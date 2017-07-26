Культурная реституция

Правительство приняло решение о реорганизации концертно-продюсерской организации «Moldova-Concert» путем слияния с Агентством по импресариату. Соответственно, имущество Агентства - здание по ул. А. Пушкина, 24 - будет передано «Moldova-Concert».

Необходимость такого решения и перспективы реорганизованной структуры нам раскрыл заместитель министра культуры Игорь Шаров. «По сути, реорганизация ликвидирует бюрократическую структуру, показавшую свою неэффективность, и возвращает собственность прежнему владельцу, - объясняет он. - Когда появилась идея о создании Агентства по импресариату, в феврале 2007 года было принято постановление о реорганизации «Moldova-Concert» путем дробления и выделения Агентства в отдельную структуру. Таким образом, с 2007 года появились две независимые организации. Сегодня мы можем сопоставить результаты их работы за десять лет».

Первые мероприятия Агентства по импресариату очень впечатляли. Это масштабное празднование годовщины Ясско-Кишиневской операции, День вина, новогодние концерты, Дни молдавской культуры в России... Но со временем его активность заметно снизилась.

Заместитель министра отметил, что с точки зрения предоставления импресарских услуг для артистов, в деятельности «Moldova-Concert» произошел значительный скачок. Так, в нынешнем «Мэрцишоре» из 10 концертов в Национальном Дворце семь были организованы «Moldova-Concert» и прошли при аншлагах. Сейчас речь идет не только о сдаче в аренду площадки Национального Дворца другим компаниям, а о собственном культурном продукте. И, что очень важно, представлены различные направления: классическая музыка, фольклор, эстрада и т. д. «Moldova-Concert» находится в фазе роста, и у администрации есть видение пути его развития.

«Наблюдая за достижениями «Moldova-Concert», мы задались резонным вопросом: а чем в последнее время занимается Агентство по импресариату? - констатирует Игорь Шаров. - Какие импресарские услуги оказывает? Согласно уставу, Агентство должно участвовать в реализации программ, имеющих национальное значение, налаживать сотрудничество с иностранными партнерами в области культуры, науки, образования, предоставлять концертные услуги, и т. д. А в действительности Агентство по импресариату выполняло только одну функцию: сдавало в аренду площади. Этим же частично занимается и «Moldova-Concert». А зачем государству содержать лишнюю бюрократическую структуру, которая только является арендодателем? Потому на данном этапе мы сочли необходимым принять такое постановление правительства. Я уверен в том, что поступили правильно: реорганизация необходима. Подобные решения принимаются в отношении многих активов, показавших свою неэффективность. Нужно поддерживать жизнеспособные государственные предприятия, выдерживающие конкуренцию на рынке с частными компаниями».

Уже создана комиссия по реорганизации, которая должна обеспечить передачу имущества «Moldova-Concert», утвердить соответствующие изменения в ее уставе. Получив здание по ул. А. Пушкина, 24, концертно-продюсерская организация сможет пополнить свой бюджет за счет аренды. Но в этом здании находятся творческие союзы: театральный, музыкальных деятелей и т. д., которые имеют право не оплачивать аренду, только - коммунальные услуги. Так что вопрос о том, сможет ли возвращенная собственность приносить прибыль «Moldova-Concert», пока остается открытым.

Г-н Шаров убежден, что финансовое бремя государства по отношению к учреждениям культуры нужно постепенно перекладывать на сами предприятия. И главная проблема в этом процессе - поиск хороших менеджеров. На вопрос о том, за счет чего учреждения культуры смогут зарабатывать сами, замминистра отвечает: «Не мне учить менеджменту. Нужно выявлять специалистов, у которых есть видение проектов, и выдвигать на руководящие посты».