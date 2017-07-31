Контракты аннулированы

Премьер-министр Молдовы Павел Филип провел заседание Наблюдательного комитета Проекта поддержки программы в области автомобильных и железных дорог. Были рассмотрены успехи в реализации ряда проектов по модернизации инфраструктуры автомобильных и железных дорог в Молдове.

В ходе заседания премьер поблагодарил зарубежных доноров за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране в осуществлении реформ и внедрении проектов по модернизации инфраструктуры. Павел Филип подчеркнул важность укрепления функциональных возможностей и потенциала освоения внешних фондов. «Сегодняшнее заседание является хорошей возможностью обсудить состояние дел в области транспортной инфраструктуры. Нам необходимо определить ограничения, с которыми мы сталкиваемся в этом сегменте, чтобы выступить с решениями и обеспечить беспрепятственное осуществление проектов», - сказал глава кабинета министров.

Комитет проанализировал ход восстановления национальной трассы М3 Кишинев - Джурджулешты и принял решение координировать аннулирование контракта о ремонте дорог на участке 151-171 км и 179-190 км, по той причине, что физический прогресс его выполнения составляет 2,64%, а гарантия надлежащего исполнения истекла 24 апреля 2017 года.

Кроме того, предварительно было согласовано прекращение контрактов по ремонту национальной дороги M3 на участках 96-122 км и 122-151 км, в случае, если до 15 мая 2017 не будет достигнут достаточный уровень прогресса, чтобы завершить работы к концу 2017 года.

Это первые контракты такого рода, которые будут расторгнуты правительством из-за ненадлежащего их исполнения. Премьер-министр подчеркнул в этой связи важность эффективного управления в реализации проектов, финансируемых из внешних источников. «Прискорбно, что сложилась такая ситуация, время было потеряно зря, а дорога так и не отремонтирована. В дальнейшем мы должны быть более предусмотрительны в этом отношении», - сказал Павел Филип.

На заседании был обсужден ход ремонта национальной дороги R33 Хынчешты-Лэпушна-M1. Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что появились некоторые трудности из-за несанкционированного создания озера вблизи дороги, что вызвало продление сроков выполнения проекта и увеличение расходов. В этой связи комитет решил направить запрос в Генеральную прокуратуру для рассмотрения создавшейся ситуации.

В завершение заседания его участники обсудили проект реформирования ГП «Железная дорога Молдовы». По представленным данным, разработаны Дорожная карта и План действий по коллективному управлению предприятием. В ближайшее время они будут представлены на утверждение правительства. Эта мера призвана обеспечить реструктуризацию и модернизацию учреждения.

Для обеспечения надлежащего выполнения Программы в дорожном секторе было принято решение о пополнении состава Комитета представителями министерства окружающей среды и министерства регионального развития и строительства.