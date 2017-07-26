Как «родиться» в рубашке

В столичном арт-салоне «molDeco» с 12 по 29 апреля работает «MаiestrIA» - первая в Молдове выставка-конкурс по ручной вышивке национальной рубашки ИЯ. Представлено творчество мастериц из Кишинева, Бэлц, Фэлешть и Стрэшень. Мероприятие призвано содействовать возрождению традиций ручного вышивания, популяризации символики и элементов национального костюма. Организаторы - арт-салон «molDeco» и Ассоциация «Klumea».

Арт-салон «molDeco» появился на художественном рынке Молдовы в 2004 году. Его специализация - предоставление услуг по оформлению произведений искусства. B 2014 году в Лондоне, после экзамена в Гильдии изобразительных искусств Великобритании по теории и практике оформления рам, молдавский арт-салон был признан на международном уровне в качестве Добросовестного Оформителя. И стал первой багетной мастерской в Молдове, получившей такой статус.

В «molDeco» изготавливаются эксклюзивные рамы на итальянском оборудовании. Среди клиентов арт-салона не только архитекторы, дизайнеры, художники, фотографы, народные мастера, но и офис МВФ в Кишиневе, министерство финансов, Конституционный суд, примэрия столицы, Федерация футбола Молдовы и другие солидные организации.

Также салон проводит обширную выставочную деятельность, знакомя публику с произведениями в самых разных видах искусства. Например, старинными фотографиями, которые были сделаны в Кишиневе в начале ХХ века. Организовал благотворительную ярмарку бижутерии ручной работы. Провел презентацию необычного проекта «Истории забытых платьев», персональные выставки молдавских художников и т. д.

«Три года наш арт-салон организует выставки-конкурсы вышивок разных видов и техник, включая вышитые вручную картины, - рассказывает директор арт-салона Стела Молдовану. - В этом году решили представить творчество лучших мастериц традиционной рубашки ИЯ со всей республики. В течение двух месяцев проводили предварительный отбор по фотографиям, в нем участвовали около сорока претенденток. Выбрали 17 лучших, которые и приняли участие в конкурсе».

В жюри вошли пять человек: Варвара Бузилэ - ученый секретарь Национального музея природы и этнографии; народный мастер Мария Кристя; модельер Валентина Видрашку; Виктория Склифос - преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Академии музыки, театра и изобразительных искусств; Василе Ботнару - журналист, директор офиса Радио Свободная Европа в Кишиневе. Имена победителей станут известны на закрытии экспозиции, которое состоится 29 апреля. Во время работы выставки у посетителей есть возможность проголосовать за понравившуюся работу, победитель получит приз зрительских симпатий. Кстати, вход на выставку бесплатный.

На вернисаже участницы были одеты в вышитые ИИ, демонстрируя всю красоту и самобытность национальной рубашки. А под конец устроили настоящее дефиле. Меня привлекла одна из «моделей»: узоры и цвета на рубашке очень отличались от большинства. Так познакомилась с Еленой Лупашку, основательницей фирмы «Broderie-Art», которая разрабатывает наборы для вышивания.

Елена родом из села Обрежа Веке Фалештского района. Заниматься рукоделием ей нравилось всегда. Ребенком увлеченно наблюдала, как долгими зимними вечерами ткали, вышивали взрослые. «У нас в семье рукодельничали все: мама, бабушка, тети. Практически всю одежду и многие вещи для дома изготавливали своими руками. Раньше нитки были в большом дефиците. Повезло, что односельчане работали в Ленинграде и привозили оттуда ирис Прядильно-ниточного комбината имени С. М. Кирова. Запомнились очень сочные его цвета. Впоследствии научилась вязать спицами, крючком, очень нравилось это занятие, получались оригинальные вещи».

Со временем Елена Лупашку начала более интенсивно заниматься вышиванием, сделала много гобеленов. Постепенно появилась идея открыть фирму «Broderie-Art», которая разрабатывает наборы для художественной вышивки в технике гобелена и крестиком. «В комплект входят ткани, нитки, схемы, - объясняет мастер. - Специальные программы кодируют цвета в символы, создавая рисунок, подходящий для вышивки. Наши комплекты рассчитаны на любой вкус и разный уровень навыков: от небольших рисунков до крупных, с большим разнообразием цветов».

Елена Лупашку рассказала о значениях некоторых элементов кроя и орнамента рубашек, символизирующих небо, землю и т. д. Каждый мастер это отражает по-своему. Свои узоры она сочиняла долго. В итоге ИЯ получилась такая розово-желтая, изысканная и свежая, как весна.

В изготовлении национальной рубашки вообще очень многое зависит от климата местности, рельефа, даже рода деятельности большинства ее жителей.

Если рельеф равнинный, преобладают более спокойные цвета. От природных условий зависит и состав ткани ИИ. В теплом климате применяют более легкие материалы, в гористой местности, в северных широтах — соответственно более плотные.

Основные орнаменты своих произведений Елена берет из старинных книг, изданных еще в начале XX века. Например, орнамент на ее рубашке был взят из сборника, выпущенного Еленой Корнеску в 1906 году. Но собирала автор их около сорока лет, из разных регионов.