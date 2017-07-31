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Такси «по-белому», «единое окно» для услуг

№ 16 (1182) 28 апреля 2017

Природные катаклизмы конца прошлой недели стали катализатором активных действий властей в самых разных направлениях. Словно почувствовав гнев природы, чиновники решили больше не гневить Бога, и заняться реальными, а не показными делами.

 

Правительство, на своем очередном заседании в среду приняло или инициировало ряд важных решений. К таковым, безусловно, можно отнести требование премьер-министра Павла Филипа представить в течение недели предложения по легализации и улучшению деятельности служб такси. Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, финансов и МВД должны разработать предложения по оснащению такси кассовыми аппаратами, организации их деятельности, проверке технического состояния автомобилей и квалификации водителей

 

Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина иронично заметил на заседании, что «многие таксисты проявили «солидарность» во время недавнего разгула стихии, требуя у людей, прибывших из-за рубежа в аэропорт, 300-500 леев с человека. У людей не было этих денег, поэтому многие остались заблокированными в аэропорту». Премьер отметил, что незаконные перевозки пассажиров и грузов создают проблемы безопасности для пассажиров и участников дорожного движения, в бюджет не поступают средства от такой деятельности, не ведется бухгалтерский учет, создается нелояльная конкуренция в отношении законно работающих компаний.

 

На заседании были высказаны предложения по введению электронных билетов в аэропорту для пассажиров такси, ужесточению санкций за незаконное предпринимательство и одновременно снятие ненужных барьеров для легально работающего бизнеса.

 

Не откладывая дело в долгий ящик, правительство с целью облегчения доступа к услугам и снятия ненужных барьеров приняло решение о преобразовании Государственного предприятия «Центр государственных информационных ресурсов «Registru» в новое учреждение «Агентство публичных услуг». В утвержденном на этот счет постановлении предусматривается, что под крыло нового агентства будут переведены также Государственная регистрационная палата, госпредприятие «Cadastru», административный орган министерства юстиции «ЗАГС» и Лицензионная палата.

 

В информационной записке к документу подчеркивается, что создание нового учреждения - это часть глобальной реформы публичной администрации и модернизации государственных услуг на основе принципа «единого окна». Предполагается, что создание Агентства публичных услуг улучшит доступ граждан и бизнеса к услугам государства.

 

Реакцией на буйство стихии стало и утверждение кабмином Типового регламента о предоставлении поддержки принимающей стране в чрезвычайных ситуациях. Национальным контактным пунктом в этом процессе документом обозначена Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Регламент устанавливает порядок предоставления международной помощи по просьбе правительства Молдовы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в стране, а также способов предоставления срочной помощи другим странам Республикой Молдова.

 

Другой утвержденный правительством Регламент об организации и функционировании Государственной налоговой службы был вызван необходимостью упорядочить работу налоговых органов страны в новых условиях. Как известно, с 1 апреля 2017 года ГНС была реорганизована путем поглощения 35 действовавших до этого территориальных налоговых инспекций. Теперь это единое юридическое лицо, ответственное за финансовое управление страной.

 

Как вытекает из Регламента, в основные функции ГНС входят организация системы менеджмента в области налоговой администрации, сбор налогов и других поступлений в государственный бюджет, предотвращение налоговых правонарушений и т.д. Документом утверждена штатная численность ГНС в количестве 1892 сотрудника, которыми будут руководить директор и четыре его заместителя.

 

Минимальная заработная плата в реальном секторе Молдовы с 1 мая составит 2380 леев в месяц, что больше существующей на 13,3% (в 2100 леев). Соответствующее решение принято в среду на заседании правительства.

 

Размер гарантированной минимальной зарплаты ежегодно пересматривается правительством в соответствии с законом о заработной плате и корректируется на основе ежегодного роста индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне.

 

При расчете повышения учитывался уровень инфляции в 6,4% и темп роста производительности труда в 6,9% в 2016 г.

 

На заседании правительства также принято решение объявить понедельник, 8 мая, выходным днем, а вместо него выйти на работу в субботу, 20 мая.

9100 Автор: Дмитрий КАЛАК
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