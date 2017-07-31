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Оптимистичный прогноз

№ 16 (1182) 28 апреля 2017

Экономический рост в Молдове продолжится и в 2017 году, считают эксперты Национального института экономических исследований (INCE).

 

Директор института Александру Стратан на презентации традиционного исследования «Тенденции в экономике Молдовы» сказал, что «рост ВВП должен составить 4,2%, и в денежном эквиваленте достичь 147 млрд леев (в 2016 г.- 134,5 млрд). По сравнению с экономическим ростом последних пяти лет на уровне 3,4% это является достаточно оптимистичным прогнозом»

 

По его словам, одним из ключевых факторов, который обеспечит рост, стало заключение Меморандума с МВФ и его вложения в экономику $179 млн в течение трех лет.

 

«Данное соглашение благотворно повлияет на инвестиционный климат, масштабный пакет реформ правительства, а также снижение политической напряженности. Помимо этого, в 2017-2018 гг. РМ получит 100 млн евро от Евросоюза (40% - в качестве грантов, и 60 % - в виде кредитов), а Всемирный банк напрямую поддержит бюджет на $30 млн», - отметил Стратан.

 

В докладе института говорится, что сельское хозяйство продолжит показывать стабильный рост - 3,5%, что выражается суммой в 34,8 млрд леев. А рост промышленности составит 4,2% или 50 млрд леев. Экспорт молдавских товаров повысится на 9% и достигнет $2,23 млрд.

 

Эксперт INCE Ольга Тимофей отметила, что «незначительно изменится отношение американского доллара к молдавскому лею до 20,5MDL:$1. Но при этом повысится и средняя зарплата по стране до 5 423 леев (+1,6 %)», - сказала она.

 

На презентации назывались факторы, которые будут препятствовать экономическому росту, среди которых - снижение объема денежных переводов из-за рубежа, экономическое эмбарго России. Эксперты также ожидают роста внешнего и внутреннего государственного долга Молдовы.

 

Инфотаг

8070 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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