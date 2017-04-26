Молдова – в тренде розовых вин

В последние годы производство розовых вин в Молдове увеличилось до 200 тыс. дал, или 2 млн литров. Половина из них – с географическим указанием. С учетом мировых трендов, в нашей стране все больше уделяется внимания этой продукции. Национальное бюро винограда и вина проводит 26 апреля «микро»-конкурс по отбору розовых вин из региона – Молдовы, Украины и Румынии. В нем примут участие порядка 40 вин.

Как сообщил директор НБВиВ Георгий Арпентин журналистам, цель этого конкурса – привлечь внимание потребителей к этой категории вин, особенно перед началом теплого периода, который считается сезоном наибольшего потребления rose. Дегустаторами будут эксперты в области розовых вин.

В результате тестинга будет определен профиль розовых вин. А на второй день будут приглашены виноделы, чтобы с ними обсудить тенденции на мировом рынке rose. Для этого приедут спикеры из Румынии, Франции и Великобритании с интересными сообщениями. Вина, участвующие в конкурсе, будут представлены энологам для ознакомления и понимания ситуации в этом сегменте на региональном рынке. С молдавскими участниками можно будет познакомиться на «Вернисаже вин», который состоится 27 апреля.

Вице-председатель Европейской ассоциации сомелье Брижит Лелу, которая будет участвовать в жюри конкурса, отметила, что розовые вина происходят из Франции, Прованса, где производятся самые лучшие в мире rose.

- Очень сложно получить желаемый розовый цвет этих вин, который ассоциируется с праздником и счастьем. Однако производство розовых вин может задать тот вектор, который побудит молодых людей заинтересоваться rose, благодаря их привлекательному цвету, и полюбить вина, - полагает Брижит Лелу. - Во Франции ни один обед не начинается без аперитива – немного розового вина. Если вина вообще во Франции ассоциируются с обедом, то розовые можно пить в любое время дня. В Молдове качество rose растет все больше и больше. Я продегустировала что-то экстраординарное. Я приехала, чтобы провести аудит сомелье в ресторанах и провести курсы для сомелье, а розовые вина будут важной частью дискуссий и дегустаций. Если на улице плохая погода, и она не располагает пить розовые вина, то, выпив немного rose, может быть, мы почувствуем, как появится солнце в наших душах.