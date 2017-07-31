Провальная стратегия

Национальная стратегия занятости рабочей силы до 2021 года посвящена проблемам занятости на рынке труда, которые власть пытается решить уже не одно десятилетие. На этот раз авторы не замахиваются на нереальные цели – повысить и расширить. Новых привлекательных инструментов политики занятости нет и не предвидится. Куда скромнее выглядят «стратегические» задачи – удержать и сохранить.

Большинство задач, которые планировалось решить к 2015 г., остаются актуальными и сегодня. Из документа в документ кочуют одни и те же приоритеты. Особое внимание сейчас уделяется стимулированию создания новых качественных рабочих мест, борьбе с неформальной экономикой, региональному развитию и созданию рабочих мест в селах и малых городах, адаптации образовательных программ к требованиям рынка труда, внедрению политик активного старения и обучения в течение всей жизни и т.п. Расписана по годам матрица действий, среди которых старые-новые меры.

По словам исполнительного директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, «самое лучшее, что может пригодиться в документе, это анализ пройденного страной пути по утрате одного из своих главных преимуществ в глазах инвесторов – высококвалифицированной и относительно дешевой рабочей силы». Так говорят эксперты, подчеркивая, что проведенный анализ состояния трудовых ресурсов за последнее десятилетие наталкивает на еще более печальную мысль – что точка невозврата пройдена, и на наших ошибках будут учиться другие.

Так уж вышло, что рынок труда всегда представляет собой точный барометр состояния экономики. Росту валовой добавленной стоимости на душу молдавского населения поспособствовала демографическая составляющая - за счет уменьшения общей численности населения и перераспределения рабочей силы из менее производительных отраслей в отрасли с более высокой производительностью. И это, пожалуй, единственный плюс депопуляции для показателей молдавской экономики.

В последнее десятилетие страна испытывает настоящий «голод» рабочих рук, вызванный снижением уровня занятости с 45,4% до 40,3%, хотя численность трудоспособного населения (лица 15 лет и старше) увеличилась на 3%, достигнув 84% от общей численности населения. Это расхождение возникло из-за особенностей учета молдавской статистикой трудовых мигрантов, которых включают в «неактивное население». Численность экономически неактивного населения трудоспособного возраста увеличилась с 1 483,2 в 2005 году до 1 756,1 тыс. в 2015 году.

В 2015 г. году из общего числа экономически неактивного населения 36,2% составляли пенсионеры, а 18,9% - лица, выехавшие на работу за границу. Трудовые мигранты считаются статистикой «потерянным» ресурсом для местного рынка труда, несмотря на то, что основная часть их заработка переводится на Родину и, так или иначе, участвует в формировании национального продукта. Благодаря такой статистической уловке, рост ВВП благополучно происходит на фоне непрерывного снижения занятости. И до поры до времени это всех устраивало – «переводная» экономика росла.

«Но вот грянул глобальный кризис и, несмотря на масштабы международной трудовой миграции, поток денег в страну резко сократился. Экономика сразу среагировала катастрофическим падением конечного потребления, которое было ее движущей силой. Даже прошлый год, ставший годом восстановительного экономического роста, в плане конечного потребления не смог преодолеть негативный тренд. Эра экономики переводов заканчивается, а на смену «демографическому дивиденду», которым страна не смогла воспользоваться, приходит время, когда даже созданные рабочие места некому будет занимать», - говорит Галина Шеларь.

Специалисты говорят, что нынешние и будущие демографические тенденции оказывают негативное влияние на формирование предложения рабочей силы в Молдове. С 2017 года начнется устойчивое снижение численности трудоспособного населения (15-64 лет), а численность людей третьего возраста, наоборот, неуклонно будет расти. При этом не представляется возможным каким-либо образом повлиять на сложившуюся ситуацию, говорят эксперты.

Вместе с тем, хотя количество воссоединившихся за рубежом семей пока относительно невелико, наблюдается устойчивый рост данного показателя (4,5% от общего числа долгосрочных мигрантов). Эта тенденция наиболее очевидна в странах Европейского Союза, где воссоединились около 32% семей мигрантов. Данное явление может иметь серьезные последствия, которые пока трудно просчитать.

Занятость по отраслям экономики также претерпела количественные и качественные изменения. В первую очередь специалисты отмечают снижение доли населения, занятого в сельском хозяйстве, с 40,7% до 31,5%. Минимального уровня этот показатель достиг к 2012 г. (26%), последние три года занятость в сельском хозяйстве вновь начала расти, но этот процесс не сопровождался созданием формальных рабочих мест. В остальных отраслях экономики отмечалось увеличение доли занятых.

Практически, за последнее десятилетие в большинстве отраслей экономики отмечалось улучшение, которое характеризовалось сокращением неформальной и ростом формальной занятости. Лишь в двух отраслях – в сельском хозяйстве и строительстве – отмечался регресс в этом отношении.

Данная эволюция указывает на провал структурных реформ в Молдове, отмечают иностранные авторы Национальной стратегии занятости. Доля формальной занятости сельхозтружеников в общем объеме занятого населения уменьшилась с 40,7% в 2005 году до 17,6% в 2015 году. Соответствующие изменения в отрасли негативно сказались на производительности труда, которая к концу 2014 г. составляла лишь около 40% от показателя производительности несельскохозяйственных отраслей.

В последние три года большинство созданных рабочих мест были неформальными, а 2/3 неформальных рабочих мест были созданы в сельскохозяйственной отрасли, за которой следуют торговля, гостиничная индустрия, ресторанный бизнес и строительство. Кроме того, 50% этих рабочих мест были сосредоточены в домохозяйствах, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в личных целях. При разбивке по отраслям экономики можно заметить значительные изменения в отношении процесса создания качественных рабочих мест. Так, наблюдается рост качественной и эффективной занятости в нетоварных отраслях экономики и снижение данного показателя в товарных отраслях.

«Данные параметры занятости напрямую обусловлены нынешней моделью экономического роста», - говорит Галина Шеларь. - Сокращение занятости в товарных отраслях указывает на то, что экономический рост основывается не на чистом экспорте и инвестиционной деятельности, а на конечном потреблении. Эта динамика свидетельствует о влиянии денежных переводов из-за рубежа на качество экономического роста, а именно на то, что деньги, полученные из-за рубежа, используются для конечного потребления, а не для инвестиций или предпринимательской деятельности».

Еще один молдавский парадокс – открытие новых предприятий не увеличивает занятость. Увеличение количества предприятий не привело к росту количества рабочих мест, свидетельствует статистика. На протяжении последних лет отмечалось устойчивое сокращение штата работников предприятий, численность которых ежегодно снижается на 2% и составляет около 500 тыс. человек. При этом на сектор малых и средних предприятий приходится 56,2% от общего количества работников. В то же время, несмотря на то, что отмечается определенный рост оборота малых и средних предприятий, это увеличение обычно нивелируется инфляционными процессами.

Прогноз рынка труда, по оптимистическому сценарию министерства экономики, составляет ежегодное увеличение занятости на символические 0,2%. Управление инфляцией и ужесточение денежной политики обусловили сокращение объема инвестиций, что привело к снижению потенциала создания новых рабочих мест. Ограничительная нормативно-правовая база, затрудненный доступ к кредитам и альтернативным источникам финансирования, несовершенство поддерживающей инфраструктуры и отсутствие квалифицированной рабочей силы входят в число препятствий, с которыми сталкивается частный сектор.

Демографические проблемы, особенно старение населения и чрезмерная миграция, оказали значительное влияние на основные показатели рынка труда. Уровень занятости в стране значительно ниже, чем в среднем по региону. Отсутствие перспектив трудоустройства стимулирует неформальную занятость, преимущественно в сфере натурального сельского хозяйства. А устойчивое снижение трудоспособного населения и дисбаланс между уровнем образования и потребностями рынка труда оказывают негативное влияние на формирование предложения рабочей силы. Таков клубок проблем, которые решаются сменой экономической модели развития, считают эксперты.