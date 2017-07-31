Планы Moldexpo

Прошлый год стал не очень удачным для Международного выставочного центра Moldexpo. При росте продаж на 5%, с 24,6 до 25,8 млн леев, доходы уменьшились более чем на 21%: от 4,16 млн леев в 2015 году до 3,42 млн в 2016.

Рост объемов продаж генеральный директор АО Moldexpo Аркадий Андроник объясняет исключительно тем, что расценки привязаны к евро, курс которого в прошлом году доходил до 22 леев и выше. Что дает краткосрочный эффект, но достаточно болезненно сказывается на желании отечественных предприятий продвигать свою продукцию через участие в выставках.

«На самом деле мы провели в прошлом году на одну выставку меньше, чем в позапрошлом, - сообщил г-н Андроник. – Раз в два года AGEPI организует экспозицию Infoinvent. В 2016 году ее не было. Так что мы не добрали из-за этого примерно 15 тыс. евро (в леях по курсу), что, вместе с уменьшением финансовых возможностей предприятий для участия в других экспозициях, привело к уменьшению прибыли».

Однако в главном выставочном центре страны сложности воспринимают, как временные, и продолжают искать возможности по повышению эффективности своей работы.

«В начале нынешнего года мы всем коллективом разработали, обсудили и приняли стратегию на ближайшие четыре года, - рассказал Аркадий Андроник. – В ее основу заложен тезис, что Moldexpo является ведущей маркетинговой компанией страны, предоставляющей уникальные возможности для продвижения своей продукции и развития бизнеса. В цифрах это выглядит, возможно, несколько популистским, но мы сформулировали общую задачу так. В настоящее время услугами МВЦ пользуются примерно 1% молдавских компаний. Хотим довести этот показатель до 1,5%. Под этими намерениями стоят новые внедряемые нами инструменты: персонализация, интеграция клиентов и партнеров, др.».

Moldexpo активно развивает свои онлайн-ресурсы, на которых размещает каталоги новинок, коммерческие предложения и другую информацию. «У нашей странички Food&Drinks в Facebook примерно 26 тыс. подписчиков, - подсчитывает Аркадий Андроник. – У странички Moldexpo – 20 тыс. И так далее».

Понемногу, хотя и очень медленно, продвигается инвестиционная программа. Строительство гостиницы продолжается, проекты аквапарка и спортивного комплекса завязаны на местных инвесторов и, как надеется генеральный директор, также будут реализованы в ближайшем будущем.

«Завис» пока проект постройки нового выставочного павильона с парковкой на 1000 автомобилей, для реализации которого предполагалось привлечь иностранного инвестора.

«Не идут в нам зарубежные компании, поскольку не видят для себя возможностей вернуть в какие-то разумные сроки вложенные деньги, - считает Аркадий Андроник. – Мы же с нашими достаточно скромными доходами не можем кредитоваться в коммерческих банках, их регламенты просто не позволяют выдавать необходимые суммы. Разве что под гарантии правительства».