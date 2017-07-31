За что платят потребители?

Еще раз о качестве природного газа

К сожалению, своими силами проверить качество природного газа, чтобы выставить претензии поставщику, потребитель не может. Отсюда и утверждения о том, что в Молдове научились «разводить» не только бензин и солярку, но и газ. И что потребители буквально платят «за воздух». Что они в шоке от платежек и постоянно жалуются на качество газа.

Жалобы потребителей на качество природного газа действительно нередки, но чаще всего базируются на субъективном методе определения его качества. Например, путем сравнения времени нагрева чайника с водой на конфорке газовой плиты. Калорийность газа и теплота сгорания, а также давление действительно могут влиять на время нагрева воды в чайнике. Эти характеристики не бывают статичными, а постоянно изменяются. Потому и установлены допустимые величины, в пределах которых могут быть колебания основных параметров качества газа. Что такое допустимая величина? В Молдове качество природного газа для населения регламентируется еще советским ГОСТ 5542-87, согласно которому калорийность этого вида топлива должна быть не меньше 7600 ккал/куб.м. И проверяться этот показатель, согласно тому же стандарту, должен ежемесячно.

Контроль качества бытового газа должен осуществлять непосредственно поставщик топлива. Но если обратиться с вопросом к представителям компании-поставщика, каким образом и с какой периодичностью они осуществляют контроль качества газа, ответ вас изрядно удивит. Они открыто говорят, что проверкой качества бытового газа практически не занимаются, т.к… в этом нет необходимости. А в приватных разговорах представители поставщиков газа могут без стеснения сообщить, что газ в Молдове низкой калорийности, поэтому тратить деньги на его контроль – себе дороже. Да и потребители ведь не требуют отчета о качестве газа…

Как отмечают независимые эксперты, счетчики, которыми потребители проверяли бы калорийность газа, в мире не производятся. Поэтому этим должны заниматься специализированные независимые структуры, а не сам поставщик.

А что говорится в законодательных актах? Согласно постановлению Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) №415 от 25.05.2011 года об утверждении Положения о поставке и использовании природного газа:

- Бытовой потребитель имеет право на бесперебойную поставку природного газа согласно параметрам качества, предусмотренным нормативными актами и национальным стандартом «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», ГОСТ 5542;

- Не бытовой потребитель вправе требовать от поставщика уменьшения платы за потребленный природный газ, не соответствующий национальному стандарту «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», ГОСТ 5542, если доказана вина поставщика.

Но если потребитель сам не в состоянии определить соответствие газа требованиям стандарта, все предусмотренные законом права потребителей остаются только на бумаге, а применить их в реальной жизни невозможно.

Один из наших собеседников (к сожалению, тема настолько деликатная, что открыто говорить о ней никто не хочет) сообщил, что при встрече с представителями одной из немецких компаний - поставщиков газа, поинтересовался у них, как осуществляется проверка качества природного газа в Германии. «Там хроматографы обязательно стоят на всех газораспределительных пунктах! В Молдове не только в газораспределительных пунктах (они распределяют газ для городов и сел), но и на газораспределительных станциях (через которые местные газовые хозяйства получают газ из магистральных труб) нет хроматографов», - сообщил он.

Вывод: на сегодняшний день в нашей стране отсутствует система проверки качества природного газа. И если системы нет, значит это кому-то необходимо? А поскольку самостоятельно проверить калорийность газа потребитель не может никак, у поставщика возникает соблазн нарушений. Чаще всего говорят о двух распространенных способах обмана потребителей: «накрутить» счетчик (использованием газа с примесью водяных паров) или добавить в природный газ немного воздуха. Конечно, в определенных пропорциях, чтобы не допустить взрыва.

Вызывают подозрения у потребителей и сцены, когда они становятся свидетелями, как из газовых труб рабочие «выбивают» ледяные пробки. Эксперты поясняют, что причина - повышенное содержание влаги. Конденсат образует воду, вода в зимнее время замерзает, что приводит к потере давления внутри трубы после ледяной пробки. Поэтому рабочие вынуждены различными методами устранять эту проблему. С проблемой наличия водяных паров в газе сталкиваются и местные газовые операторы. Им действительно периодически приходится отключать потребителей и продувать трубы из-за скопившейся в них влаги. Кроме того, дополнительная влага может появиться при переходе газа из магистральных трубопроводов в распределительные сети из-за перепада давления. Если поставки газа потребителям осуществляются через две компрессорные станции, то влажность там нужно контролировать особенно тщательно. Даже остаточная влажность газа может существенно снизить его теплоемкость.

Впрочем, публично изложенные выше проблемы никто из газовщиков не признает. На вопрос о возможности добавления воздуха в природный газ специалисты никогда не ответят утвердительно, однако в разговорах между собой не исключают такой возможности. И хорошо знают, как это возможно сделать и где.

А вот какова ситуация на самом деле, есть ли реальные «махинации» со стороны поставщика, или речь идет только о догадках и предположениях, не подтверждаемых никакими фактами и показателями, сегодня в Молдове практически никто с уверенностью сказать не может. Потому что нет налаженной системы проверки качества газа.

По оценкам независимых экспертов, калорийность природного газа, поставляемого в Молдову, находится на отметке допустимого минимума, который по ГОСТу составляет 7600 ккал/куб.м. В то время, как в европейских странах эта величина значительно выше, и составляет минимум 8200 ккал/куб.м.

Как поясняют специалисты, согласно действующему Международному стандарту ISO 13686 от 1998 года Internaíonal Standard Natural gaz - Quality Designation, природные газы разделены по числу Воббе на две группы: Н-газ и L-газ.

Н — это газ, где содержание метана составляет до 98%, и помимо основного компонента есть содержание других углеводородов, таких как пропан, бутан, пентан, которые увеличивают калорийность. L- это газы, где метан составляет 85-90%. К какой категории относится природный газ, поставляемый бытовым потребителям в Молдове, мы и не предполагаем.

Еще один немаловажный аспект контроля качества природного газа – степень его одоризации (придание ему запаха). Если одоранта будет мало, есть риск не почувствовать утечку газа, что может повлечь за собой вероятность взрыва. Но добавить слишком много одоранта не менее опасно, потому что при сгорании такого газа увеличивается количество вредных веществ, что может привести к отравлению людей. В Молдове газ одорируют примерно в 70 пунктах, однако качество одоризации газа, поступающего к конечному потребителю, также никто не проверяет.

Проблема крайне злободневная и важная, т.к. затрагивает интересы всех бытовых потребителей и напрямую касается безопасности пользователей природным газом. Но их интересы, как это ни странно, сегодня некому защитить. Ранее эта проблема вообще была своеобразным «табу», ее никто не поднимал и не пытался решить.

Эксперты выражают надежду, что сейчас есть определенные предпосылки для изменения ситуации. Несколько месяцев назад газовую отрасль Молдовы возглавил новый руководитель, который на предыдущих постах зарекомендовал себя, как современный и хорошо ориентирующийся в реалиях времени менеджер. Появилась надежда, что проблема создания эффективной системы контроля качества природного газа станет одним из безусловных приоритетов при планировании развития отрасли, а обеспечение безопасности и прав потребителей станут реальными, а не бумажными.