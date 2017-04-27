Услуги мобильного и фиксированного Интернет-доступа стали основными двигателями роста сектора электронных коммуникаций

Отчет Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) «Динамика рынка электронных коммуникаций в 2016 году», опубликованный сегодня на официальной веб-странице, указывает на то, что в этом году услуги мобильного Интернет-доступа и фиксированного Интернет-доступа были самыми динамичными рынками в секторе электронных коммуникаций. Основные показатели этих рынков (объем продаж, количество пользователей, уровень проникновения услуг, трафик данных) зарегистрировали наиболее высокий рост в прошлом году.

Согласно Отчету, в 2016 г. общий объем продаж на вышеуказанных рынках увеличился, по сравнению с 2015 г., на 12% и превысил 1,8 млрд леев, что составляет около 27% от общего объема рынка электронных коммуникаций. Количество пользователей широкополосного мобильного Интернет-доступа (на основе технологий 3G, 4G и через выделенный доступ) увеличилось на 30% и составило более 1 млн 893,5 тыс., а пользователей фиксированного Интернет-доступа – на 4,3% и составило свыше 557,4 тыс. Уровень проникновения услуг мобильного Интернет-доступа на 100 жителей составил 54%, а услуг фиксированного Интернет-доступа – 15,7%.

Авторы отчета объясняют динамичный рост рынков мобильного и фиксированного Интернет-доступа увеличением спроса на соответствующие услуги, усилением конкуренции между поставщиками, развитием инфраструктуры доступа к глобальной сети на основе технологий 3G, 4G и оптоволоконных технологий.

Увеличение продаж на рынках мобильного и фиксированного Интернет-доступа, а также доходов от других видов деятельности в области электронных коммуникаций (+14,5%) имели место в условиях выраженного сокращения объемов продаж на рынках мобильной телефонии, фиксированной телефонии, вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ. После нескольких лет стагнации продажи услуг мобильной телефонии снизились, по сравнению с 2015 г., на 4,4% и составили 3 млрд 441,9 млн леев, а продажи на рынке фиксированной телефонии, на котором в последнее десятилетие наблюдается спад, сократились на 14% и составили 876,1 млн леев. В то же время, объем продаж на рынке вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ сократился на 18,9% и составил 297,8 млн леев.

Снижение продаж на вышеуказанных рынках обусловило сокращение на 2,9% общего объема продаж в секторе электронных коммуникаций, который упал до 6 млрд 730,6 млн леев. НАРЭКИТ отмечает, что рецессия фиксированной и мобильной телефонии обусловлена изменением потребительских предпочтений пользователей голосовых услуг - от фиксированной телефонии к мобильной, и от мобильной телефонии к альтернативным услугам общения через Интернет-сеть, которые дешевле или предоставляются бесплатно (приложения OTT: Skype, Viber, WhatsApp и др.). Специалисты НАРЭКИТ считают, что эта тенденция, которая отмечается и на рынках телефонии в европейских странах, станет более выраженной в следующие годы, когда большинство потребителей будут использовать услуги мобильных коммуникаций через смартфоны.

По оценкам НАРЭКИТ, в последующие годы рынки услуг мобильного и фиксированного Интернет-доступа также будут самыми динамичными в секторе электронных коммуникаций, являясь основными двигателями роста этого сектора.

Ежегодно, до 30 апреля, НАРЭКИТ разрабатывает и публикует на основании статистических данных, представленных поставщиками публичных сетей и/или услуг электронных коммуникаций, отчет о динамике рынка электронных коммуникаций за предыдущий год. Данные отчеты опубликованы на официальной веб-странице НАРЭКИТ.

27 апреля 2017 г.