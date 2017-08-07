Пустые дома

В Молдове зарегистрировано 1 236 575 жилищ (включая в садово-огороднических товариществах), из которых 61% - в сельской местности. При этом лишь 82,6% домов и квартир постоянно заселены, остальные пустуют.

Эти данные содержатся в переписи населения и жилищ 2014 г., проведенной Национальным бюро статистики. Согласно им, 72% из пустующих жилищ предназначено для продажи или аренды, а 28% составляют дачи. Уровень занятости жилищ варьируется, в 17 районах он ниже среднего по стране. Меньше всего доля жилищ для продажи или аренды в районах Криулень, Глодень и Дубэсарь - менее 50%.

В садово-огороднических товариществах зарегистрировано 14 227 жилищ, из которых в период переписи были заселено менее четверти.

В 78,7% жилищах кухня - отдельное помещение, в основном, в городах. В селах в 16% кухня расположена не в доме, а в отдельной пристройке или сарае. В каждом втором жилище для приготовления еды применяется природный газ. В 39,8% - сжиженный, а 7,6% до сих пор пользуются дровами, углем, электроэнергией. В городах на эти цели используют природный газ 83,3%, а в селах - 58,5% используют газ в баллонах.

Для обработки данных переписи потребовалось три года. Накануне Национальная комиссия по переписи населения и жилья 2014 одобрила ее результаты.

Комиссия обсудила подготовку к Переписи населения и жилищного фонда и Общей сельскохозяйственной переписи в 2020 г.