – да! Но сделано очень много, причем в фундаментальных областях, без которых сегодня вообще невозможен выход на мировые рынки: продовольственной безопасности, защиты потребителей и др.».

 

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык заявил, что нормативы и стандарты ЕС внедрялись как в общественных учреждениях, так и в частных компаниях. «В рамках проекта проводились самые разнообразные аналитические исследования, формулировались рекомендации, которые создавали условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций, продвижения экспорта», - подчеркнул он.

 

«Проект внедрялся по четырем критически важным направлениям, - рассказала руководитель проекта Тина Голфи. – Торговля товарами; торговля услугами; технические барьеры в торговле и надзор за рынком; таможенное законодательство и таможенные процедуры. Для каждого из них осуществлялся GAP-анализ (диагностический аудит), определялись законодательные и/или технические приоритеты для включения в план действий по внедрению DCFTA, идентифицировались необходимые действия или мероприятия, которые обсуждались с потенциальными бенефициарами».

 

«DCFTA не только устраняет тарифные и нетарифные барьеры в двусторонней торговле ЕС-Молдова, но и предусматривает выполнение сложной программы гармонизации молдавского законодательства с европейским, - сообщила начальник управления международного экономического сотрудничества минэкономики Михаела Горбан. – Для этой цели в течение десяти лет нужно внедрить около 350 различных директив. На сегодняшний день этот план реализован на 30%».

 

В числе рекомендаций экспертов проекта – продолжить поддержку со стороны партнеров по развитию для министерства экономики (как ведомства, назначенного правительством Молдовы ответственным за внедрение DCFTA). Осуществлять дальнейшую гармонизацию молдавского законодательства с европейским и внедрить все директивы, перечисленные в Соглашении об ассоциации Молдова-ЕС.

6620 Автор: Игорь ФОМИН
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1934
ВРЫНЧАН НиколайПредседатель правления АО "Аго-Дачия".
1941
ДУБАЛАРЬ ПавелМенеджер.
1953
МОРАРУ ВикторКоординатор Отделения социальных и экономических наук АНМ.
1959
МЫНДРУ ВикторДепутат парламента.
1960
ФИЛИНКОВА СветланаСудья Высшей судебной палаты.


Курс валют НБМ на 07.08.2017
EUR
21.3187
+0.0190
USD
17.9572
-0.0376
RON
4.6717
+0.0037
RUB
0.2971
-0.0001
UAH
0.6952
+0.0002

31/0707/08


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
9%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 43




Список персон


Онлайн
Invitation for Bids
Elit Tehnica: «Мы по-прежнему на шаг впереди»
Заявление Верховного Представителя/Вице-председателя Федерики Могерини и Комиссара Йоханесса Хана о внесении поправок в избирательное законодательство Республики Молдова
John Deere и Agromester HD: умножение двух качеств
Новый элеваторный комплекс Südzucker Moldova на «зеленой энергии»
«Moș Zaharia» - одна из лучших торговых марок в Молдове
Черноморский Банк Торговли и Развития продолжит сотрудничество с правительством Молдовы в реализации его приоритетов в экономической и инвенстиционной политике – президент банка Ihsan Delikanli
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР) НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛДОВЕ
Качество вин Bulgari Winery подтвердили ученые-энологи
Первопроходцы из Глодень




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».