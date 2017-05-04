Доля «зеленой энергии» растет

Производство возобновляемой энергии в Республике Молдова всего за несколько лет увеличилось с 4% до свыше 14% в совокупном внутреннем потреблении энергии. Это произошло во многом благодаря поддержке, которую Европейский союз оказывает через проект «Энергия и биомасса». Вместе с тем, нашей стране по-прежнему необходимо уделять повышенное внимание энергетической безопасности и энергетической эффективности, а также производству собственной энергии из возобновляемых источников.

Перспективы рынка энергии из биомассы после 2017 года, когда завершается проект «Энергия и биомасса в Молдове», обсуждались в ходе пресс-клуба, организованного 28 апреля. В нем приняли участие вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, посол Европейского союза в Республике Молдова Пиркка Тапиола и координатор-резидент ООН, постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Дафина Герчева.

«Биомасса – наиболее доступный возобновляемый источник энергии в нашей стране, поэтому она является приоритетом, когда речь идет о продвижении возобновляемой энергии. Так, биомасса уже обеспечивает более половины первичной энергии, производимой в Республике Молдова, а главной задачей правительства станет обеспечение нормального функционирования всех элементов этого рынка, – заявил Октавиан Калмык. - Таким образом, качество биотоплива, доступность сырья, разумное планирование публичными учреждениями закупок и поставок будут относиться к числу приоритетов министерства экономики на ближайшее время».

В отличие от других технологий по выработке возобновляемой энергии, биотопливо отличается высоким потенциалом в том, что касается создания рабочих мест. Около 100 отечественных предприятий, выпускающих биотопливо, открыли свыше 300 рабочих мест, тогда как в странах Европейского союза в секторе топлива из твердой биомассы заняты более 280 тыс. человек.

«Проект «Энергия и биомасса», который финансируется Европейским союзом, представляет собой часть всеобъемлющего пакета инвестиций, осуществляемых ЕС для развития энергосектора Республики Молдова путем диверсификации источников энергии и укрепления энергетической безопасности. Евросоюз обеспечивает помощь для того, чтобы все граждане страны пользовались безопасной, устойчивой и доступной по своей стоимости энергией», – утверждает посол Европейского союза в Республике Молдова Пиркка Тапиола.

Благодаря развитию сектора, который потребляет энергию из биомассы, а также рынка твердого биотоплива Молдова переняла и стала внедрять современные, дружественные окружающей среде технологии, а качество жизни в сельской местности стало выше, что соответствует приоритетам Целей устойчивого развития, которые были утверждены для всех государств, входящих в ООН.

«Правильное развитие индустрии биотоплива может принести сельской местности огромную выгоду. Этот процесс способен обеспечить создание в селах новых рабочих мест и появление новых источников дохода. Расширение рынка по производству биотоплива в сельских сообществах, в свою очередь, привлечет новых поставщиков услуг. Таким образом, сработает так называемый эффект умножения, который будет способствовать сельскому развитию, снизит энергетическую бедность и, не в последнюю очередь, повысит энергетическую безопасность страны, а также уменьшит ее зависимость от импорта природного газа и нефти», – заявила координатор-резидент ООН, постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Дафина Герчева.

Республика Молдова взяла на себя обязательство, чтобы 17% внутреннего потребления энергии были обеспечены за счет возобновляемых источников, а в 2015 году страна уже достигла уровня свыше 14% (92% этого объема энергии произведены из биомассы).

Проект «Энергия и биомасса» осуществляется уже на втором этапе, на этот раз он рассчитан на три года и реализуется в течение 2015-2017 гг. Его общий бюджет равен 9,41 млн евро, которые были выделены Европейским союзом. Внедряет проект Программа развития Организации Объединенных Наций. Это продолжение первого этапа проекта, который осуществлялся в 2011-2014 гг. Тогда его общий бюджет составил 14,56 млн евро. Соответствующие средства были предоставлены Европейским союзом (14 млн евро) и ПРООН (560 000 евро).