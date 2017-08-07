Скудные резервы

До второго мая т.г. на счета, открытые министерством финансов для сбора средств по ликвидации последствий апрельского снегопада, поступило 627260, 63 лея. На призыв правительства откликнулись две компании - Tirex Petrol и Intercangal, перечислившие 500000 леев и 1500 леев соответственно. Почетные консульства Молдовы в Пловдиве (Болгария) и Королевстве Таиланд перечислили 4985 евро и 1000 евро соответственно.

Как объяснили в министерстве финансов, когда счета будут закрыты (сроки пока не называются), собранные пожертвования правительство своим постановлением перенаправит в интервенционный фонд. Распределят средства фонда после того, как будет оценен ущерб и определены конкретные получатели и суммы необходимой помощи.

Согласно действующему с декабря 2015 года регламенту, правительство управляет двумя чрезвычайными фондами - резервным и интервенционным. Объем средств в них утверждается ежегодно в государственном бюджете. Резервный фонд предназначен для финансирования непредвиденных бюджетных расходов. Интервенционный - для покрытия неотложных расходов по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также других чрезвычайных ситуаций (пожары, взрывы, аварии, инфекционные заболевания, отравления и др.). До 2015 года существовал только один подобный фонд — резервный.

В госбюджете на 2017 год в интервенционный фонд было заложено 20 млн леев. На сегодняшний день 14,5 млн леев уже распределены, в основном - на преодоление последствий прошлогодних январских снегопадов и июньских дождей. Правда, деньги бенефициариям, судя по данным на сайте минфина, еще не выданы. Будет ли еще пополняться средствами правительственный интервенционный фонд, неизвестно. Хотя в примэрии муниципия Кишинэу, например, очень надеются на них. По крайней мере, пострадавшему муниципию правительство обещало выделить деньги из интервенционного фонда.

Несмотря на явную несогласованность действий, по мнению одного из экс-министров финансов, реакция властей на создавшуюся ситуацию была «достаточно быстрой». На преодоление последствий стихии правительство направило части молдавской армии, в разных министерствах и ведомствах были созданы оперативные рабочие группы для реагирования и открыты «горячие линии». Теперь необходимо оплатить услуги тем органам и структурам, которые были задействованы в ликвидации последствий непогоды.

«После того, как государственные органы и примэрии подсчитают ущерб и расходы на ликвидацию последствий стихии, их заявки будут переданы в правительство и согласованы. Проверить движение средств несложно, так как они идут через казначейство, есть соответствующие отчеты, но главное - правильно оценить ущерб», - говорит наш собеседник.

В примэрии Кишинэу уже посчитали расходы и называют примерные суммы – от 50 млн леев до 70 млн леев. Как сообщила начальник финансового управления примэрии столицы Валентина Вэздэуцан, 25 апреля на заседании комиссии, управляющей муниципальным резервным фондом, было принято решение выделить 11,6 млн леев нескольким структурам, непосредственно задействованным в ликвидации последствий непогоды. «Муниципальный резервный фонд предназначен для преодоления подобных природных катаклизмов и формируется в размере 2% от объема расходов бюджета, – объяснила Валентина Вэздэуцан. - Первоначально в нем было около 10 млн леев, на момент чрезвычайной ситуации осталось 8,3 млн леев. Решением комиссии от 25 апреля его пополнили еще на 20 млн леев».

Из этих средств управление зеленого хозяйства получит 2,7 млн леев, дорожного - 2 млн леев, управление электротранспорта- 1,7 млн леев, чрезвычайных ситуаций – 100 тыс. леев, жилищно-коммунального хозяйства - 4 млн леев, муниципальное предприятие Lumtex – 500 тыс. леев. Управление образования запросило большую сумму, но выделили ему пока 100 тыс. леев. Претуры до сих пор не представили необходимые расчеты. На заседании комиссии им решили выделить по 100 тыс. леев, так как ликвидацией последствий стихии в секторах столицы и пригородах занимаются муниципальные структуры. Им необходимо будет только вывезти мусор и провести уборку. Между тем, в примэрию продолжают поступать заявки от пострадавших. Руководства столичного дендрапарка запросило выделение помощи в размере более 1 млн леев.

Средства еще не выданы. Процедура требует подписания соответствующего решения комиссии, но советники из фракции партии социалистов отказываются делать это без расчетов организаций-бенефициариев. В связи с этим последним были направлены соответствующие письма. Когда документ подпишут, будут внесены изменения в бюджет. Советники, члены комиссии по управлению резервным фондом, настаивают на строгом контроле использования средств. На заседании муниципального совета поступило предложение ответственность за рачительное расходование выделенных денег возложить на руководителей этих подразделений. На республиканском уровне премьер-министр Павел Филип также требует «честной» оценки ущерба.