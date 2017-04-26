Газета
Онлайн
| Регистрация
Размер шрифта: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Молдова – в тренде розовых вин

Молдова – в тренде розовых вин

В последние годы производство розовых вин в Молдове увеличилось до 200 тыс. дал, или 2 млн литров. Половина из них – с географическим указанием. С учетом мировых трендов, в нашей стране все больше уделяется внимания этой продукции. Национальное бюро винограда и вина проводит 26 апреля «микро»-конкурс по отбору розовых вин из региона – Молдовы, Украины и Румынии. В нем примут участие порядка 40 вин.

 

Как сообщил директор НБВиВ Георгий Арпентин журналистам, цель этого конкурса – привлечь внимание потребителей к этой категории вин, особенно перед началом теплого периода, который считается сезоном наибольшего потребления rose. Дегустаторами будут эксперты в области розовых вин.

 

В результате тестинга будет определен профиль розовых вин. А на второй день будут приглашены виноделы, чтобы с ними обсудить тенденции на мировом рынке rose. Для этого приедут спикеры из Румынии, Франции и Великобритании с интересными сообщениями. Вина, участвующие в конкурсе, будут представлены энологам для ознакомления и понимания ситуации в этом сегменте на региональном рынке. С молдавскими участниками можно будет познакомиться на «Вернисаже вин», который состоится 27 апреля.

 

Вице-председатель Европейской ассоциации сомелье Брижит Лелу, которая будет участвовать в жюри конкурса, отметила, что розовые вина происходят из Франции, Прованса, где производятся самые лучшие в мире rose.

 

- Очень сложно получить желаемый розовый цвет этих вин, который ассоциируется с праздником и счастьем. Однако производство розовых вин может задать тот вектор, который побудит молодых людей заинтересоваться rose, благодаря их привлекательному цвету, и полюбить вина, - полагает Брижит Лелу. - Во Франции ни один обед не начинается без аперитива – немного розового вина. Если вина вообще во Франции ассоциируются с обедом, то розовые можно пить в любое время дня. В Молдове качество rose растет все больше и больше. Я продегустировала что-то экстраординарное. Я приехала, чтобы провести аудит сомелье в ресторанах и провести курсы для сомелье, а розовые вина будут важной частью дискуссий и дегустаций. Если на улице плохая погода, и она не располагает пить розовые вина, то, выпив немного rose, может быть, мы почувствуем, как появится солнце в наших душах.

480 Автор: Ангелина ТАРАН
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Архив номеров
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1954
ТАЛМАЧ ЛеонидЭкономист.
1955
БОЯН ИлиеГеограф.
1969
КОЖОКАРУ ВадимЗаместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией.


Курс валют НБМ на 26.04.2017
EUR
21.0378
+0.3793
USD
19.3379
+0.0309
RON
4.6485
+0.1024
RUB
0.3451
+0.0020
UAH
0.7262
+0.0109

19/0426/04


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Опрос
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
14%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
10%
Каждую неделю
14%
Каждый день
60%
Всего голосов: 42




Список персон


Онлайн
Молдова – в тренде розовых вин
Район Единец: потенциал сохраненный и приумноженный
Rumeon – четверть века на рынке Молдовы
«Гедеон Рихтер: жизнь ради жизней»
Туристический рынок проявил осторожность
Как преодолеть кризис в животноводстве?
Продукт-праздник от компании Buelo SRL
Винзавод подешевел
Правила безопасности на охоте
Ритейл против репрессивных правил




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».