Время G20 стать лидером в области климата

В начале 2016 года Соединенные Штаты находились в хорошем положении для того, чтобы возглавить глобальную борьбу с изменением климата. Как председатель «большой двадцатки» в 2017 году, канцлер Германии Ангела Меркель, рассчитывала на то, что США окажут содействие в достижении глубоких преобразований в мировой экономике. И даже после того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, Меркель все еще верила в него, надеясь на то, что США все еще могут сыграть лидирующую роль в сокращении глобальных выбросов парниковых газов.

Но на первой личной встрече Меркель и Трампа не было сделано никаких существенных заявлений, и их язык жестов показал, что перспектива дальнейшего диалога остается неясной. Лозунг Трампа «Америка прежде всего», по-видимому, означает «только Америка».

Отменяя политику своего предшественника по сокращению выбросов CO2, Трамп отказывается от новой модели совместного глобального управления, воплощенной в Парижском соглашении по климату 2015 года. Страны, подписавшие это соглашение, обязались делиться рисками и выгодами глобальной экономической и технологической трансформации.

Политика Трампа относительно изменения климата не сулит ничего хорошего для граждан США – многие из которых сейчас мобилизуются для сопротивления его администрации – или мира. Но остальной мир, по-прежнему, будет разрабатывать низкоуглеродные, устойчивые системы. Игроки из частного и государственного секторов развитого и развивающегося мира делают предстоящий экономический сдвиг практически неизбежным, и их программы не изменятся просто, потому что у США своя капризная новая администрация. Китай, Индия, Европейский союз, многие Африканские и Латиноамериканские страны продолжают внедрять системы чистой энергии.

До тех пор, пока дело обстоит именно так, деловой мир, местные органы власти и другие заинтересованные стороны будут продолжать проводить низкоуглеродные стратегии. Безусловно, политика Трампа может привести к новым угрозам и издержкам, как внутри страны, так и во всем мире; но ему не удастся продлить эру ископаемого топлива.

Тем не менее, эффективный выход США из Парижского соглашения имеет угрожающее развитие. Отсутствие такого важного игрока в борьбе с изменением климата могло бы подорвать новые формы мультилатерализма, даже если это активизирует климатическую активность, так как мировая общественность обернется против США.

Более того, администрация Трампа внесла значительные финансовые риски, которые могли бы помешать усилиям по борьбе с изменением климата. В предложенном Трампом бюджете будут наложены ограничения федерального финансирования на развитие экологически чистой энергии и климатических исследований. Точно так же, его недавние административные указы минимизируют финансовые затраты предприятий США на «углеродный след» путем изменения расчетов «социальной стоимости углерода». А его администрация уже настояла на исключение формулировки об изменении климата из совместного заявления министров финансов G20.

Как недавно отметил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, всё это неразумные решения, которые представляют серьезную угрозу для экономики США и для глобальной стабильности. Финансовая система США играет ведущую роль в мировой экономике, а Трамп хочет вернуть нас в то время, когда инвесторы и широкая общественность не учитывали риски, связанные с изменением климата при принятии финансовых решений.

С 2008 года регулирующий подход, принятый США и G20, был направлен на повышение прозрачности и улучшение нашего понимания возможных системных рисков для глобальной финансовой системы, не в последнюю очередь, связанных с изменением климата и зависимостью от ископаемого топлива. Разработка более строгих правил транспарентности и более совершенных инструментов оценки рисков была главным приоритетом для самого финансового сообщества. Внедрение этих новых правил и инструментов может ускорить общую тенденцию к сокращению использования ископаемого топлива, обеспечить плавный переход к более устойчивой экономике с экологически чистой энергией и обеспечить уверенность и прозрачность для долгосрочных инвесторов.

Учитывая повышенные финансовые риски, связанные с изменением климата, противодействие административному указу Трампа о пересмотре закона транспарентности Уолл-стрит должно стать главным приоритетом. Тот факт, что Уоррен Баффет и инвестиционная компания Black Rock предупредили об инвестиционных рисках, связанных с изменением климата, говорит о том, что битва еще не проиграна.

Создание G20 было хорошей идеей. Теперь она должна противостоять своему самому большому вызову. Меркель и другие лидеры G20 должны преодолеть сопротивление США (и Саудовской Аравии) и придерживаться избранного курса действий в области климата. Они могут рассчитывать на союз со стороны некоторых мировых крупных институциональных инвесторов, которые, похоже, согласны с необходимостью временных рамок саморегулирования. Другим мировым лидерам надлежит разработать согласованный ответ Трампу и продолжить создание новой парадигмы развития, совместимой с различными финансовыми системами.

В то же время у ЕС, который в этом году празднует 60-летие Римского договора, сегодня есть шанс задуматься о будущем, которое он хочет построить. Безусловно, это сложные времена; но еще в наших силах решить, в каком мире мы хотим жить.

© Project Syndicate, 2017.