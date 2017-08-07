Плоды внедрения DCFTA

На внедрение европейских стандартов и нормативов в Молдове за три года деятельности проекта «Поддержка процесса DCFTA в Республике Молдова» было израсходовано €2,8 млн. Проект осуществлялся с 2014 по 2017 гг и был направлен на синхронизацию молдавского законодательства с европейским и внедрение в Молдове передовых практик ЕС.

«В результате того, что в Молдове все больше соблюдаются требования европейского рынка, как главного направления внешнеторговой деятельности, товарооборот между РМ и странами ЕС достиг 65% от всего объема внешней торговли, - отметил глава представительства ЕС в Кишиневе Пиркка Тапиола. – В последние несколько лет в РМ наблюдается хорошая динамика прихода крупных иностранных инвесторов. Могло ли быть лучше? Безусловно – да! Но сделано очень много, причем в фундаментальных областях, без которых сегодня вообще невозможен выход на мировые рынки: продовольственной безопасности, защиты потребителей и др.».

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык заявил, что нормативы и стандарты ЕС внедрялись как в общественных учреждениях, так и в частных компаниях. «В рамках проекта проводились самые разнообразные аналитические исследования, формулировались рекомендации, которые создавали условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций, продвижения экспорта», - подчеркнул он.

«Проект внедрялся по четырем критически важным направлениям, - рассказала руководитель проекта Тина Голфи. – Торговля товарами; торговля услугами; технические барьеры в торговле и надзор за рынком; таможенное законодательство и таможенные процедуры. Для каждого из них осуществлялся GAP-анализ (диагностический аудит), определялись законодательные и/или технические приоритеты для включения в план действий по внедрению DCFTA, идентифицировались необходимые действия или мероприятия, которые обсуждались с потенциальными бенефициарами».

«DCFTA не только устраняет тарифные и нетарифные барьеры в двусторонней торговле ЕС-Молдова, но и предусматривает выполнение сложной программы гармонизации молдавского законодательства с европейским, - сообщила начальник управления международного экономического сотрудничества минэкономики Михаела Горбан. – Для этой цели в течение десяти лет нужно внедрить около 350 различных директив. На сегодняшний день этот план реализован на 30%».

В числе рекомендаций экспертов проекта – продолжить поддержку со стороны партнеров по развитию для министерства экономики (как ведомства, назначенного правительством Молдовы ответственным за внедрение DCFTA). Осуществлять дальнейшую гармонизацию молдавского законодательства с европейским и внедрить все директивы, перечисленные в Соглашении об ассоциации Молдова-ЕС.