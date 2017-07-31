На АО «Barza Albă» - новый генеральный директор

С 1 апреля нынешнего года на АО «Barza Albă» назначен новый генеральный директор. Им стал Сергей Бабий, до этого занимавший должность заместителя гендиректора предприятия. Почти всю свою профессиональную жизнь он связывает с этим коньячным комбинатом – с 1986 г., долгое время проработав в качестве главного инженера-винодела АО «Barza Albă».

Под руководством Сергея Бабия, как руководителя департамента качества, была разработана технология бренди «Belîi aist», дивинов «Voievod» (3, 4, 5 лет выдержки), «Speranţa» (9 лет), «Prezident» (50 лет) и крепкого напитка из яблочного сидра «Bălţ». Также он занимался разработкой дизайна бутылок и других элементов оформления продукции. Например, для 40-летнего дивина «Dragoş Voievod» он придумал «Мантию» (воевода). На создание гармоничного образа «Prezident»-а ушло два года. И для дивина «Voievod» с его непосредственным участием тоже была разработана эксклюзивная бутылка.

За рамками предприятия его деятельность связана с работой Центральной дегустационной комиссии, с более чем 10-летним участием в комитете №9 (при органе по стандартизации) по разработке нормативной документации в области виноградарства и виноделия и с работой в жюри различных международных дегустационных конкурсов в Молдове и за ее пределами.

Сергей Бабий является заместителем председателя Ассоциации производителей дивина и бренди Divin.