Не все под контролем…

На этой неделе депутаты вернулись к работе. Постоянное бюро парламента приняло решение провести пленарное заседание в пятницу, но до этого практически все комиссии собрались в среду и четверг с тем, чтобы рассмотреть проекты, которые будут рассмотрены законодательным органом в ближайшее время.

Основным вопросом, который был обсужден в ходе заседания постоянной комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, стали последствия для аграрного сектора стихии конца прошлой недели. Отчитаться вызвали заместителя министра профильного министерства Иона Парю.

Он сразу же попытался заверить, что ведомство держит ситуацию под контролем. Проводятся заседания, систематизируется информация, изучается положение на местах. Но о конкретных цифрах и масштабах ущерба, уточнил он, можно будет говорить не раньше 5 мая.

По словам замминистра, в МСХП уже прошла встреча с представителями компаний, специализирующихся на производстве, импорте и реализации семян, посадочного материала, удобрений и средств защиты растений. Прежде всего, уточнил господин Паря, в министерстве беспокоились по поводу того, не возникнет ли в стране их дефицит в связи с необходимостью провести повторный посев сельхозкультур, пострадавших от поздних заморозков и обильного снегопада. Выяснили: проблем с этим не возникнет, так как в наличии есть достаточное количество семян и удобрений. Более того, официальные дистрибьюторы, учитывая сложившуюся ситуацию, готовы не только повторно предоставить семена и удобрения с оплатой в рассрочку, но и изучить возможность снижения цен на них.

Ион Паря отметил, что, на самом деле, учитывая информацию, поступающую из регионов, последствия прошедшей стихии не столь критичны, как ожидалось. Беспокойство изначально связывали с 25 тыс. га плантаций сахарной свеклы. Однако ожидания не оправдались и, как считают в минсельхозе, плантации не пострадали.

Не до конца ясна ситуация с садовыми культурами, так как снегопад, низкие температурные показатели и порывистый ветер пришлись на период цветения персика, абрикоса, вишни, черешни. Замминистра уточнил, что негативные последствия, конечно же, будут, но о приблизительных потерях урожая косточковых можно будет «судить через 4-5 дней». Оптимизм вселяет и то, что уже в начале недели «пчелы начали работать» и опыление имеет место быть.

По оценкам чиновников, «состояние виноградников хорошее», так как лоза только начала выпускать молодые побеги. Не поступали в министерство и сигналы о критическом состоянии посевов пшеницы, овса, подсолнуха, гороха. Правда, по предварительным оценкам, обнародованным в ходе слушаний в комиссии, потери урожая рапса составят 10-15%. Специалисты минсельхоза считают, что даже поврежденные растения восстановятся и дадут урожай. Ион Паря старался быть очень убедительным и относительно спокойным. Но представленная им информация не удовлетворила депутатов.

«Как вы можете говорить о том, что ситуация под контролем? Под чьим контролем? Судя по всему, вы не знаете реального положения дел в регионах. В центральных районах от заморозков пострадало 80-90% персиковых, абрикосовых, сливовых, черешневых садов. Деревья были в цвету, которые уже опали. Молодые виноградники, а также виноград ранних сортов также пострадали, по предварительным оценкам, на 60-70%. Буквально сегодня я общался с фермерами, которые говорят о том, что побеги 2-3 см почернели. По рапсу мои данные также расходятся с вашими. Сельхозпроизводители говорят, что потери по данной культуре составят 85-90%. Так что не вводите людей в заблуждение. Потери колоссальны!», - возмутился депутат-демократ Ион Балан.

По его мнению, руководство, сотрудники минсельхоза должны были еще в начале недели выехать в районы Чимишлия, Комрат, Чадыр-Лунга, Криулень, Хынчешть, Новые Анены, Тараклию и т.д. и оценить ущерб, нанесенный сельскому хозяйству стихией, а не «собирать по телефону информацию из регионов». «Сельхозпроизводители ждут помощи от государства, и нужно поспешить с оценкой ущерба и выработкой мер поддержки», - отметил депутат.

По мнению председателя профильной комиссии Раду Мудряка, данные, представленные замминистра, очень уж далеки от реального положения дел. «То, о чем вы говорите, можете рассказывать первокурсникам, а не нам, кто знает, как обстоят дела на самом деле», - сказал он. Депутат также считает необходимым начать мониторинг цен на семена и удобрения с тем, чтобы операторы рынка не попытались поднять их. И поинтересовался, какие конкретно меры были предприняты министерством для минимизации последствий стихии.

Замминистра отметил, что хоть и не находился в стране, так как принимал участие в международном форуме в Эстонии, знает, что ведомство заранее сообщило о надвигающейся непогоде, разместило на сайте рекомендации для фермеров по защите плантаций от заморозков, подготовило ряд передач, которые транслировались по телевидению, выпустило бюллетени. Депутатов это тоже возмутило.

«Какой Интернет, какое телевидение, когда в регионах не было света? Ваши сотрудники должны были находиться рядом с сельхозпроизводителями и давать рекомендации на местах, а не отсиживаться в кабинетах», - заметил господин Мудряк.

Он также поинтересовался, в какой степени сельскохозяйственные угодья были застрахованы от природных катаклизмов в этом году. На это замминистра ответил, что в этой части дела обстоят совсем плохо. По официальным данным, в 2017 году было застраховано лишь 2% засеянных площадей.

«Столь низкие показатели связаны с целым рядом причин. Во-первых, у сельхозпроизводителей нет средств на то, чтобы застраховать свои поля. Во-вторых, молдавские страховые компании отказываются работать с фермерами из-за слишком высоких рисков, ведь у нас каждый год то засуха, то наводнение, то поздние заморозки. Дискуссии по этому вопросу со страховыми компаниями проводились, но министерство не в силах решить данную проблему», - отметил Ион Паря.

В связи с этим члены комиссии рекомендовали чиновнику изучить международный опыт и выработать ряд законодательных предложений, которые повысят интерес страховщиков к сотрудничеству с сельхозпредприятиями. Под конец не столько дискуссии, сколько откровенной критики, Раду Мудряк посоветовал сотрудникам министерства «закрыть кабинеты и выехать в регионы для изучения реальной картины», так как совсем скоро комиссия потребует свежую и достоверную информацию о последствиях стихии для сельского хозяйства.

На этой неделе в профильной комиссии продолжились слушания по вопросу о борьбе с незаконной реализацией семян, удобрений и средств защиты растений. Первый раз проблему обсудили три недели назад, но депутатов не удовлетворила информация, представленная сотрудником Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, и они решили продолжить дискуссии. На этот раз в комиссию пришел лично директор ANSA Георге Габерь, который рассказал народным избранникам о том, как ведомство борется с этим явлением.

По его словам, специалисты агентства следят за ситуацией не только в столице, но и в регионах. Однако, делать это качественно и с высокой долей результативности довольно сложно: в каждом районе лишь один сотрудник занимается данными вопросами (сертификацией семян). В последнее время ANSA все теснее сотрудничает с полицией и органами местной публичной власти. Что, к сожалению, тоже не обеспечивает желаемого результата. В том числе, по причине отсутствия соответствующих опыта и знаний у стражей порядка. Есть и факты, когда конфискованные семена и удобрения без документов о происхождении довольно часто возвращаются в неавторизированный торговый оборот. А это очень уж не устраивает ANSA…

Но, как бы там ни было, работа в этом направлении продолжится, ведь реализация контрафактных, сомнительного происхождения, не прошедших сертификацию семян и удобрений кроет в себе массу проблем. Во-первых, применение некачественных пестицидов, гербицидов, средств защиты растений, которые в сезон можно приобрести на рынках, вдоль автодорог и т.п., кроет в себе угрозу для здоровья потребителей. Наряду с этим, их использование не обеспечивает заявленный и ожидаемый результат.

Есть и другая, не менее серьезная проблема. Как пояснил Георге Габерь, в регионах, расположенных на границе с Украиной, в неавторизированных пунктах продаж реализуют семена генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. И хотя в основном эту категорию посадочного материла приобретают физические лица, в будущем данная продукция может попасть в экспортные партии продукции, сопровождаемые молдавскими сертификатами происхождения. А это может вызвать проблемы с внешними партнерами, приобретающими ее.

В то же время, как отметил глава агентства, в республике нет условий, технической базы для хранения и уничтожения конфискованных семян и удобрений. Поэтому в настоящее время в ANSA рассматривается возможность выделения на эти цели крупного складского помещения в Страшень, ранее принадлежащего компании Fertilitatea.