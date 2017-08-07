Льгота льготе – рознь

Министерство финансов намерено пересмотреть систему льгот при создании нового Налогового кодекса. В Молдове, согласно исследованию Всемирного банка, сегодня их значительно больше, чем в других странах.

Пока в рабочей группе по разработке нового НК проблему льгот не считают приоритетом. Исследование ВБ сначала должен изучить минфин. Исходя из экономических реалий и видения ситуации, как извне - со стороны банка, так и изнутри – со стороны минфина, будет приниматься решение по каждой льготе.

Эксперты отмечают, что в молдавском налоговом законодательстве есть льготы, которые не достигают первоначально заявленных целей. Так, льгота для «трехпроцентников» - предприятий, которые платят подоходный налог в размере 3% доходов от продаж, начала работать только в прошлом году, когда им дали право выбора: либо пользоваться льготной ставкой, либо перейти на обычный режим налогообложения со ставкой в 12%. (Хотя норму ввели в НК еще в 2012 году). До тех пор для некоторых малых предприятий, неплательщиков НДС, эта льгота была выгодной, а для убыточных - действовала «наоборот».

Есть также льготы, которые либо сформулированы нечетко, либо переформулированы, и в новом виде «не работают». Например, обнаружился пробел в законодательных нормах, касающихся налогообложения IT- компаний. В частности, с начала текущего года добавилось новое условие. Теперь воспользоваться льготой по подоходному налогу компания может только в случае, если ее доходы от профильной деятельности (IT-услуг) за прошлый год составляли не менее 50%.

Авторы этого дополнения, скорее всего, руководствовались серьезными соображениями, отмечают эксперты. Но таким образом автоматически из поля действия льготы исключаются вновь созданные компании, которые априори не могут соответствовать этому условию. Это ущемляет интересы налогоплательщиков и противоречит принципу справедливости и равноправия перед законом.

Некоторые льготы в результате подобных изменений теряют привлекательность и первоначально заданные стимулирующие функции. Это касается, например, льготы по подоходному налогу, направленной на увеличение среднесписочной численности работников предприятия. «Ранее норма предписывала, что за каждое созданное рабочее место предприятие не облагается налогом в размере среднегодовой заработной платы по стране, - говорит Вера Бачу, директор аудиторской компании ATA Consult. - Сумма выходила существенная – около 50 тысяч леев за год. В этом году норму переформулировали. «Среднегодовой» размер заработной платы изменили на «среднемесячный». Получается, что за создание нового рабочего места предприятие не будет платить налог всего с 5 тысяч леев. Льгота в таком виде теряет смысл и вряд ли может заинтересовать предприятия».

Эксперт считает, что норме нужно не просто вернуть прежнюю формулировку, но внести уточнение, а также расширить ее. Во-первых, добавить условие по обязательной выплате предприятием среднегодовой заработной платы, а не в тысячу леев, к примеру. И, во-вторых, чтобы льгота касалась не только подоходного налога для юрлиц, но и взносов в фонды социального и медицинского страхования. Тогда предприятие будет заинтересовано создать новое рабочее место и легализовать фонд платы труда по нему. Если государство заинтересовано в создании рабочих мест, стимул должен быть более существенным.

Эксперты предупреждают: оценивая эффективность налоговых льгот, кроме бюджетной составляющей необходимо учитывать и такие факторы, как инвестиционный климат, качество жизни населения, кризисные явления в экономике, инфляция и т.д.

«Введение льготы для одного налога, как правило, вызывает изменение суммы другого налога, поступающего в бюджет, - констатирует Сергей Темрин, доктор экономики, директор аудиторской компании «Concept». - Например, льгота по налогу на недвижимое имущество предприятий приведет к уменьшению сумм данного налога и одновременно к увеличению базы налогооблагаемой прибыли. Льгота на прирост зарплаты и численности работников для предприятий приводит к увеличению подоходного налога для физлиц».

Налоговая льгота фактически – это форма государственного финансирования программ и проектов социальной и экономической направленности. Она всегда имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, льготы снижают налоговую нагрузку на бизнес, позволяя в долгосрочной перспективе увеличить налогооблагаемую базу, с другой, ставит ее получателя в более выгодные условия по сравнению с конкурентами, которые эту льготу не получают, и приводит к бюджетным потерям.

«Поэтому предоставление налоговых преференций должно быть обоснованным, а планируемый эффект - просчитан, измерим, - продолжает Сергей Темрин. - В обосновании должен быть обозначен конкретный ожидаемый результат (социальный, экономический или иной эффект), ради которого власти сознательно идут на то, что бюджет не получит в полном объеме налоговые поступления, а также должна быть полная уверенность, что конкурентной среде не будет нанесен вред».