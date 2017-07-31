Фермеры учатся применять Global GAP

Сельхозпроизводители из различных регионов Молдовы приняли участие 25-28 апреля в семинаре о процессе подготовки агрохозяйств к внедрению стандарта качества Global GAP. Этот стандарт считается одним из основных, применяемых группой крупных международных сетей супермаркетов для отбора партнеров-поставщиков овощей и фруктов.

Соответственно, обладание сертификатом Global GAP необходимо тем молдавским фермерам, которые намереваются поставлять продукцию важнейшим операторам мирового рынка продовольствия. Тренинг организован проектом «Развитое сельского хозяйства Молдовы» (АРМ/USAID).

Наличие Global GAP будет способствовать получению фермерами доступа на рынок Евросоюза, а также дополнительным преимуществом в процессе отбора заявок потенциальных получателей субсидий. Синтия Стин, руководитель проекта АМР/ USAID, заверила участников тренинга в том, что сертификация по стандарту Global GAP обеспечит сельхозпроизводителей гарантиями высочайшего уровня безопасности и устойчивости процесса производства фруктов и овощей. При этом она пообещала фермерам поддержку проекта в реализации процедуры внедрения стандарта.

Стандарт Global GAP распространяется на производство овощей и фруктов, зерновых и цветов, скота и птицы, аквакультуру. Global GAP применяется в 80 странах мира. Он регулирует осуществление всех операций производственного цикла: от выбора сельхозплощадей для закладки плантации до поставок овощей и фруктов в торговую сеть. Global GAP также ориентирован на сведение к минимуму негативного воздействия агробизнеса на окружающую среду, сокращение использования химпрепаратов в процессе обеспечения здоровья растений и животных. Молдавское законодательство уже включает в себя около 75% требований Global GAP в качестве обязательных для применения производителями.