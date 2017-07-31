AmCham Moldova избрала Совет

Американская торговая палата в Молдове провела общее собрание членов, на котором был избран Совет директоров и председатель AmCham Moldova.

В новоизбранный Совет директоров вошли 11 представителей: Октавиан Казак («Turcan Cazac Law Firm»), Виталий Корничук («KPMG Moldova»), Борис Ефимов («Orhei-Vit»), Роджер Гладей («Gladei & Partners»), Константин Ивас («Petrom Moldova»), Джон Максимчук, Татьяна Ставински («PwC Moldova»), Траян Некифор («Coca-Cola Hellenic Moldova»), Чарльз Вернон («Vernon | David»), Кармина Викол («Prime Capital»). Они будут руководить деятельностью организации в 2017-2019 годах.

Председателем AmCham Moldova была избрана Вероника Малкоч, генеральный директор «Grawe Carat Asigurări».

«Для меня большая честь и большая ответственность быть представителем одного из сильнейших предпринимательских объединений страны. AmCham – надежный партнер в отношениях между деловой средой и государством. Вместе с новым Советом директоров мы продолжим прилагать усилия по улучшению делового климата в Республике Молдова, что принесет пользу как присоединившимся к нам компаниям, так и обществу в целом», -отметила Вероника Малкоч, новоизбранный председатель AmCham Moldova.

В ходе общего собрания был также представлен отчет о работе за 2016 год. Отчет содержит сведения о деятельности комитетов, а также о проектах и мероприятиях, организованных AmCham.

Усилия AmCham Moldova были сосредоточены на основных направлениях работы в сферах налогообложения, регулирования предпринимательской деятельности, производства и торговли, регулирования трудовых отношений, охраны окружающей среды, финансовых служб, здравоохранения и проч.

В 2016 году по инициативе AmCham был создан Международный коммерческий арбитражный суд в Кишиневе, который представляет собой современную площадку для альтернативного разрешения споров.

В основе успешной 10-летней работы организации – налаженное сотрудничество и конструктивный диалог с государственными структурами, международными организациями, донорами и гражданским обществом, что позволило создать предпосылки для соблюдения принципов прозрачности и справедливости при осуществлении повседневной деятельности.

Американская торговая палата в Молдове – известное предпринимательское объединение, основанное в 2006 году группой из девяти компаний, в которое в настоящее время входят более 110 американских, международных и отечественных компаний. Они представляют 34 отрасли народного хозяйства и в целом обеспечивают создание около 27 000 рабочих мест.

В общем собрании приняли участие примерно 110 членов и гостей AmCham.