Развитие не только в цифрах

Говорят, что статистикой занимают люди, у которых кончились слёзы. Об этом следует помнить участникам «весенних встреч» Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне при оценке достигнутого прогресса в глобальном развитии.

Несмотря на впечатляющие успехи во многих странах, сотни миллионов человек по-прежнему находятся в числе отстающих. Подчеркивая значимость этой проблемы, Программа развития ООН (ПРООН) сделала тему социальной и экономической инклюзивности главной в своем «Докладе о человеческом развитии за 2016 год», озаглавленном «Человеческое развитие для каждого». В докладе предлагается глубокий анализ того, как различные страны – при поддержке своих партнёров – могут улучшить показатели развития для всех своих граждан, а особенно для тех, до кого труднее всего дотянуться.

С тех пор, как ПРООН выпустила свой первый доклад в 1990 году, мы стали свидетелями значительного улучшения жизни миллиардов людей во всём мире. В то время около 35% человечества жили в условиях экстремальной нищеты. Сегодня эта цифра не превышает 11%. Доля детей, которые умерли, не дожив до пяти лет, снизилась вдвое, что частично объясняется тем, что за это время удалось улучшить санитарные условия и доступ к чистой питьевой воде для двух миллиардов человек.

Мы должны гордиться этими достижениями, но нам не следует почивать на лаврах. Значительно число людей пока не могут воспользоваться подобными преимуществами. Хуже того, им грозит опасность, что о них забудут, причём в буквальном смысле. Иногда они просто вообще не учитываются в официальной статистике. Но даже когда они в ней учитываются, средние показатели по стране могут дать искажённую картину. Например, рост средних доходов может маскировать усугубление уровня бедности у определённой части населения, поскольку он перевешивается значительным приростом доходов у немногочисленных богачей.

Одним из самых глубоких демографических сдвигов в последние годы стало масштабное расширение размеров среднего класса в странах «глобального юга». Сближение глобальных доходов стало размывать границу между «богатыми» и «бедными» странами. Но в то же время уровень неравенства начал расти внутри многих стран. В результате бедность – во всех её формах – превратилась в серьёзную проблему для многих стран, даже несмотря на то, что общее количество людей, живущих в нищете, во всём мире снизилось.

Решение этой проблемы потребует от нас фундаментального переосмысления того, как именно должно выглядеть развитие. И именно поэтому программа ООН «Цели устойчивого развития», в отличие от её предыдущей программы «Цели развития тысячелетия», применяются ко всем странам, а не только к беднейшим.

После десятилетий постепенных улучшений в сфере развитии, что мы можем начать делать иначе для помощи самым обездоленным людям планеты? Из последнего «Доклада о человеческом развитии» становится ясно, что простого ответа на этот вопрос не существует. Одна из причин этого в том, что люди, оказавшиеся в числе отстающих, часто сталкиваются с проблемами сразу на нескольких фронтах. Им не просто не хватает денег; они нередко оказываются ещё и больны, лишены образования и прав.

Проблемы, с которыми сталкиваются самые обездоленные люди мира, начинаются с момента их рождения, а в течение жизни лишь усугубляются. Упустив шанс разорвать порочный круг, обездоленные люди передают все свои лишения следующим поколениями, усиливая их общий негативный эффект.

Но хотя проблемы в сфере развития сегодня многочисленны и сложны, у них также есть и общие черты. Многие из обездоленных людей принадлежат к специфическим демографическим группам, которые обычно живут хуже других во всех странах мира. Это вызвано, в частности, тем, что они сталкиваются с одинаковыми экономическими, юридическими, политическими и культурным барьерами.

Например, коренные народы составляют всего лишь 5% мирового населения, но на их долю приходится 15% от общего числа мировой бедноты. Инвалиды, желающие участвовать в трудовой и общественной жизни, должны преодолевать препятствия, которые остальные люди часто даже вообще не замечают. Наконец, до сих пор женщины и девочки практически повсеместно недостаточно представлены в управлении и в процессах принятия решений, при этом они нередко работают больше и за меньшие деньги, чем мужчины на аналогичных позициях.

Политика развития будет и дальше концентрироваться на достижении материальных результатов, например, увеличении числа больниц, детей в школах, улучшении санитарных условий, однако человеческое развитие нельзя сводить лишь к тому, что можно подсчитать. Пришло время уделить больше внимания менее материальным элементам прогресса, которые сложно измерить, однако не трудно оценить.

Все люди заслуживают права голоса при принятии решений, которые влияют на их жизнь. Однако члены общества, оказавшиеся на его дне, слишком часто лишены такого права. Важно не только добиваться конкретных результатов политики развития, но и гарантировать, чтобы те, кто больше всех нуждается в помощи, не были забыты, и чтобы у них была свобода принятия самостоятельных решений.

Как показывает история, в предстоящие годы можно будет преодолеть многие из сегодняшних проблем. Мир обладает ресурсами и ноу-хау, которые необходимы для улучшения жизни всех людей. Нам лишь нужно дать людям возможность использовать свои знания для формирования собственного будущего. Если мы сделает это, более инклюзивное развитие станет для нас достижимым.

© Project Syndicate, 2017.