Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


AmCham Moldova избрала Совет

№ 16 (1182) 28 апреля 2017

Американская торговая палата в Молдове провела общее собрание членов, на котором был избран Совет директоров и председатель AmCham Moldova.

 

В новоизбранный Совет директоров вошли 11 представителей: Октавиан Казак («Turcan Cazac Law Firm»), Виталий Корничук («KPMG Moldova»), Борис Ефимов («Orhei-Vit»), Роджер Гладей («Gladei & Partners»), Константин Ивас («Petrom Moldova»), Джон Максимчук, Татьяна Ставински («PwC Moldova»), Траян Некифор («Coca-Cola Hellenic Moldova»), Чарльз Вернон («Vernon | David»), Кармина Викол («Prime Capital»). Они будут руководить деятельностью организации в 2017-2019 годах.

 

Председателем AmCham Moldova была избрана Вероника Малкоч, генеральный директор «Grawe Carat Asigurări».

 

«Для меня большая честь и большая ответственность быть представителем одного из сильнейших предпринимательских объединений страны. AmCham – надежный партнер в отношениях между деловой средой и государством. Вместе с новым Советом директоров мы продолжим прилагать усилия по улучшению делового климата в Республике Молдова, что принесет пользу как присоединившимся к нам компаниям, так и обществу в целом», -отметила Вероника Малкоч, новоизбранный председатель AmCham Moldova.

 

В ходе общего собрания был также представлен отчет о работе за 2016 год. Отчет содержит сведения о деятельности комитетов, а также о проектах и мероприятиях, организованных AmCham.

 

Усилия AmCham Moldova были сосредоточены на основных направлениях работы в сферах налогообложения, регулирования предпринимательской деятельности, производства и торговли, регулирования трудовых отношений, охраны окружающей среды, финансовых служб, здравоохранения и проч.

 

В 2016 году по инициативе AmCham был создан Международный коммерческий арбитражный суд в Кишиневе, который представляет собой современную площадку для альтернативного разрешения споров.

 

В основе успешной 10-летней работы организации – налаженное сотрудничество и конструктивный диалог с государственными структурами, международными организациями, донорами и гражданским обществом, что позволило создать предпосылки для соблюдения принципов прозрачности и справедливости при осуществлении повседневной деятельности.

 

Американская торговая палата в Молдове – известное предпринимательское объединение, основанное в 2006 году группой из девяти компаний, в которое в настоящее время входят более 110 американских, международных и отечественных компаний. Они представляют 34 отрасли народного хозяйства и в целом обеспечивают создание около 27 000 рабочих мест.

 

В общем собрании приняли участие примерно 110 членов и гостей AmCham.

8790 Автор: По материалам пресс-релиза
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1949
БОСТАН ИонВ 1992-2015 ректор Технического университета Молдовы
1949
ЛУНГУ ГеоргеДиректор ООО "Cuhagro-Est".
1949
МУРАВСКИ ВалериуПолитик.
1949
РОЙТМАH СеменГенеральный директор аудиторской фирмы «Roit-Audit».
1953
РУДЕНКО ОлегДиректор фирмы "Румеон".
1963
ЦАПИШ ВалентинаЭколог.


Курс валют НБМ на 31.07.2017
EUR
21.1852
-0.0315
USD
18.0970
-0.0261
RON
4.6485
-0.0009
RUB
0.3043
-0.0007
UAH
0.6983
-0.0013

24/0731/07


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Заявление Верховного Представителя/Вице-председателя Федерики Могерини и Комиссара Йоханесса Хана о внесении поправок в избирательное законодательство Республики Молдова
John Deere и Agromester HD: умножение двух качеств
Новый элеваторный комплекс Südzucker Moldova на «зеленой энергии»
«Moș Zaharia» - одна из лучших торговых марок в Молдове
Черноморский Банк Торговли и Развития продолжит сотрудничество с правительством Молдовы в реализации его приоритетов в экономической и инвенстиционной политике – президент банка Ihsan Delikanli
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ (ЧБТР) НАМЕРЕН АКТИВИЗИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛДОВЕ
Качество вин Bulgari Winery подтвердили ученые-энологи
Первопроходцы из Глодень
Прецедент «The Prodigy»
Новый глава офиса ВБ в Молдове




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».