Перспективы «зеленой» энергетики

Производство энергии из возобновляемых источников в Республике Молдова всего за несколько лет увеличилось с 4% до свыше 14% в совокупном внутреннем потреблении. Об этом говорилось на заседании пресс-клуба, заседание которого состоялось в прошлую пятницу.

92% «зеленой» (не экологически чистой, как подразумевают некоторые под данным термином, а именно «возобновляемой») энергии в настоящее время в стране производится из биомассы. К этой категории относятся и дрова, и брикеты-пеллеты-тюки, изготавливаемые из отходов сельхозпроизводства.

За семь лет была создана целая отрасль. Производством брикетов и пеллет заняты около 100 отечественных предприятий. Есть один крупный и два мелких производителя котлов на твердом биотопливе, еще как минимум 20 компаний аккредитованы на импорт, сборку и обслуживание таких котлов. Всего в этих областях работают более 400 человек.

Необходимо признать, что практически все эти достижения – заслуга проекта «Энергия и биомасса». В ее рамках финансировалось формирование рынка потребителей такого топлива посредством установки систем отопления на биомассе общей мощностью 45 МВт в 200 школах, детских садах, больницах, общественных учреждениях. Общая отапливаемая площадь в них составляет 305 тыс. кв.м. И этот же проект частично субсидировал установку котлов в 1000 домохозяйствах грантами в 1300 и 500 евро, (в зависимости от типа котла). Проект «Энергия и биомасса» финансируется ЕС и внедряется ПРООН. Он стартовал в 2011 г., общий бюджет превысил 23 млн евро.

На сегодняшний день всем этим потребителям требуется ежегодно более 40 тыс. тонн топлива из биомассы (это не считая старых котлов, рассчитанных на дрова и уголь). Таким образом, сообщил менеджер проекта «Энергия и биомасса в Молдове» Виктор Котруца, около 100 млн леев остается в стране, а не уходит за границу в качестве оплаты за импортируемые энергоресурсы.

Однако на вопрос «ЛП», можно ли говорить о том, что в Молдове уже создан рынок топлива из биомассы, вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык твердо ответил - «Нет!». И добавил, что нужно приложить еще много усилий для того, чтобы отрасль функционировала самостоятельно, без поддержки партнеров по развитию.

Еще сложнее ситуация в других областях выработки альтернативной энергии: ветровой, солнечной (термо- и электро-) и гидроэнергетике, производстве биогаза, где не реализуются стимулирующие проекты за счет внешних партнеров.

Причина проста. В стране не до конца разработано законодательство, регулирующее эту деятельность и устанавливающее «правила игры». Согласно данным Европейского энергетического сообщества, по состоянию на август 2016 года в Молдове отмечаются большие сложности с модификацией энергетического законодательства в рамках имплементации европейских норм и практик. Хуже всего ситуация с внедрением нормативно-правовой базы, где реализовано только 10% запланированного. На уровне институционального развития уровень соответствия чуть выше - 25%, а уровень транспонирования законодательства ЕС достиг 35%.

На будущий год перенесено вступление в силу Закона об использовании энергии, полученной из возобновляемых источников. Закон о «зеленом» тарифе, много лет блуждавший по коридорам министерства экономики, так где-то там и потерялся.

На практике это оборачивается для бизнеса лишней нервотрепкой и неясными перспективами возврата вложенных средств в альтернативную энергетику. Инвестор вкладывает деньги, запускает источник получения энергии, затем приходит в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) для утверждения тарифа на производимую энергию. Проблема возврата в разумные сроки вложенных инвестиций при этом агентством далеко не всегда воспринимается, как очевидный приоритет.

Вот и недавно административный совет НАРЭ утвердил тарифы на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии (ветровая энергия) трем молдавским компаниям: OOO Importex-Trans для установленной мощности в 3300 кВт в размере 0,87 лея/кВтч; OOO Irarom-Grup для установок общей мощностью 1300 кВт в размере 1,13 лея/кВтч; OOO Nordix Prim общей мощностью 1960 кВт в размере 1,09 лея/кВтч (всем - без НДС).

Как пояснил для «ЛП» один из директоров НАРЭ, тарифы были установлены с учетом вложенных инвестиций, мощности и состояния оборудования (чаще всего в отечественной ветровой энергетике оно приобретается б/у, поскольку новые станции чрезвычайно дороги).

Ранее агентство было гораздо более лояльным к «ветровикам». Первые три инвестора получили гораздо более высокие тарифы: в 2013 году НАРЭ утвердило тариф на производство ветровой энергии для ООО Elteprod (Единец) в размере 1,24 лея/кВтч (без НДС). В 2015 - S.C. ITNS. NET ООО в размере 1,40 леев/кВтч. В 2016 - G&G Wind ООО, также в размере 1,40 леев/кВтч.

Что совершенно непонятно, так это отсутствие инвестиций в производство термической солнечной энергии. Положительные примеры существуют, но их буквально единицы. И это при том, что и на промышленном, и на бытовом уровне это - самый быстро окупаемый вид инвестиций.

Как сообщил директор Агентства по энергоэффективности Драгош Пидляк, через месяц в Молдове откроется производство солнечных коллекторов. Этот проект был запущен в прошлом году с участием польского правительства. Ожидаются первые 100 комплектов, которые будут собраны на месте с частичным использованием деталей молдавского производства. Как предполагает г-н Пидляк, отечественные коллекторы будут на 20% дешевле импортируемых.

На уровне производства электроэнергии с помощью солнечных панелей также наблюдается небольшой рост числа игроков. В прошлом году НАРЭ утвердило тарифы 17 предприятиям, в 2015 году - шести. Однако мощность таких установок редко превышает 20-30 кВт, обычно они используются хозяйствующими субъектами для собственных нужд.

В целом же на начало года в Молдове были зарегистрированы производители электроэнергии из возобновляемых источников с общими мощностями в 6,7 МВт (2,8 МВт – с использованием биогаза, 2,3 МВт – ветровой энергии и 1,6 МВт - солнечной).

На этом фоне как-то совсем забыли о гидроэлектростанциях, генерирующих самую дешевую «зеленую» энергию. Между тем, ГЭС Костешть-Стынка с двумя турбинами по 16 МВт каждая продолжает снабжать электричеством ближайшие населенные пункты Молдовы и Румынии по тарифу (отпускному) 23,2 бана за кВт/час. Дубоссарская ГЭС (4х12 МВт) работает примерно на половинной мощности. В 2006-2011 гг прошел первый этап ее реконструкции. Намечен второй, в ходе которого планируется повысить установленную мощность до 60 МВт. Однако, как заявляет руководство непризнанной ПМР, на эти цели требуется примерно $60 млн. Идет поиск инвестора.