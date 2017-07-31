Певец Signmark: невозможное - возможно

Финский исполнитель Марко Вуорихемо, более известный под сценическим именем Signmark, даст в Кишиневе два концерта и обсудит с представителями молдавских властей проблемы людей с ограниченными возможностями.

Он сообщил в четверг на пресс-конференции, что родился глухим, но «чувствует музыку, которая стала методом объединения людей».

«Когда я учился в школе, дети с похожей проблемой часто бывали обособлены от остальных. Тогда я стал учиться у детей со слухом, читая по губам, песни Майкла Джексона, групп Bon Jovi и Metallica. И приглашал других присоединиться. В университете я понял, что глухота - это целая социальная проблема, и насколько важно привлекать таких людей интегрироваться в общество», - сказал рэпер.

По его словам, он «пробовался на «Евровидении», выступал со своими песнями в ООН, стал спецпредставителем МИДа Финляндии по делам людей с ограниченными возможностями».

«Я преодолел много препятствий в своей жизни, прежде чем стал тем, кем являюсь сейчас»,- сказал певец.

Посол Финляндии в Молдове с резиденцией в Бухаресте Пайви Пойанхеймо сообщила, что в ее стране «пример Марко - это как невозможное становится возможным».

«Мы приехали в Молдову по двум вопросам - проблеме людей с ограниченными возможностями и свободе прессы. Мы будем встречаться с представителями молдавских властей, и я уверена, что Марко - человек, который сможет повлиять на них», - сказала дипломат.

Председатель Ассоциации слабослышащих Молдовы Руслан Лопатюк отметил, что «Молдове очень пригодится опыт Финляндии в решении проблем людей с недостатками слуха».

«У нас 5 тыс. глухих и всего 19 сурдопереводчиков, девять из которых обучены благодаря помощи финских коллег (в Финляндии столько же глухих, но 500 сурдопереводчиков – «И.»). Существует большая проблема с обучением глухих детей в школах Молдовы. Хотелось бы, чтобы министерство просвещения услышало о наших проблемах хотя бы с помощью Марко», - сказал он.

Signmark отметил, что в финских школах существует практика, когда класс разделен на две группы - глухих и слышащих. Они учатся вместе, и у них два учителя, один из которых - профессиональный сурдопереводчик.

На вопрос, что он чувствует, когда сочиняет музыку, Signmark ответил, что для него это – «как встретить женщину своей мечты».

«Это что-то невероятное. Но в принципе, я чувствую то же, что и люди со слухом. Главное, следовать за своей мечтой!», - уверен он.

В ходе своего визита в Молдову Марко Вуорихеймо даст концерт 27 апреля в здании Ассоциации слабослышащих Молдовы, а 28 апреля - в торговом центре Malldova.