Беды Молдовы: стихия, коррупция…

В центре внимания на этой неделе была примэрия Кишинева. Столица после буйства стихии представляет собой картину апокалипсиса.

Но вместо слаженной и профессиональной работы по наведению порядка примэрия демонстрирует беспомощность и неграмотность. При этом руководители служб города пытаются выбить из бюджета средства на ремонт дорог, обновление техники и пр., не имеющее никакого отношения к стихийному бедствию. Вместо распила упавших деревьев, по привычке пытаются «пилить» бюджет.

А тут еще в примэрию с обысками и арестами нагрянули сотрудники НКЦБ. Под подозрение попали ближайшие сподвижники Дорина Киртоакэ – вице-примар Нистор Грозаву, глава управления транспорта и дорожного хозяйства Игорь Гамрецкий и др.

Примар столицы уже выразил недовольство действиями НКЦБ – не очень удачный момент они выбрали для «чистки» администрации. По его мнению, есть задачи поважнее - улицы расчищать.

Что уж тут поделаешь – беда не приходит одна…