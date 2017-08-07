Страховка от стихии

Апрельский снегопад в Молдове нанес ущерб не только сельскохозяйственным культурам и зеленым насаждениям. Сотни автомобилей, теплицы и другие строения ощутили на себе буйство стихии. Их хозяева могут рассчитывать на компенсацию ущерба при наличии договора добровольного имущественного страхования.

Однако каждый случай носит уникальный характер, говорят страховщики. Поэтому вопрос о компенсации ущерба в результате разгула стихии остается острым для обеих сторон.

Похоже, с изменением климата планеты Молдова не будет обойдена «вниманием» и впредь. Климатические риски, особенно для аграрной республики, чреваты перманентным фиаско экономического развития, уверены эксперты. В мировой практике принято страховать риски стихийных бедствий через специальные государственные фонды, сотрудничающие с международными программами страхования. Вовлечением бедных стран в такие программы периодически занимается Всемирный банк. Такую попытку он предпринял и в отношении Молдовы. Идея введения в Молдове обязательного страхования сельхозугодий и жилых строений активно обсуждалась в 2012 г.

Присоединение республики к региональному Фонду страхования рисков природных катастроф предусматривало долевое участие правительства в уставном капитале создаваемой в Швейцарии перестраховочной компании Europe RE в размере $5 млн, которые могли быть выделены Всемирным банком на кредитной основе. Но от этой идеи пришлось отказаться по понятным причинам, хотя условия вхождения местных компаний со 100% рисков в региональный перестраховочный пул предусматривали возможность перепродажи своего долевого участия и возврата средств, если дело не пойдет.

Но вернуться к этой идее никогда не поздно. Тогда риски со значительным социальным звучанием постепенно будут смещаться из зоны ответственности государства в зону ответственности страховых компаний. Статистика бедствий в мире поражает. В период с 1970 по 2010 год катастрофические природные процессы, преимущественно землетрясения и ураганы, забрали более 3 млн человеческих жизней. За эти же 40 лет ущерб от стихийных бедствий в мире составил более $2 млрд.

Неудивительно, что страхование от последствий стихии получило широкое распространение. Как показывает статистика, каждый вложенный в страхование доллар предотвращает потерю 10 долларов в случае природной катастрофы или аномалии. Именно по этой причине в мировую практику прочно вошло страхование рисков стихийных бедствий. Около 50% имущества от рисков природных катастроф страхуется в развитых странах, и только 5% - в развивающихся экономиках.

Разные компании предлагают разный спектр услуг и продуктов по добровольному страхованию имущества. Где-то они идентичны, а где-то и рознятся. Но в основном предполагаются выплаты за последствия следующих бедствий - разрушения, вызванные землетрясением, ущерб в связи с оползнями и оседанием грунта, разрушения вследствие воздушных стихий, таких как буря, вихрь, ураган, смерч. Также можно застраховать риски, связанные с наводнением, засухой, с разрушениями, которые несут град, продолжительные и обильные дожди и снегопады.

Конечно же, в Молдове самым популярным продуктом имущественного страхования от природных катаклизмов и других рисков, связанных с повреждениями, остается страхование средств наземного транспорта – КАСКО. Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) не предполагает защиту от стихии. По закону, страхователь не несет автогражданской ответственности в случаях, когда происшествие явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, в том числе чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов и других событий спонтанного характера.

Между страховой компанией и лицом, решившим застраховать свое имущество от последствий стихийных бедствий, заключается договор, где прописаны все страховые случаи, за которыми последует выплата компенсации. Но есть нюансы. «Надо внимательно читать и другие пункты договора, где прописаны условия содержания имущества или случаи, которые страховая компания оплачивать не будет», - предупреждает руководитель брокерской компании ERVAX-GRUP BROKER Вячеслав Черника. В международной практике приняты параметры небрежного или халатного отношения владельца к застрахованному имуществу, что может послужить основанием отказа страховщика в выплате ущерба. Не всегда эта практика честная. Отказ - обычно сигнал о том, что страховщик хочет уменьшить сумму компенсации за нанесенный ущерб, и за этим последуют долгое разбирательство, если страхователь не отступит.

«Небрежное отношение владельца имущества страховая компания должна доказать в судебном разбирательстве. Например, доказательством может служить тот факт, что в течение трех дней снегопада владелец не удалял снег с застрахованного объекта, будь то теплица или автомобиль. Но в нашем случае апрельский снегопад не длился три дня. Так что убытки у страховщиков будут большие. Отказы по причине несанкционированных стоянок, вблизи деревьев, ветхих строений – необоснованны. Обрушения носили непредсказуемый характер», - говорит Вячеслав Черника.

Есть и другие законные причины отказа в выплате возмещений. Например, если повреждения появились в результате попадания в помещение дождевых и снежных осадков через открытые окна и двери, которые забыли закрыть хозяева дома. Если разрушения произошли от бурь, вихрей или ураганов, которые были вызваны естественными атмосферными процессами при скорости ветра не более 25 м/сек. Подтвердить скорость ветра помогут документы из гидрометцентра.

Квалифицированно подойти к страхованию климатических рисков мечтают не только страховые компании. Международная практика исходит из вариативности рисков в зависимости от расположения строений, зон сейсмостойкости, подверженности различным климатическим воздействиям, оползневым процессам. Создание модели для расчета рисков с учетом климатических зон и других обстоятельств (а классификация службы чрезвычайных ситуаций насчитывает около 130 случаев стихийных бедствий) – задача пока неподъемная для страховщиков. Кроме того, организационные и финансовые возможности отечественного рынка страхования также не безразмерны, учитывая объемы климатических рисков, которые потребуют квалифицированного перестрахования, говорят эксперты.

Применяемые ныне компаниями страховые продукты далеки от совершенства. Страховщики демпингуют. Тарифы на КАСКО очень низкие – годовой взнос составляет 3,8% от страховой суммы (стоимости легкового автомобиля), 2,5% - для грузового автомобиля. Машины старше 10 лет не страхуются. По словам специалиста НКФР Андрея Симиницкого, убыточность по КАСКО достаточно высокая, но не предельная. Собранные в 2016 году брутто-премии по страхованию средств наземного транспорта составили 256,6 млн леев, из них 104,7 млн леев заплатили домохозяйства, а выплаты ущерба достигли 60% от суммы страховых премий.

Как скажутся прошедшие снегопады на показателях страхового рынка, мы узнаем не раньше осени, когда страховые компании подсчитают выплаченный ущерб.