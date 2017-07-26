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Триумф «Кадынжи» в Сербии

№ 15 (1181) 21 апреля 2017

Детская группа танцевального коллектива «Кадынжа» заняла все три первых места на фестивале танца, который прошел в Сербии. Гагаузские танцоры стали лучшими в номинации «Лучший сюжетный тематический танец», «Лучший танцор фестиваля» и «Зрительские симпатии».

 

Международный детский фестиваль танца проходил в Сербии с 13 по 18 апреля. В нем приняли участие творческие коллективы из более чем 10 стран мира: Болгарии, Македонии, Украины, Польши, Греции, Сербии, Литвы, Грузии, Чехии, Португалии.

 

Молдову на этом фестивале представила детская группа танцевального коллектива «Кадынжа» из гагаузской автономии. Они представили пять танцевальных номеров, гагаузского, молдавского, грузинского, украинского и цыганского танцев. 

 

Решением судей и зрителей «Кадынжа» стала триумфатором этого фестиваля.

 

«Наши дети заняли на этом фестивале все первые места. Ребята получили «гран-при» фестиваля, «Лучший танцор фестиваля», «Лучший сюжетный тематический танец» и «Приз зрительских симпатий». Организаторы остались очень довольны нашими выступлениями и сказали, что мы подняли уровень фестиваля. Столько наград на одном форуме гагаузские танцоры получили впервые», - рассказал руководитель детской группы танцевального коллектива «Кадынжа» Эдуард Кеся.

6720 Автор: gagauzinfo.md
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