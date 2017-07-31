О стрессе, ущербе и антикризисных мерах

Руководство минсельхоза планирует провести 28 апреля заседание, в ходе которого будет суммирована накопленная информация об ущербе от стихийного бедствия в последней декаде месяца, а также представлены агротехнологические рекомендации и экономические меры поддержки сельхозпроизводителей с целью минимизации потерь.

На уровне министерства сведения об ущербе собирала комиссия по мониторингу и документированию, созданная 20 апреля приказом замминистра Юрие Ушурелу. Выезжали ли представители комиссии в наиболее пострадавшие районы страны, чтобы оценить ситуацию непосредственно в местах разгула стихии, доподлинно не известно. По крайней мере, те сельхозпроизводители, с которыми мы побеседовали, исследовательской активности центральных органов власти не заметили. Впрочем, как минимум интерактивный сбор информации, очевидно, проводился. Минсельхоз открыл «горячую» телефонную линию, по которой фермеры могли задекларировать понесенный ущерб.

Также в отраслевые институты со стороны министерства поступил запрос на разработку научных рекомендаций на счет антикризисных действий, которые сельхозпроизводителям следует предпринять в ближайшее время. Для распространения этих рекомендаций министерство рассчитывает задействовать сеть консультантов агентства по сельскому развитию ACSA.

Однако, с этим возникли сложности. Ученые запросили у минсельхоза детальные сведения о состоянии посевов в преддверии разгула стихии, а также о динамике температур и осадков на территории страны в период природного катаклизма (который, возможно, еще и не завершился). Оказалось, исчерпывающих сведений на этот счет нет. Что, как минимум, свидетельствует о недостаточной координации между министерствами и ведомствами. В итоге, как отметили представители институтов, рекомендации к пятничному заседанию минсельхоза они выдали «исходя из собственного опыта и интуиции».

В этой связи эксперт НПИ полевых культур «Selecţia», член-корреспондент АНМ Михаил Вронских отметил, что сейчас жизненно необходим ежедневный мониторинг посевов, особенно интенсивных сельхозкультур - как специалистами агрохозяйств, так и компетентных госструктур. Поскольку в крупных сельхозпредприятиях есть какой-то кадровый потенциал, а фермеры зачастую могут рассчитывать лишь на агротехнологическое содействие со стороны публичных учреждений. И информацию из разговоров в аграрной среде.

Между тем, цена ошибки в технологии сейчас крайне высока. А важнейшие решения – о затратном пересеве или тоже дорогостоящей попытке реабилитации посевов – какая-то часть фермеров, возможно, примет под влиянием эмоциональных или даже спекулятивных оценок, вбрасываемых в информационный эфир.

И ученые, и поставщики ресурсов для сельского хозяйства советуют фермерам выждать до конца недели. По выражению менеджера представительства Bayer Crop Science в Молдове Игоря Копачински, «для начала необходимо отследить проявления признаков жизни растений, и дать им шанс отойти от шока или стресса за счет природного потенциала». Как утверждает директор по развитию WeTrade Александр Татарчук, в этот период уместно применение только поддерживающих биопрепаратов, органических листовых подкормок. И лишь спустя определенное время стоит проанализировать возможность внесения восстанавливающей дозы минудобрений.

Реабилитацию садов, по мнению специалистов, стоит начать с обрезки/спила обломанных веток – таким образом, чтобы была минимальной площадь открытых ран, и обработать их спецпрепаратами. Также желательна подкормка щадящими биостимуляторами. Проблема в том, что ручной труд в последние годы дорожает. И органические продукты для поддержки растений на рынке Молдовы в дефиците. Дело даже не столько в их высокой цене – дилеры агрохимических компаний могут предложить и сравнительно недорогие комплексы продуктов «стоп-стресс», в диапазоне от одного до нескольких десятков евро на гектар сельхозугодий. Основной лимитирующий фактор – спрос на эти продукты низкий,соответственно и их поставки до сих пор были не велики.

По мере повышения температуры воздуха на фоне высокой влажности, по прогнозу специалистов, ожидается резкое ухудшение фитосанитарной ситуации. В частности, как считает Михаил Вронских, уже в ближайшие дни может произойти массовый и одномоментный (не постепенный) выход вредителей на поверхность почвы, что особенно опасно для таких интенсивных сельхозкультур, как сахарная свекла и рапс. На посевах озимых культур, по мнению представителя Dupont в Молдове Игоря Стратулат, нарастает опасность массового развития таких заболеваний, как мучнистая роса, корневые гнили. Дополнительным негативным фактором в ситуации растущих фитосанитарных рисков, по словам специалистов, выступает механическое повреждение растений. В частности, часть посевов рапса пострадала от полегания и повреждения соцветий снегом.

Сельхозпроизводители отмечают, что сложилась мозаичная, достаточно парадоксальная ситуация: весной основная масса озимых развивалась с заметным опережением, а яровых – с отставанием от обычного «графика». Причем, из-за оттепелей и неглубокого промерзания зимой почва к моменту сева была плохо структурирована в физическом плане, а вскоре после сева из-за повышения температуры на ней образовалась плотная корка. Теперь почва к тому же остыла и переувлажнена. Как поведут себя семена/проростки в таких условиях – пока непонятно. Однако, скорее всего, массового пересева ранних яровых не будет.

Еще и потому, что, судя по наблюдениям специалистов, сев поздних яровых еще далек от завершения. Подсолнечник засеян примерно на половине, кукуруза – не более, чем на трети предполагаемой площади. Причем, как уверяют поставщики семян, они продали весь или почти весь свой товарный ресурс. Сельхозпроизводители сетуют на подорожание семян и предрекают сокращение посевных площадей.

В качестве одного из «антикризисных» мероприятий руководство минсельхоза пригласило поставщиков семян и пестицидов на заседание в минувшую среду. Заявленная повестка – убедить их в необходимости проявить большую лояльность к сельхозпроизводителям, «оказать им помощь в случае пересева и проведения санитарных обработок». В определенном смысле это превентивная мера. Видимо, находясь под впечатлением от фактов «столичного мародерства», сельхозпроизводители уже высказывают опасения на счет потенциального подорожания производственных ресурсов. В свою очередь, дилеры не исключают перспективу повышения цен на отдельные продукты, но при этом напоминают, что «овцу можно стричь только до кожи, а сдирать ее они не намерены». Тем более, что из-за ущерба от стихийного бедствия «зависли» перспективы оплаты товаров, ранее поставленных фермерам авансом.

Также на встречу в минсельхозе в четверг были приглашены представители компаний, авторизованных на право страховать сельхозриски. Таковых всего пять-шесть, лишь половина из них осуществляет сколь-нибудь заметную активность в этом сегменте страхового рынка Молдовы. Увы, как отмечают страховщики, и сам аграрный сегмент в последние годы ощутимо уменьшается.

Как полагает Олег Галбурэ, начальник управления по страхованию сельхозрисков компании General Asigurări, сокращение происходит под влиянием нескольких важных факторов. Первый: общее снижение интереса сельхозпроизводителей к страхованию на фоне снижения доходов и «проблемного субсидирования» этого и других направлений аграрного сектора. Второй: практически ежегодные кампании помощи/компенсации потерь сельхозпроизводителям – от российского эмбарго, от апрельских заморозков. Вероятно, и в текущем году будет актуальна тема государственной или донорской поддержки фермеров в процессе преодоления последствий погодной стихии.

В подобном контексте предлагать даже субсидируемое страхование сельхозрисков не вполне логично: зачем фермеру платить страховщику свою часть страхового взноса, если в случае природного бедствия с государства и доноров по развитию можно с определенными шансами на успех коллективно запросить материальную помощь?

В сложившейся ситуации, по мнению Олега Галбурэ, разумной будет тактика «малых и постепенных шагов». В частности, на законодательном уровне разграничение сфер действия субсидируемого страхования рисков и т.н. «фонда катастроф» для финансирования мер противодействия стихийным бедствиям. Устранение плафонов-лимитов на субсидии сельхозпроизводителям при страховании. Наконец, по американскому опыту – разработка базового, массового страхового продукта уровня «эконом» для аграрного сектора Молдовы.