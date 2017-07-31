Громкий дебют

Кишиневский ковровый комбинат АО «Floare Carpet» 31 мая проведет свое первое после приватизации контрольного пакета (59,6%) общее собрание акционеров. В нем примет участие и новый хозяин предприятия — компания «Advantech Invest SRL». На днях пакет акций передан из номинального владения брокера регистратору, после чего покупатель занял свое место в реестре и стал полноправным акционером «Floare Carpet».

Компания «Advantech Invest SRL» зарегистрирована в декабре 2016 года в Кишиневе. Ее учредителем является акционерное общество «Advantec» (100%), а директором - Веселин Родидял, который также возглавляет компьютерный центр «Altavista» и выступает учредителем нескольких коммерческих фирм в Молдове.

Задекларированная сфера деятельности «Advantech Invest SRL» - производство и продажа изделий из текстиля, ковров, обуви, программного обеспечения, оказание услуг в области менеджмента и предпринимательства. За неполных четыре месяца, прошедших с момента регистрации, компания не успела себя проявить, поэтому покупку контрольного пакета акций крупнейшего коврового предприятия в столице можно считать ее дебютом.