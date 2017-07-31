Основа для будущего

В апреле в Молдове прошел национальный отбор III Международного форума «Смотр работ молодых деятелей театра стран Содружества, Прибалтики и Грузии». Форум проходит при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ. Результаты национального конкурса будут известны только после просмотра претендентов из всех стран. Финал состоится в 2018 году в Ереване.

«Мы поддержали инициативу Международной конфедерации театральных Союзов (МКТС), поставив перед собой основную задачу: поиск будущих режиссеров, на которых можно возложить будущее театров, - говорит председатель Союза театральных деятелей Молдовы Александру Греку. - По ходу реализации данного проекта решили организовать выставки молодых сценографов, а также конкурсы начинающих театральных критиков и драматургов».

Возраст участников молодежного форума - до 35 лет. Первый международный форум состоялся в Кишиневе в 2012 году, и, по мнению Александру Греку, получился очень плодотворным. В нем приняли участие коллективы из 12 стран, спектакли игрались на пяти сценах, были проведены мастер-классы. Следующий молодежный форум был в 2015 году в Минске. Сейчас проходит внутренний отбор спектаклей.

«Также мы организовали конкурс драматургов, который проходит в рамках ежегодного смотра в Союзе театральных деятелей, - продолжает Греку. - Благодаря конкурсу произведения молодых драматургов были поставлены в частных постановках, участвовали в конкурсе министерства культуры. На мой взгляд, отличие нынешнего форума от предыдущих в том, что появилась плеяда новых молодых режиссеров, которые пытаются доказать свое право заниматься этой профессией. Отрадно, что нас поддерживает Международная Конфедерация театральных союзов, за счет чего каждый год мы посылаем молодых талантливых ребят на учебу в Москву, в центр Мейерхольда».

В программе национального отбора было представлено шесть спектаклей. Даниел Мунтян поставил «Принца Аладдина» по пьесе М. Непряхина. Даниела Бурлака - «Черный ящик» по сценарию Ф. Болонья и П. Костелла: спектакль о влиянии на человека «цифрового» века, киберпространства, в котором каждый создает свою вселенную. Чиприан Рэчилэ из Бельц представил «Пари» В. Александри. Евгений Матковский - «Моцарт и Сальери» А. Пушкина: спектакль в стиле сюрреализма с элементами метафоры. Сергей Кирияк показал спектакль «Bufoni» по мотивам пьесы «Требуется старый клоун» М. Вишнека, который победил в национальном театральном конкурсе «UNITEM-2017» в номинации «лучший дебют в режиссуре».

В постановке Алексея Штырбула зрители увидели «Заводной апельсин» - сюрреалистическую драму по роману Э. Берджесса.

Александру Греку отметил, что сотрудничество с Международной Конфедерацией театральных союзов очень важно не только для Молдовы, но и для всех ее членов, потому что сейчас это единственный путь для прямого общения театральных деятелей, сохранения связей с теми, кто ставит спектакли в зоне постсоветского пространства. «Представители нашего поколения, которые получили образование в Москве и других городах бывшего Союза, были хорошо знакомы друг с другом. И я могу гордиться тем, что постоянно в курсе событий, происходящих в театральном мире Еревана, Тбилиси, Риги и других городов, потому что там работают мои однокурсники. К сожалению, нынешняя молодежь, заканчивающая сегодня Академию музыки, театра и изобразительного искусства, от общего театрального пространства отделена. И этот форум был в первую очередь задуман для налаживания связей».

Экспертный совет выберет только один спектакль для участия в международном конкурсе. Ирина Троицкая, представитель МКТС, рассказала, что в рамках Международного театрального форума в качестве члена жюри приезжает уже в четвертый раз. «Надеюсь, что в третьем форуме в Ереване будет участвовать 14 стран — все страны бывших республик СССР, кроме Туркменистана. Очень важно сохранить это пространство, несмотря ни на какие политические и экономические факторы. Действительно хочется, чтобы люди знали друг друга в лицо и общались напрямую. Такие форумы подвигают к созданию совместных проектов. Так, после кишиневского форума родилось два спектакля, которые были созданы театральными деятелями из разных стран: режиссером из Кыргызстана, драматургом из Белоруссии. Хотелось бы, чтобы таких проектов становилось все больше. И уровень молодежного форума с каждым годом становится все выше».

Ирина Троицкая отметила, что экспертный совет состоит из людей, которые очень много ездят по разным фестивалям и конкурсам, многое видят. У них широкий кругозор, поэтому они умеют выбирать лучшее и понимают, что на самом деле хорошо, а что - пока еще не очень.

Поскольку эксперты приезжают в Молдову не первый раз, то у многих молодых режиссеров наблюдают эволюцию в развитии. Так, на первом форуме не был выбран спектакль Луминицы Цыку, хотя он и показался экспертам достаточно интересным. А на втором форуме режиссер представила более сильный спектакль - «Дети голода» - и он представлял Молдову.

Говоря о новых театральных тенденциях, театральный критик Глеб Ситковский, эксперт премии «Золотая маска» отметил, что сейчас в России театр на подъеме: появилось много молодых имен. Активно развиваются драматургия, документальный театр, который говорит о современных процессах. А также социальный театр — довольно новое направление, в рамках которого, например, может быть показан спектакль об аутистах и т. д. То есть современный театр играет не только художественную роль. В последние годы появилось много новых театральных форм.

Московские гости отметили, что все меньше стала ощутима разница между провинциальным и столичным театрами: театры из глубинки понимают ситуацию и говорят на современном языке. Например, в Воронеже уже несколько лет проводится Платоновский фестиваль искусств — даже не столичного, а вполне мирового уровня. И на последней «Золотой маске» впервые оказалось, что было представлено больше провинциальных театров, чем московских и питерских, причем со спектаклями высокого уровня.

В России ежегодно проводятся выставки сценографии «Итоги сезона». Принят закон, запрещающий нецензурную лексику. Но, как правило, современная драматургия богата на «народный» фольклор. Однако в любой стране случаются спектакли, в которых нет мата и никого не раздевают, но иногда хочется сказать, что это «порно».