Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Беды Молдовы: стихия, коррупция…

№ 16 (1182) 28 апреля 2017

В центре внимания на этой неделе была примэрия Кишинева. Столица после буйства стихии представляет собой картину апокалипсиса.

 

Но вместо слаженной и профессиональной работы по наведению порядка примэрия демонстрирует беспомощность и неграмотность. При этом руководители служб города пытаются выбить из бюджета средства на ремонт дорог, обновление техники и пр., не имеющее никакого отношения к стихийному бедствию. Вместо распила упавших деревьев, по привычке пытаются «пилить» бюджет.

 

А тут еще в примэрию с обысками и арестами нагрянули сотрудники НКЦБ. Под подозрение попали ближайшие сподвижники Дорина Киртоакэ – вице-примар Нистор Грозаву, глава управления транспорта и дорожного хозяйства Игорь Гамрецкий и др.

 

Примар столицы уже выразил недовольство действиями НКЦБ – не очень удачный момент они выбрали для «чистки» администрации. По его мнению, есть задачи поважнее - улицы расчищать.

 

Что уж тут поделаешь – беда не приходит одна…

9350 Автор: Соб. инф.
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1949
БОСТАН ИонВ 1992-2015 ректор Технического университета Молдовы
1949
ЛУНГУ ГеоргеДиректор ООО "Cuhagro-Est".
1949
МУРАВСКИ ВалериуПолитик.
1949
РОЙТМАH СеменГенеральный директор аудиторской фирмы «Roit-Audit».
1953
РУДЕНКО ОлегДиректор фирмы "Румеон".
1963
ЦАПИШ ВалентинаЭколог.


Курс валют НБМ на 31.07.2017
EUR
21.1852
-0.0315
USD
18.0970
-0.0261
RON
4.6485
-0.0009
RUB
0.3043
-0.0007
UAH
0.6983
-0.0013

24/0731/07


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Заявление Верховного Представителя/Вице-председателя Федерики Могерини и Комиссара Йоханесса Хана о внесении поправок в избирательное законодательство Республики Молдова
John Deere и Agromester HD: умножение двух качеств
Новый элеваторный комплекс Südzucker Moldova на «зеленой энергии»
«Moș Zaharia» - одна из лучших торговых марок в Молдове
Черноморский Банк Торговли и Развития продолжит сотрудничество с правительством Молдовы в реализации его приоритетов в экономической и инвенстиционной политике – президент банка Ihsan Delikanli
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР) НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛДОВЕ
Качество вин Bulgari Winery подтвердили ученые-энологи
Первопроходцы из Глодень
Прецедент «The Prodigy»
Новый глава офиса ВБ в Молдове




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».