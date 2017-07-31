Председатель Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов встретился с Премьер-министром РМ

Вчера, 27 апреля состоялась встреча Премьер-министра РМ, Павла Филип с Председателем Правления Ассоциации Иностранных Инвесторов (FIA), Спикером Правления Sudzucker Moldova SA, д-ром Александером Косс. На встрече обсуждалась актуальная политико-экономическая ситуация в Молдове, меры, предпринимаемые Правительством по борьбе с коррупцией, а также деятельность возглавляемой FIA рабочей группы Экономического Совета при премьер-министре РМ по улучшению инвестиционного климата Республики Молдова.

В ходе встречи отмечен значительный прогресс во взаимоотношениях властей и бизнес-сообщества, включая иностранных инвесторов, а также взаимопонимание по приоритетным направлениям развития экономики и оптимизации рамочных условий бизнес-среды в РМ. Ассоциация иностранных инвесторов позитивно оценила предпринимаемые Правительством меры по борьбе с коррупцией, сокращение числа проверок контрольных органов и улучшение деятельности налоговой и таможенной служб, с удовлетворением отмечен значительный рост поступлений в госбюджет по сравнению с прошлым годом. Одновременно в рамках встречи был определен ряд вопросов, касающихся улучшения рамочных условий ведения бизнеса в РМ, для решения которых необходима поддержка Правительства.

По итогам встречи достигнута договоренность чтобы контакты между Правительством РМ и Ассоциацией Иностранных Инвесторов стали регулярными и более эффективными.

Справка: Ассоциация иностранных инвесторов (FIA), является действующей в Молдове некоммерческой, неполитической ассоциацией, которая была основана в сентябре 2003 года.

В состав Ассоциации входят 16 членов - это крупнейшие в Молдове компании с участием иностранного капитала, на которых работает более 10.000 человек. Общий объем инвестиций - около 700 млн долларов во все сферы осуществляемой в стране экономической деятельности: сельское хозяйство, промышленность, банковское дело, телекоммуникации, дистрибуция, аудит и т.д.

27 апреля 2018