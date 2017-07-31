Парковки раздора

Жители Кишинева собирают в Интернете подписи с требованием отмены проекта создания платных парковок. Петицию подписали уже несколько тысяч человек. А сотни автомобилистов на своих машинах приняли участие в автопробеге против платных парковок.

В связи с последними событиями многие задаются вопросами: нужны ли городу платные парковки, сколько в Кишиневе на сегодня платных парковок и стоянок, кто и как ими должен управлять?

Осенью 2014 года муниципальный совет столицы принял Стратегию по созданию около 2,5 тыс. платных парковочных мест для автотранспорта. В ней оговаривалось, что при реализации проекта частно-государственного партнерства будет внедрена электронная система оплаты времени парковки посредством мобильных телефонов, интернет, платежных терминалов или банковских карточек.

Как сообщил «ЛП» муниципальный советник Виталий Мукан, «на данный момент в Кишиневе не существует платных парковок, имеются только платные стоянки».

Последний раз количество платных стоянок подсчитывалось в 2008-2009 годах, с тех пор этим никто не занимался. На месте многих стоянок были построены жилые и офисные здания. Получается, что по одним документам там находятся места для платных стоянок, а по другим - дома. Поэтому любая озвученная цифра не будет соответствовать действительности. Требуется провести общую ревизию количества мест на платных и бесплатных стоянках в Кишиневе. Сколько их сейчас - никому не известно.

Активист общественного движения «Мой родной город» Виталий Возной подчеркнул для «ЛП», что «возникают вопросы не только по контракту с компанией EME Parkleitsystem Gmbh, который не выносился на общественное обсуждение и не проходил антикоррупционную экспертизу. Мы выяснили, что транспортной дирекции примэрии предоставлено право распределения бесплатных авторизаций и разрешений (100 штук) на право пользования платными парковками. Специальные разрешения не ограничивают время стоянки и тарифную зону. То есть, чиновники не будут платить за парковки, а только простые жители города».

Активисты требуют не только расторгнуть договор частно-государственного партнерства между примэрией Кишинева и компанией EME Parkleitsystem GMBH, но и аннулировать Регламент (Положение) о функционировании платных автостоянок и парковочных мест в муниципии Кишинев. И разработать с участием общественности и муниципального совета новый Регламент. Еще одно ключевое требование - не включать в любой контракт по управлению парковками парковочные места на улицах, отремонтированных за счет кредитов ЕБРР и муниципального бюджета. Новый документ должен содержать механизмы, препятствующие подобным сделкам не в интересах горожан. «Если бы не скандал с австрийской компанией EME Parkleitsystem Gmbh, то мало бы кто интересовался этим Регламентом, - говорит активист. – И если ничего не изменить, то уйдет австрийская компания, вместо нее появится другой «инвестор» на таких же невыгодных для города условиях».

А пока существующий документ не отменили, есть резон ознакомиться с некоторыми заслуживающими внимания его пунктами. Согласно Регламенту, стоимость одного часа парковки составит от 5 до 15 леев, в зависимости от тарифной зоны стоянки и категории обложения.

В 1 категорию обложения включены 1 тыс. парковочных мест в центре по периметру улиц Митрополит Бэнулеску-Бодони - Иерусалим - Александру чел Бун – Н.Старостенко – Измаил - Букурешть - Митрополит Бэнулеску-Бодони.

Территория для 2 категории обозначена периметром улиц Алексей Матеевич - Измаил – Лев Толстой - Букурешть - Чуфля - бул. Константин Негруцци – бул. Ю. Гагарина – Аллея Гэрий - ул. Албишоара – Михай Витязул - Алексей Щусев – Константин Стере и распространяется на 10 тыс. парковочных мест.

В 3 категорию включены примерно 20 тыс. мест в окраинных секторах столицы.

В разделе «Порядок обустройства и оснащения» Регламента отмечается, что автостоянка должна быть огорожена, освещена, подключена к источнику водоснабжения, располагать местом для отходов, туалетом, устройствами противопожарной безопасности и т. д. В комнате приема автостоянки должна быть вывешена информация о графике работы, расценках и тарифах на оказываемые услуги.

Представляет интерес и содержание раздела «Ответственность и обязательства оператора». В п. 22 читаем: в контролируемых зонах оператор не несет материальной ответственности относительно припаркованных транспортных средств. Пункт 23: администрация платных автостоянок и парковочных мест не несет ответственности за ущерб, нанесенный транспортным средствам в условиях форс-мажорных обстоятельств.

Кроме тарифа за пользования платной парковкой, предусмотрены дополнительные сборы. Так, сбор за автоприцепы, автобусы, грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны, сельхозтрактора, а также прицепы и трейлеры составляет три ставки парковочного тарифа.

Административный сбор за отправку официальных напоминаний относительно нарушений Регламента составляет 150 леев. За установку/снятие устройства для блокировки колес, а также эвакуацию транспортных средств устанавливаются следующие сборы:

• в случае снятия блокировочного устройства в день его установки - 750 леев;

• в случае снятия устройства на другой день - 950 леев;

• стоимость эвакуации транспортного средства - 1600 леев;

• сбор за хранение транспортного средства, перевезенного на специально оборудованное место – 150 леев в день.

Как заявил Виталий Возной, на первый взгляд идея внедрения платных парковок выглядит современно: освобождается от транспорта центр города, внедряются IT-технологии. Но на деле не упущено ни одной возможности изъять с автолюбителей как можно больше денег, и в годовом исчислении счет идет на миллиарды леев.

- Сейчас сторонники продолжения проекта с EME Parkleitsystem Gmbh пугают тем, что в случае расторжения контракта, городу придется выплатить неустойку в размере 25% от неполученного компанией дохода, - говорит Виталий Возной. - На самом деле это не так. Имеется множество нарушений, которые пояснят юристы. Но есть и очевидные вещи, не требующие доказательств: победитель тендера должен был обустроить парковочные места в течение 26 недель после завершения тендера. То есть, в середине 2016 года платные парковки должны были быть готовы к эксплуатации. Но компания EME Parkleitsystem Gmbh даже не приступала к обустройству парковочных зон. Одного этого пункта достаточно, чтобы поставить точку в этом незаконном контракте.