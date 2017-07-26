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От проблем экономики до явной «чернухи» - что читают граждане Молдовы

№ 15 (1181) 21 апреля 2017

Эксперты считают, что молдавские СМИ больше сосредоточены на политике, чем на повседневной жизни: колумнист Sputnik порассуждал, о чем пишет местная пресса, и что инте­ресует граждан страны.

 

Журналистов часто упрекают в том, что темы, которые они поднимают, сводятся лишь к нескольким направлениям — политика, секс или криминал. Кто и сколько зарабатывает, интимная жизнь той или иной медийной личности, политические скандалы, интриги и расследования, а также рост цен и тарифов, обыски, задержания и убийства, — как правило, это топовые материалы.

 

Может, служители пера и рады писать о культуре, талантливых людях и достижениях науки, но, увы, такие материалы редко пользуются спросом, тогда как «чернуха» - беспроигрышный вариант для поднятия рейтинга того или иного издания. Именно спрос рождает предложение, а значит, что ищет человек, о том и пишут СМИ. 

 

Какие темы наиболее популярны среди граждан Молдовы, где они ищут информацию, и какое средство массовой информации они выбирают для получения новостей? Некоторые ответы на эти вопросы можно найти в социологическом исследовании, проведенном Ассоциацией социологов и демографов Молдовы по заказу Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии.

 

Согласно опросу, СМИ занимают вторую строчку в рейтинге доверия среди граждан Молдовы, уступая лишь церкви. Самым популярным типом масс-медиа среди жителей республики считается телевидение. Следом расположились интернет-СМИ и радио. Почти две трети опрошенных следят за экономическими новостями, изменениями цен, тарифов и кредитных ставок. При этом 56% респондентов отметили, что также предпочитают новости, связанные с политической ситуацией в стране. Кроме того, свыше 40% участников исследования следят в СМИ за ходом электоральных кампаний. 

 

При этом, как отметил заместитель директора Международного института мониторинга развития демократии Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергей Караваев, в последнее время возрастает роль интернета. «Молодежь меньше смотрит телевизор и больше заходит в интернет, в соцсети и блоги», - заметил Караваев.

 

Глава Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, экс-глава ЦИК республики Евгений Штирбу считает, что «масс-медиа играют очень важную роль не только в социальной жизни, но и в электоральном процессе, когда доводят до сведения каждого избирателя информацию об избирательных конкурентах, в конечном счете формируя у электората мнение и определяя, за кого будет отдан голос».

 

Эксперт отметил, что в большинстве своем в Молдове соблюдается законодательство о свободе выражения. Однако он обратил внимание на ряд недостатков, отмеченных в работе отечественных СМИ. Как отметил Штирбу, большая часть средств массовой информации находится в Кишиневе и отражает в основном события в молдавской столице. Кроме того, пресса, подконтрольная политическим партиям, иногда нарушает деонтологические нормы и манипулирует общественным мнением. «Масс-медиа в большей степени сосредоточены на освещении политических событий, а не на повседневной жизни», - подчеркнул Штирбу.

 

Среди предложенных рекомендаций собеседник выделил необходимость исключения политического контроля и монополизации СМИ, предоставлении большей информации о политиках, электоральных конкурентах для того, чтобы у людей формировались свои взгляды на политическую ситуацию в стране и так далее.

 

На протяжении нескольких десятков лет молдавская пресса полна «плохими новостями». Изо дня в день журналисты готовят материалы о том, как ловят (но реже сажают) за взятки, грабят, распиливают бюджеты, как люди продают и предают своих близких, как убивают, с кем спят, как все кругом падает, рушится… Но что самое удивительное, именно такие новости набирают больше всего просмотров, повышая рейтинги СМИ.

 

Впрочем, некоторые пользователи возмущаются высоким уровнем «чернухи» в местной прессе, упрекая журналистов в том, что общество устало от плохих новостей. Конечно, можно сослаться на то, что свобода слова и свобода печати необходимы для того, чтобы разоблачать зло, бичевать пороки общества, критиковать существующий порядок и привлекать внимание людей к тому, что можно и нужно исправить. И тут уже дело каждого, что смотреть и читать.

 

А пока новости про известных леди и проституток будут набирать просмотры — журналисты будут о них писать.

 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

7020 Автор: Елена КОМОЛОВА , Sputnik
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  • ШТИРБУ Еуджен

    В 2005-2011 председатель Центральной избирательной комиссии.



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