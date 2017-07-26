Весенний рейс Ковчега «Апокатастазис»

В новой кишиневской мистерии на сцене играли не только актеры, но и зрители.

Новый проект Студии театральной импровизации ZaO концептуально заострен. В этой премьере встретились два принципа спасения: весьма известный Ковчег (спасение избранных) и почти неизвестный Апокатастазис (спасение всех).

Интересно, хотим ли мы, чтобы спасение, волшебная справедливость, которой ждешь от мира, коснулась каждого? Пожалуй, это желание нам не всегда по плечу. Да, конечно, спасение должно быть для всех. Но ...не совсем для всех.

В третьем веке н.э. христианский философ Ориген сформулировал идею Апокатастазиса. В двадцатом веке другой религиозный философ, Николай Бердяев, пишет: «Когда Ориген сказал, что Христос останется на кресте и Голгофа продолжится до тех пор, пока хоть одно существо останется в аду, он выразил вечную истину».

Если вдуматься в Апокатастазис как в общекультурную, философскую тему, это означает, что сущность мира - действительно любовь, безраздельная, всеохватная, такая, какую трудно даже представить. А человечество - нечто единое, целое, в каком-то смысле это один человек, которого невозможно разделить, чтобы спасти.

Причиняя зло кому-то, ты причиняешь его себе, - это мы уже знаем. Но если так, справедливо и обратное: причиняя зло себе, ты разрушаешь всех. То есть быть добрым - не значит заниматься разрушением себя ради других. Быть добрым - это скорее способность увидеть свою взаимосвязь с другими. Разомкнуться. Прозреть. И действовать, исходя из этой цельности. Никому не во вред.

«Если все взаимосвязано, то неизвестно, какой момент частной жизни окажется решающим для всех, - рассказывает автор проекта, режиссер Елена Кушнир. - Вот это мы и играем, причем импровизационно, хотя в спектакле есть кое-какие элементы конкретики. Все как всегда, люди принимают или не принимают решения, но судьба мира зависит от того, сумеют ли они здесь и сейчас прийти к гармонии. Поэтому вокруг собрались ангелы. Да, странные существа с резкими движениями, с лицами, замотанными серой тканью - на самом деле ангелы. Когда мы не слышим жизнь, то высшее вмешательство кажется чем-то странным или даже пугающим...».

Ангелы Апокатастазиса исподтишка сужают круг из черного каната, словно заставляя людей стать ближе друг к другу. И, хотя люди не обращают на ангельскую возню никакого внимания, в конце концов происходит чудо: возвращение к общности. Персонажи по-прежнему не понимают, что происходит, но чувствуют, что они вместе, что они нужны друг другу.

«Катарсисы бывают очень разные по смыслу, - развивает тему худрук Студии Владимир Шиманский. - Это может быть избавление от страха или решение остаться собой... У очищения множество вариантов, и все они продвигают жизнь к какой-то новой грани настоящего, истинного мира. Такого мира, какой все мы предчувствуем и хотим любить. И возвращение к общности, пусть даже ненадолго - это шаг к Апокатастазису».

Одним из самых сильных впечатлений от проекта для меня стало участие зрителей. Поразило, что короткий тренинг перед спектаклем позволяет желающим точно и тонко выполнять предложения режиссера во время игры, да еще и импровизировать, хотя на площадке постоянно бурлит непредсказуемое действие.

«Мы разрабатываем эту возможность давно, и на карнавале, и в драме, - говорит Елена. - Наша задача - сделать участие зрителей таким же ярким, как игра актеров. Это не поддавки, это настоящее приключение, ведь художественное пространство - один из экстремумов жизни. Результат показывает, что у каждого человека есть способность вести активный творческий диалог с миром».

«Более того: этому спектаклю участие зрителей было необходимо, - добавляет Владимир. - Их персонажи - те самые люди, с которыми парадоксально связаны наши герои. Присутствие зрителей на сцене выявляет разомкнутость мира, взаимосвязь граней бытия. Так что хочется сказать всем, кто участвовал, театральную фразу, которая обычно звучит за кулисами - спасибо за игру!»

Итак, нынешней весной шаг к Апокатастазису в Кишиневе сделан. Как минимум, один. А что, если на самом деле их намного больше?