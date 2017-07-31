Kroll представил стратегию

Представители детективного агентства Kroll и Steptoe & Johnson представили в Кишиневе информацию о ходе расследования кражи из молдавских банков порядка $1 млрд и стратегию действий по их возврату.

Слушания были организованы по инициативе спикера парламента Андриана Канду, премьер-министра Павла Филипа и президента Национального банка Серджиу Чокля. Кроме них, в заседании приняли участие министр юстиции Владимир Чеботарь и министр финансов Октавиан Армашу.

Собственно о результатах расследования в сообщении парламентской пресс-службы не сообщается. Там говорится лишь, что на встрече «обсуждены действия юридического характера, которые могут быть предприняты от имени правительства Молдовы по возврату украденных средств».

Согласно сообщению, представители молдавских властей «согласились оказать помощь и политическую поддержку в общении с некоторыми странами для проведения дополнительных процедур по делу об украденных активах и получения конфиденциальной информации».

Стратегия возврата будет основываться как на инициировании судебных разбирательств в ключевых юрисдикциях, в которых уже были обнаружены украденные активы, так и на продолжении поиска остальных похищенных средств. Принято решение, что на первом этапе стратегии будут применены гражданские и уголовные иски на основании полученных доказательств от следственных групп, в том числе из Республики Молдова.

Ранее Нацбанк сообщил, что получил от Kroll и Steptoe & Johnson четвертую информационную ноту о ходе расследования о выводе денег из Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB).

В нем говорится, что в выводе денег участвовала группа компаний (всего 75), которые действовали «согласованно и в сговоре», имея связь с бизнесменом Иланом Шор. Они получили из BEM, BS, UB большие кредиты, которые были переведены в три банка Латвии, перед тем, как их впоследствии перевели на сотни корпоративных счетов. Большая часть этих счетов, на которые поступило примерно $600 млн, открыта на имя фирм с регистрацией в Великобритании, а также в оффшорах - Белиз и Панама.

Детективы указывают на то, что ликвидность трех молдавских банков подтверждалась фальшивыми отчетами в НБМ на базе «межбанковских депозитов». Комитеты по кредитам в BEM, BS, UB, выдавшие кредиты, контролировались группой Шора.

В цитируемом документе говорится, что выведенные суммы денег из BEM, BS, UB были обнаружены на валютных счетах других молдавских банков ($185 млн), на Кипре ($63 млн), в Китае и Гонконге ($61 млн), Швейцарии ($23 млн). Примерно $200 млн были перечислены на счета латвийских банков.

Часть выведенных из BEM, BS, UB денег были направлены на приобретение активов, стоимость которых еще предстоит определить в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой РМ. Установлено 40 физических лиц, имеющих отношение к выводу из банков $50 млн. Большинство из них получали суммы примерно в $100 тыс. Пока до конца не выяснено, за что эти лица получали такое вознаграждение - оплата труда, премии, подарки. Их список Kroll и Steptoe & Johnson рекомендуют НБМ не раскрывать.

По мнению специалистов и банковских экспертов, властям РМ не следовало обнародовать детали из очередной информативной ноты агентства Kroll и компании Steptoe & Johnson. В данной информации, в частности, шла речь о том, в какие страны на счета иностранных банков поступила часть денег, которые выводились из трех банков Молдовы. Специалисты утверждают, что первоначально следовало принять меры к тому, чтобы заблокировать эти счета в иностранных банках. Но власти поспешили отрапортовать об успехах в расследовании.