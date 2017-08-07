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Сливания без последствий

№ 17 (1183) 05 мая 2017

Совет по конкуренции еще раз предупреждает – операции по экономической концентрации подлежат оценке и доводятся до сведения антимонопольного органа до их реализации.

 

Предварительное уведомление необходимо, когда общий оборот, достигнутый на вовлеченных в операцию предприятиях за предыдущий год, превышает 25 млн леев, и существуют по крайней мере два вовлеченных предприятия, общий оборот которых достиг на территории РМ за предшествующий год более 10 млн леев у каждого в отдельности. Стороны, намеревающиеся подать уведомление об экономической концентрации, могут запросить предварительную консультацию в Совете по конкуренции.

 

Опоздавшие с уведомлением предприятия подвергаются штрафным санкциям, даже если антимонопольный орган в результате расследования пришел к выводу
о совместимости с конкурентной средой данной операции по экономической концентрации.

 

На этой неделе Пленум Совета по конкуренции оштрафовал за подобное нарушение предприятие с иностранным капиталом ООО «Air Classic» на 33 тыс. леев (1% от оборота). Уведомление о поглощении ею ООО «Air Handling» (ремонт и техническое обслуживание воздушных судов) поступило уже по факту сделки. Антимонопольный орган при определении суммы штрафа учел смягчающие обстоятельства (признание предприятием нарушения) и после соответствующего расследования не нашел последствий для конкурентной среды, которые препятствовали бы осуществлению этой сделки, будь она проведена по предварительному уведомлению.

9030 Автор: Соб. инф.
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