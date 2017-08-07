Экономический эффект системы кадастра

В Молдове создана многофункциональная система кадастра, составными частями которой являются юридическая часть (информация о собственниках, об имущественных правах на недвижимое имущество), техническая часть и экономическая часть.

Последняя представляет собой Регистр стоимостей всех объектов недвижимости, зарегистрированных в кадастре. Такая структура кадастра соответствует лучшей мировой практике и рекомендуется всем странам, которые находятся на начальном этапе формирования кадастра. В целом на сегодня в Молдове зарегистрировано 5,5 млн объектов недвижимости.

«В Регистре недвижимого имущества ежегодно регистрируется более 38 тыс. прав собственности. Позитивно то, что это число растет, несмотря на кризис, - отметила директор госпредприятия Cadastru Анжела Матков. - Пользователи имеют доступ к центральной базе данных. В первую очередь, эта информация нужна нотариусам, агентствам недвижимости, налоговым органам. Ежегодно поступает более полумиллиона запросов от физических лиц».

Любая система не может развиваться на старых принципах. Очень важно знать о происходящих изменениях и соответствующим образом реагировать на них. Самые важные изменения произошли в системе кадастра в 2011 году, когда правительство приняло стратегию открытых данных. «Мы подключились к этому проекту и внесли множество изменений, которые практически обновили кадастр, - говорит Анжела Матков. - С прошлого года все наши услуги интегрированы в единую платформу е-Guvernare, в которой хранятся кадастровые данные. К ним есть доступ и частным лицам, и государственным органам. Было создано много сервисов для профессиональных пользователей (инженеров, судебных исполнителей). Мы начали перевод архивов в цифровой формат. Услуги кадастра доступны круглосуточно без выходных. Можно получить информацию и оплатить услуги в режиме online».

Система продолжает развиваться. Еще один инновационный для нашего региона проект – открытый доступ третьих лиц (в данном случае судебных исполнителей) к регистру объектов недвижимости. Более того, судебные исполнители на основе судебного решения могут в режиме реального времени внести изменение в кадастр, и система автоматически накладывает ограничения или запрет на объект недвижимости. При этом исключается человеческий фактор и, соответственно, снижаются коррупционные риски.

Составной частью кадастра является оценка объектов недвижимого имущества. Выполняются два вида оценки – индивидуальная и финансовая. В основном для оценки недвижимого имущества используется метод массовой оценки. В результате определяется т. н. оцененная стоимость. Непосредственно после проведения оценки отличие ее от рыночной стоимости составляет примерно 10-15%.

«Первоначально предполагалось, что оценка будет осуществляться только для целей налогообложения, но постепенно пришли к выводу, что ее результаты могут использоваться гораздо шире, - отметила руководитель службы оценки недвижимости Агентства земельных отношений и кадастра Ольга Бузу. - Например, при экспроприации объектов недвижимости, для определения уровня стоимости при залоге недвижимого имущества и т.п.».

Оценка для налогообложения помогает справедливо перераспределить налоговое бремя. В структуре объектов недвижимости более 90% занимает жилая недвижимость. Но на нее приходится только 20% налоговых поступлений. Более высокие налоговые поступления дает коммерческая недвижимость, хотя доля ее незначительна.

В настоящее время оценено примерно 14% всех объектов недвижимости. В сельской местности не все жилые дома зарегистрированы, поэтому и не оценены. Эффективность новой системы оценки для налогообложения объектов жилья составляет 150%, а коммерческих объектов -125%. Но эта эффективность рассчитана с учетом затрат на первичную регистрацию, всех кадастровых работ и работ по оценке. Поскольку все это уже выполнено, при переоценке объектов недвижимости эффективность будет еще выше.

Проблемы кадастра в том, что до сих пор не завершена регистрация всех объектов недвижимости. Отсутствует адекватный механизм финансирования системы, он страдает определенными противоречиями. Так, финансирование на развитие кадастра, регистрацию, оценку осуществляется из госбюджета. А доходы от налогообложения недвижимости получают местные органы власти.