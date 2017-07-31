Пятый транш грантов для групп садоводов и животноводов

Проект Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы (МАС-Р) совместно с Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также Агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) объявили о начале пятого этапа Программы инвестиционных грантов «Упрощение доступа к рынкам сбыта» для групп сельхозпроизводителей.

Пятый этап программы продлится до 19 мая 2017 года. В его рамках грантами будет поддержано развитие агробизнеса - как в секторе плодоводства, так и в секторе животноводства: производстве молока и пчеловодстве.

В ходе презентации очередного этапа программы вице-министр Юрие Ушурелу заявил, что распространение МАС-Р на животноводство обусловлено включением этого сектора в список приоритетных сфер деятельности министерства. Донорская поддержка молочного сегмента животноводства необходима с точки зрения его важности в системе продовольственной безопасности страны. Между тем, на данный момент она обеспечивается молочными продуктами отечественного производства лишь на 65-67%. Сегмент пчеловодства стоит поддержать льготным финансированием с учетом его высокого экспортного потенциала, прежде всего – на платежеспособном европейском рынке.

Как правило, наиболее надежные рыночные позиции занимают поставщики крупных партий унифицированной продукции высокого качества. В этом контексте, как отметила Ольга Саинчук, координатор программы «Упрощение доступа к рынкам сбыта», основная цель МАС-Р – увеличить коммерческий потенциал сельхозпроизводителей путем стимулирования их объединения в маркетинговые группы. Бенефициариями программы вправе стать группы, состоящие не менее чем из пяти участников – физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, зарегистрированные в установленном порядке, основными видами деятельности которых являются производство, выращивание или возделывание сельскохозяйственных культур. Стаж самостоятельной деятельности членов группы сельхозпроизводителей на момент объединения должен быть не менее трех лет. В рамках программы эти группы могут претендовать на гранты в размере до 50% от суммы совместной инвестиции (грантовая составляющая не должна превышать $350 тыс.). Финансовая поддержка может быть оказана неоднократно – по мере того, как группа продолжает инвестирование в расширение производства и послеуборочной инфраструктуры. Однако общая сумма всех траншей по линии МАС-Р должна уложиться в обозначенный лимит.

Директор AIPA Николае Чубук отметил, что проект МАС-Р предусматривает возможность оказания технической помощи за счет партнеров по развитию тем сельхозпроизводителям, которые испытывают организационные и прочие сложности в процессе формирования группы. В этой связи он напомнил, что для оказания консалтинговых услуг вновь создающимся и действующим группам сельхозпроизводителей проектом ангажированы экспертные организации «Mega» и «Promo-Terra». Наряду с финансированием по линии МАС-Р, группы сельхозпроизводителям могут также получить дополнительную финансовую поддержку из госбюджетного фонда субсидирования.

Проект Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы (МАС-Р) стартовал в конце 2012 года. Его первоначальный бюджет составлял $27млн, в том числе $18 млн — кредит Международной ассоциации по развитию (IDA), $4,4 млн — грант от Глобального экологического фонда, $2,8 млн — грант от правительства Швеции, $2 млн - взнос Правительства РМ. Впоследствии ассоциация IDA (входит в систему Всемирного банка) выделила МАС-Р дополнительное финансирование в размере $10 млн. Соглашение на этот счет ратифицировано парламентом страны 16 сентября 2016 года. Период действия соглашения завершится 30 июня 2019 года.

В рамках МАС-Р за четыре этапа программы «Упрощение доступа к рынкам сбыта» гранты на общую сумму $7,5 млн получили 30 групп, объединяющих 167 сельхозпроизводителей различного статуса из 17 районов Молдовы. В их числе на выращивании столового винограда специализируется 14 групп, яблок – 9, слив – 4, овощей – 2, миндаля и лещины – одна группа. Эти группы построили 29 холодильных складов общей мощностью хранения порядка 24 тыс. тонн продукции. Кроме того, они вложили средства в 8 сортировочных линий, 6 установок по сушке сливы, 2 линии по переработке (колке) орехов, а также в авторефрижераторы. Объем собственных инвестиций групп сельхозпроизводителей в это технологическое оборудование составил $8,6 млн.