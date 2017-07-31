Послабления инвесторам

Режим пребывания иностранной рабочей силы в Молдове будет облегчен. Соответствующие поправки в действующее миграционное законодательство вскоре будут представлены на утверждение правительству Экономическим советом при премьер-министре.

Рабочая группа, сформированная в рамках Экономического совета, сформулировала изменения закона «О миграции», которые направлены на сокращение сроков рассмотрения и выдачи документов на предоставление разрешений на временное пребывание и трудовых разрешений. Одновременно общее число процедур сократится на треть.

Согласно предложенным поправкам, иностранные инвесторы, которые предложат инвестиционные проекты стратегического значения, получат право трудоустраивать иностранных граждан без того, чтобы запрашивать разрешение властей, как это было до сих пор.

По словам консультанта Экономического совета Ольги Мельничук, облегченная процедура трудоустройства иностранных граждан для работы в приоритетных для экономики страны областях будет предусмотрена на тех же условиях - если такие специалисты в Молдове отсутствуют. Так, приглашенные иностранные специалисты получат право на пребывание в стране на 2 года, без ежегодного продления разрешения, общим сроком не более 8 лет при условии, что каждые два года инвестором будет подтверждено вложение в экономику не менее 15 тыс. евро или открытие не менее 4 новых рабочих мест. По мере увеличения объемов инвестиций возможности льготного трудоустройства расширяются.

Обеспокоенность иностранных инвесторов нехваткой местной квалифицированной рабочей силы усугубляется коррупционной составляющей миграционного режима пребывания здесь иностранных специалистов, которых им приходится приглашать. Кроме того, недавно был скорректирован размер штрафов за нарушение правил трудоустройства иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих вида на жительство с целью трудовой деятельности. Так, трудоустройство таких лиц влечет наложение штрафа на физлиц в размере от 30 до 60 у.е. (1500-3000 леев) и на юридических лиц - от 120 до 150 у.е. (6000-7500 леев) за каждого нелегально трудоустроенного работника. В то же время, иностранные граждане, не получившие соответствующий вид на жительство с целью трудовой деятельности, также могут быть оштрафованы - от 30 до 60 у.е.

На сегодняшний день отмечается тенденция к росту иммиграции в Молдову. Так, в 2014 году число иммигрантов выросло вдвое по сравнению с 2009 годом и составило 4 204 человека. В страну иммигрируют преимущественно мужчины, лица со средним специальным/высшим образованием/учеными степенями (57,8%). В то же время в 2014 году число иностранных граждан, проживающих в РМ на основании постоянного вида на жительство, составляло 11 121 человек, что на 24,8% меньше по сравнению с 2009 годом.