Александр Кузьмин: Кишинев - не испорченный город

«Кишинев напоминает ребенка - любимого и обожаемого в семье, но семье небогатой. Когда начинаешь рассматривать детали, становится обидно - качество благоустройства и другие моменты очень слабенькие. Но в основном все исправимо».

Такое мнение о состоянии молдавской столицы высказал президент Российской академии архитектуры и строительных наук, главный архитектор г. Москвы с 1996 по 2012 год Александр Кузьмин. Он был одним из гостей международной конференции по вопросам укрепления потенциала в области жилищного хозяйства, городского развития и землепользования, состоявшейся на прошлой неделе.

«По первому впечатлению я все города делю на две категории: испорченные и не испорченные. Кишинев – не испорченный город, - отметил Александр Кузьмин для «ЛП». – Во-первых, сохранен очень хороший масштаб. Во-вторых, степень озеленения на достаточно хорошем уровне. Это все необходимо сохранить. Что касается недостатков в плане благоустройства, этим надо заниматься. Для этого даже не требуется больших вложений, необходим профессиональный подход. Но есть строительные ошибки, которые, как правило, исправлению не подлежат. Я знаю, что в Кишиневе идет спор о целесообразности прокладки автомобильной трассы в городе (речь о проспекте Д. Кантемира – ред.). Это серьезный вопрос, который требует очень взвешенного подхода».

По словам Александра Кузьмина существует два основных документа – генеральный план и правила землепользования при застройке. Главное в них – «защита беззащитного», генеральный план должен отстаивать интересы горожан. Если именно с этих позиций относиться к этим документам, тогда они будут гуманными и правильными.

«Что я имею в виду: есть вечное, что можно легко потерять – это зеленые территории. Мы в Москве, например, все зеленые зоны превратили в особо охраняемые природные территории. И этим самым сразу поставили под охрану закона. Второе – это историческое наследие. Здесь очень важен масштаб и ландшафтно-визуальный анализ, который должен быть сделан для всей исторической части. Чтобы случайно не появилось что-либо над историческим памятником и не испортило вид. И третье, конечно, коммуникации и красные линии, они должны быть неприкосновенны. Я хочу отметить, что пройдя через перестройку, дефолт, кризис и т.д., нам удалось сохранить это в Москве. Поэтому сейчас, когда появились деньги, идет очень масштабное транспортное строительство без дополнительных убытков для города».

Если говорить о правилах землепользования, то должны быть четко прописаны несколько принципов, которые ни в коем случае не должны игнорироваться. К примеру, владелец участка - частное или юридическое лицо, - ни в коем случае не должен превышать этажность и плотность застройки, установленные генпланом, соблюдать требования по озеленению, функции по использованию данного участка. А также знать, что будет вокруг его территории. Как заметил наш собеседник, в Москве есть очень много негативных примеров, когда в 1990-е годы некоторые люди разбогатели, построили себе частные дома за городом, а теперь рядом с ними возводят многоэтажные здания. Соответственно, люди потеряли то, ради чего тратили деньги.

При этом Александр Кузьмин считает, что в градостроительстве не должно быть «застоя» в плане творческого подхода к развитию отдельных территорий. «Я всегда за многофункциональность в этом плане, за наличие альтернатив. То есть каждый участок может быть использован не под одну функцию, а под несколько, - говорит архитектор. - Но есть ситуации, когда это невозможно. Например, я считаю, что для Москвы строительство жилья в центре города - это благо, а на периферии – это вред. По одной простой причине - у нас все потоки направлены в центр. Сегодня строитель – это предприниматель. А как говорил Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не рискнул бы капитал ради 300% прибыли. Поэтому я сейчас отношусь к строителям очень настороженно, меня беспокоит то, что выходят законы или подзаконные акты, которые направлены не на благо людей, а на благо строителей, которые помогают бизнесу в ущерб качеству жизни людей».

На вопрос о роли архитектора и диктате заказчика, на который зачастую жалуются архитекторы, Александр Кузьмин философски заметил, что на его взгляд, архитекторов уважают только диктаторы. Цари, например, очень уважительно относились к архитекторам. При Сталине потери среди архитекторов были наименьшие, несмотря на все, что творилось вокруг. Но впоследствии под лозунгами индустриализации и борьбы с излишествами архитекторы были отодвинуты от власти строителями, а затем бизнесом. «Поэтому, если мы будем по аналогии с шахматами считать власть за короля, стоящий рядом бизнес – за королеву, которая очень часто управляет королем, строителей - за ладью или коня, то архитекторы сейчас где-то на уровне пешки. Но не будем забывать, что бывают условия, когда пешка проходит в королевы. Поэтому многое зависит от личности архитектора и еще, я считаю, от ума мэра».