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Маркировка: покушение на стикер

№ 16 (1182) 28 апреля 2017

На рассмотрении парламента находится любопытный документ, полностью меняющий требования к маркировке товаров. Речь идет о законопроекте по информированию потребителей о продуктах питания, который, в первую очередь, затрагивает интересы импортеров.

 

В качестве главного инструмента против засилия импорта выступает запрет на использование стикеров. Минсельхоз, как автор документа, покусился на святое: стикер худо-бедно обеспечивает ритейлу ассортимент.

 

Это уже третья попытка вывести из оборота наклейку с информацией об импортном товаре. В последний раз против нее активно выступала бывшая Служба стандартизации и метрологии, которая одним из своих постановлений еще в 2006-м запретила импорт продукции при отсутствии полной, достоверной и точной маркировки на государственном языке непосредственно на упаковке. На вывод товаров с «неправильной» маркировкой дали два месяца. Однако, за неимением альтернативы вопрос замяли.

 

Между тем, история с ужесточением маркировки тянется с начала 2000-х. Впервые о новых требованиях было сказано в постановлении правительства об усилении мер по защите потребителей, затем они появились в виде первых поправок в закон о защите прав потребителей. И каждый раз импортерам удавалось добиться отмены нововведений. При этом как-то незаметно в качестве временной меры всплывал тот самый стикер, который в первое время наклеивался на товар импортером на таможенных терминалах. Со временем его разрешили наносить поставщикам непосредственно перед выкладкой товара — на складе оптовика или в торговом зале магазина. Это при том, что использование стикеров не разрешалось ни одним нормативным актом. Но и не запрещалось. Т. е. стикер косвенным образом оказался «в законе» и, по большому счету, устраивал всех.

 

Неожиданная инициатива минсельхоза подается под другим углом: она относится не столько к защите потребителей, сколько к защите отечественных производителей. Идея проекта сводится к лоббированию интересов поставщиков животноводческой продукции (официально фигурируют производители молока и мяса), которые настаивают на нанесении информации непосредственно на сам продукт. Стикер предлагается использовать в редких случаях и не на самом ходовом товаре.

 

Против данной меры выступает Патронатная ассоциация субъектов внутренней торговли «ProBiz». По словам ее представителей, основная проблема — в малой емкости молдавского рынка. Для нормальной работы супермаркета сегодня необходимо минимум 8-10 тыс. наименований товаров, из них половина — импорт. Учитывая небольшие объемы производственных заказов, большинство молдавских импортеров не смогут рассчитывать на изменение матрицы для упаковочных линий под требования молдавского рынка. В каждом случае речь идет о сотнях тысяч долларов, на такие расходы даже транснациональный производитель не пойдет.

 

Во-вторых, локализация маркировки создаст дополнительные трудности для компаний, занимающихся продажами в других регионах. Т. е. предприятия лишаются возможности маневра в плане перераспределения товарных потоков. Близость румынского рынка нам тоже не поможет: на товаре должна фигурировать информация о поставщике, а в каждой стране импортеры разные.

 

Ситуацию усугубляют требования к содержанию самой маркировки. Она не ограничивается наименованием продукта, его составом, сроками годности, условиями хранения и адресом поставщика. Новый законопроект содержит 14 приложений. В том числе: перечень аллергических веществ; перечень пищевых продуктов, на этикетках которых должна быть одна или несколько дополнительных информаций; требования к высоте букв на этикетках; перечень пищевых продуктов, для которых не требуется указывать обязательные питательные свойства; перечень и содержание дозволенных добавок; предельное время для потребления пищевых продуктов и время их замораживания; виды мяса, для которых обязательно указывать страну происхождения; содержание алкоголя и декларация о питательных свойствах пищевых продуктов. В ряде случаев такая информация не поместится на мелкоштучном товаре, что приведет к его «вымыванию» из оборота.

 

Ответственным за соблюдение новых нормативов предлагается назначить Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Авторы законопроекта рассчитывают, что документ вступит в силу через год после его принятия. С учетом всех законодательных проволочек, у импортеров есть 1,5-2 года для решения проблемы. Последние будут отстаивать стикер: других вариантов у рынка с оборотом продовольственной розницы в 2,2 млрд евро практически нет.

6630 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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