«Selena-Bivol»: длинный путь к мечте

Если перенести на почву молдавского села идею сбывшейся «американской мечты», то почти в идеальном варианте получится «история успеха» агробизнеса семьи Бивол из Костешть, район Яловень.

Сходство в том, что мечта о достатке и успехе в этом случае выстраивается «с нуля и по кирпичику» - за счет многолетнего ежедневного труда, адаптивно – от фактически складывающейся ситуации, но целеустремленно – к четко определенному результату.

Старт был, в каком-то смысле, спонтанным. Юрий Бивол, выпускник автодорожного техникума, вернулся из армии в родное село, и в духе основательной крестьянской традиции задумался о женитьбе, о материальной базе семьи. В начале 90-х гг. эти мысли были совсем не радужными: стабильно оплачиваемой работы на госпредприятиях тогда не было, а частный бизнес только зарождался – и был во всех смыслах рискованным. Но стоило решиться. Новоприбывший предприниматель зарегистрировал свое первое - индивидуальное - предприятие, взял у автобазы в аренду небольшой грузовик и занялся перевозкой свежей сельхозпродукции.

Куда? Вопрос этот тогда остро не стоял – туда, где рынок знакомый, но более емкий и платежеспособный. То есть, Россия и другие страны СНГ. Хотя и там сложностей хватало: границы, новые таможенные правила, правильный ассортимент товара. Он формировался по мере накопления опыта, методом проб и ошибок: черешня/вишня и абрикос – слишком капризный скоропорт – почти сразу отошел. С персиком тоже иногда возникали проблемы. А вот яблоко, слива и виноград – самый ходовой вариант. На первых порах он «прощал» изъяны в агротехнологии, в хранении на морально устаревших складах, в транспортировке плохо приспособленными автомобилями. Более того, наличие спроса позволяло расширять бизнес по относительно простой модели: наращивать закупку фруктов у сельхозпредприятий, расширять арендный автопарк.

Однако слишком долго такой расклад, очевидно, не мог быть устойчивым. Следовало поработать и на перспективу. Со второй половины прошлого десятилетия семья Бивол начала инвестировать в закладку новых плантаций винограда столовых сортов, садов косточковых и семечковых фруктов. Благо, к тому моменту появились соответствующие условия.

Во-первых, у SC «Selena-Bivol» SRL в Moldova Agroindbank сформировалась достаточно длинная и позитивная кредитная история – предприятие, по мере необходимости, брало «короткие» кредиты на пополнение оборотных средств. Соответственно, с получением долгосрочных инвестиционных кредитов в обслуживающем банке у предприятия проблем тоже не возникло. Во-вторых, «плечо» фермерам, наконец, подставило и государство – с конца «нулевых» годов появился более-менее стабильный бюджетный фонд и регламент субсидирования сельхозпроизводителей, в котором довольно подробно была расписана помощь садоводам.

Семья Бивол землю под многолетние плантации предпочитает покупать. Однако, как отмечает Юрий Бивол, в отдельных населенных пунктах сказывается консервативный менталитет жителей: «они предпочитают получить деньги за свою собственность не сразу всей суммой, а частями – в виде арендной платы, в течение тридцати лет, но это их суверенное право».

Всего к настоящему времени агрохозяйство «Selena-Bivol» включает в себя около 50 га виноградников, 40 га садов. Предприятие также является соучредителем предпринимательского кооператива CI «Fructagrocom» - тепличного комплекса на 3,5 га. Виноград и фрукты почти в полном объеме экспортируются: около 60% всего товара – в Россию, 35% - в Румынию, остальное – Польша, страны Ближнего Востока. Все виноградники снабжены системами капельного орошения/питания удобрениями, сады – частично.

К 2020 году предприятие планирует построить от озера, которое служит главным источником воды для ирригации, систему трубопроводов на десятки километров – ко всем своим действующим и будущим плантациям в районах Чимишлия и Яловень. Параллельно с этим в планах – обновление/расширение многолетних плантаций примерно вдвое. Причем, как говорит Юрий Бивол, они будут интенсивными и суперинтенсивными по всем аспектам: и по плотной схеме высадки, и по методу ирригации/удобрения, и по уровню защиты.

Сады в этом регионе периодически задевают заморозки и градобитие, поэтому с точки зрения обеспечения стабильного количества и качества продукции снабжение плантаций защитными сетками – задача приоритетная. Предположительно, предприятие будет закладывать до 10 га новых плантаций ежегодно. Как сложится по факту – будет зависеть от многих обстоятельств.

Причем, доступ к кредитным ресурсам – не критический фактор. По словам Юрия Бивола, отношения с Moldova Agroindbank складываются органично. За многие годы сотрудничества банковские служащие детально изучили финансовые потоки предприятия, знают его потенциал. Кроме того, банк осведомлен и о материальной базе - залоговых возможностях своего давнего клиента. Долгосрочные инвестиционные кредиты предприятие предпочитает брать в национальной валюте, однако не прочь кредитоваться и в евро/долларах – на привлекательных условиях. Экспортируя основную долю продукции, значительные суммы оно получает на банковский счет в иностранной валюте, в состоянии регулировать собственные платежи - не опасаясь существенных потерь на курсовой разнице.

Напряженней складывается ситуация с удержанием и расширением рыночных позиций. Проблемными Юрию Биволу представляются перспективы торговли отечественными тепличными овощами. Причина застарелая. Экспорта почти нет. В Румынии, Украине и даже в России производство овощей на защищенном грунте динамично развивается. А в реалиях «санкционной торговли» поток ранних овощей, изначально предназначенных для российского рынка, из соседних стран хлынул на рынок Молдовы, которая «и прежде девять месяцев в году питалась турецким импортом». С последним все более-менее понятно – на теплом юге нет потребности отапливать теплицы, затраты меньше, соответственно, производители овощей из Турции – «естественные конкуренты». Но вот продукция соседей «работает» на сокращение и без того короткого сезона высокодоходных продаж овощей из молдавских теплиц на внутреннем же рынке. В результате, бизнес многих отечественных производителей тепличных овощей в Молдове балансирует на грани рентабельности.

Предприятие «Selena-Bivol» в тепличный комплекс за весь период его формирования инвестировало порядка 20 млн леев. Теплицы отапливаемые, два сезонных цикла, выращиваются огурцы для внутреннего рынка, томаты – и на экспорт тоже. На внутренний рынок продукция в текущем году поступает со второй половины апреля. Обычно на последней трети весеннего периода большого товарного дефицита не бывает – цены идут вниз. А низкие цены – это, в итоге, и скромные зарплаты работников. Их в теплицах предприятия работает до полусотни. Руководство «Selena-Bivol» надеется реализовать амбициозную программу модернизации/расширения садов, в том числе, и для того, чтобы обеспечить людям потенциальный рост заработков за счет полной занятости в течение рабочей недели и большей части года.

Тем более, что в 2012-2014 годах бизнес яловенских садоводов получил мощный импульс. Семь профильных предприятий учредили предпринимательский кооператив C.I. «Fructbioimpex», директором которого стал Юрий Бивол. В партнерстве с примэрией села Костешть, Агентством регионального развития Центр (ADR Centru) и поддержке проекта МАС-Р кооператив построил «упаковочный дом» с промхолодильником. Инвестиции предпринимателей превысили 700 тыс. евро, 50% из которых предоставил МАС-Р в виде гранта. Сезонная мощность сортировки продукции – в основном винограда и сливы – около 4 тыс. тонн, единовременного хранения – 1,5 тыс. тонн (за сезон осуществляется два цикла полной загрузки холодильных камер). Финансирование этого крупного инвестиционного проекта проходило через обслуживающие банки предприятий-членов кооператива. В том числе и через Moldova Agroindbank, с которым сотрудничает «Selena-Bivol».

Как отмечает Юрий Бивол, строительство этого комплекса было приоритетной задачей, поскольку его полная загрузка была гарантирована за счет продукции членов кооператива и закупок у других агрохозяйств. Участие в проекте примэрии было обусловлено обязательством «Fructbioimpex» оказывать местным фермерам малого и среднего масштаба услуги по хранению/упаковке, а также закупке продукции по хорошим ценам.

Тем не менее, в развитие планов по расширению плантаций предприятие «Selena-Bivol» намерено построить вблизи них собственный холодильник мощностью единовременного хранения порядка 1,2-1,3 тыс. тонн продукции. В этот проект предприятие планирует инвестировать около 750 тыс. евро. Учредитель «Selena-Bivol» надеется на помощь государства в реализации этого проекта. Но в случае необходимости, уверен, свое плечо подставит и обслуживающий банк, в партнерстве с которым он долгие годы развивает семейный бизнес.